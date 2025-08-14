64-летнюю Джулианну Мур призвали начать есть после публикации фото в купальнике

Мур уже давно приняла свою внешность, в том числе рыжие волосы и веснушки, которые долгое время вызывали у неё дискомфорт. Однако пользователи соцсетей оказались не столь лояльны к внешности актрисы: под публикацией комментаторы обратили внимание на ее выступающие ребра и призвали актрису «съесть хотя бы чизбургер».