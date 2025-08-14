У Бориса Щербакова случился сбой в работе сердца после операции

У народного артиста России Бориса Щербакова произошел сбой в работе сердца после операции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, пульс актера резко упал до критически низкой отметки ударов, в результате чего он потерял сознание. Отмечается, что Щербакову оперативно оказали помощь, на данный момент он находится в реанимации в стабильном, но тяжелом состоянии.
Врачи уговаривают артиста на имплантацию электрокардиостимулятора, но Щербаков отказывается, пишет канал.
Ранее сын Бориса Щербакова рассказал о состоянии актера после операции
11 августа стало известно, что 75-летнего Щербакова госпитализировали после падения. Актер оступился на коврике на балконе своего дома, после чего неудачно упал. Сам он рассказал журналистам, что пока чувствует себя не очень хорошо, но надеется на скорое выздоровление.