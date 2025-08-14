Анджелина Джоли сыграет в новом фильме режиссера «Мистера и миссис Смит»

Картина Лаймана «Мистер и миссис Смит» с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом в главных ролях вышла на экраны в 2005 году. Комедийный боевик собрал в мировом прокате 487 миллионов долларов при бюджете 110 миллионов. На съемках фильма начался роман между Джоли и Питтом, которые стали одной из наиболее влиятельных голливудских пар всех времен.