Имущество актера Смольянинова* арестовали из-за долгов

Вместе с тем, согласно материалам судебных приставов, в отношении Смольянинова* прекращены два производства. В 2023 году на него было возбуждено производство за долги по кредитам на 101,3 тысячи рублей, однако в ноябре 2024 года производство было прекращено по пункту 3 части 1 статьи 46 — приставы не смогли установить местонахождение актера или его имущества.