Анджелина Джоли сыграет в новом фильме режиссера «Мистера и миссис Смит»

Актриса сыграет шпионку в новом триллере «Инициатива»
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса Анджелина Джоли сыграет в новом фильме Дага Лаймана, режиссера культовой картины «Мистер и миссис Смит». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Джоли исполнит роль шпионки в триллере «Инициатива». Известно, что над сценарием работает Ф. Скотт Фрэйзер, автор фильма «Три икса: Мировое господство».

Картина Лаймана «Мистер и миссис Смит» с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом в главных ролях вышла на экраны в 2005 году. Комедийный боевик собрал в мировом прокате 487 миллионов долларов при бюджете 110 миллионов. На съемках фильма начался роман между Джоли и Питтом, которые стали одной из наиболее влиятельных голливудских пар всех времен.

Накануне стало известно, что Анджелина Джоли выставила на продажу свой дом в Лос-Анджелесе.