Имущество актера Смольянинова* арестовали из-за долгов

ФССП арестовала имущество актера Смольянинова из-за долгов
Артур Смольянинов
Артур СмольяниновИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Имущество актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) попало под арест из-за долгов, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка ФССП РФ.

«Для установления имущественного положения должника судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. В результате имущество должника установлено, судебный пристав-исполнитель наложил на него арест», — сказали в ведомстве.

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что автомобиль Смольянинова* арестовали приставы за долги. Согласно материалам судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, приставы взыскивают с актера более 159,7 тысячи рублей.

Вместе с тем, согласно материалам судебных приставов, в отношении Смольянинова* прекращены два производства. В 2023 году на него было возбуждено производство за долги по кредитам на 101,3 тысячи рублей, однако в ноябре 2024 года производство было прекращено по пункту 3 части 1 статьи 46 — приставы не смогли установить местонахождение актера или его имущества.

Еще одно производство было возбуждено в августе 2023 за неоплаченный штраф по административному правонарушению на 32,1 тысячи рублей. В 2025 году производство прекратили по пункту 7 части 1 статьи 47 — из-за признания актера банкротом.

Смольянинов* заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск.

Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов.

* Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.