64-летнюю Джулианну Мур призвали начать есть после публикации фото в купальнике

Поклонники заметили, что актриса сильно похудела

64-летняя актриса Джулианна Мур, обладательница «Оскара» и двух «Эмми», оказалась в центре общественного внимания после того, как поделилась летним снимком в купальнике и без макияжа, сообщает Life.ru. Под фотографией звезды появились десятки комментариев с критикой и непрошеными советами.

Джулианна Мур / фото: соцсети
Джулианна Мур / фото: соцсети

Мур уже давно приняла свою внешность, в том числе рыжие волосы и веснушки, которые долгое время вызывали у неё дискомфорт. Однако пользователи соцсетей оказались не столь лояльны к внешности актрисы: под публикацией комментаторы обратили внимание на ее выступающие ребра и призвали актрису «съесть хотя бы чизбургер».

Журналисты и фанаты отметили, что такие комментарии могут негативно повлиять на самоощущение знаменитости, которая не раз подчеркивала, как важна для нее уверенность в себе и принятие своей внешности.