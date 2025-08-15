Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

20 лет спустя: как изменились звезды сериала «Как я встретил вашу маму»

Расскажем, как спустя два десятилетия после выхода первого эпизода культового ситкома изменились его герои, что происходит в их карьере и личной жизни
Ольга Корнеева
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Как я встретил вашу маму
Кадр из сериала «Как я встретил вашу маму»

Один из самых популярных и успешных американских ситкомов 2000-х годов на протяжении девяти сезонов рассказывал о сложностях взросления, дружбе, любви и судьбах пятерых друзей в Нью-Йорке. Сериал отличался ярким юмором, запоминающимися персонажами и необычной подачей повествования, что обеспечило ему армию поклонников по всему миру.

Десятилетний марафон отца с безупречной памятью

Идея шоу принадлежит Крейгу Томасу и Картеру Бейзу, уже имевшим большой опыт в жанре ситкома. Запущенный в 2005 году на телеканале CBS проект изначально задумывался как молодежная комедия о поиске своей половинки. Главной изюминкой стала структура повествования — зрители узнавали историю из воспоминаний взрослого Теда Мосби, рассказывающего своим детям, как он встретил их мать в прошлом.

Шоу сразу же заинтересовало зрителей благодаря нестандартному хронологическому решению: все эпизоды выстраивались вокруг множества флешбеков, но главной фишкой оставалась тайна — серия за серией личность мамы держали в секрете. В течение девяти сезонов сериал сохранял высокий уровень популярности и славился оригинальными шутками, а также философскими размышлениями о жизни и любви. «Как я встретил вашу маму» получил многочисленные награды, включая премии «Золотой глобус» и «Эмми».

Кадр из сериала Как я встретил вашу маму
Кадр из сериала «Как я встретил вашу маму»

В центре сюжета — круг близких друзей: Тед, Маршалл, Лили, Робин и Барни. Им предстоит вместе преодолевать испытания взрослой жизни от карьерных проблем до отношений и личного роста. Сериал умело сочетает юмор с трогательными, душевными моментами, показывая, как важно сохранять дружбу и верить в судьбу. При этом постоянно подогревается зрительский интерес: кто же та самая мама?

А сегодня, спустя 20 лет, нам не менее интересно, как сложились судьбы актеров, получивших невероятную популярность благодаря этому ситкому.

Тед Мосби — Джош Рэднор

Джош Рэднор в роли Теда Мосби в сериале Как я встретил вашу маму
Джош Рэднор в роли Теда Мосби в сериале «Как я встретил вашу маму»

Романтичный архитектор и душа компании ищет свою любовь и смысл жизни. В нем сочетается набор самых разных качеств и невероятное чувство юмора.

Джош Рэднор в сериале Улица милосердия
Джош Рэднор в сериале «Улица милосердия»

Джош Рэднор стал благодаря Теду настоящей звездой, его можно увидеть в сериалах «Закон и порядок», «Скорая помощь», «Клиент всегда мертв». Позже он занялся режиссурой, снял и сыграл главную роль в мелодраме «Счастливы вместе». Часть своего времени Рэднор посвящает исполнению фолк-музыки. 

Барни Стинсон — Нил Патрик Харрис

Нил Патрик Харрис в роли Барни Стинсона в сериале Как я встретил вашу маму
Нил Патрик Харрис в роли Барни Стинсона в сериале «Как я встретил вашу маму»

Жизнь харизматичного ловеласа в дорогих костюмах — это набор шуток, хитростей и манипуляций. Но за внешним блеском Барни скрывается сложный и искренний человек.

Нил Патрик Харрис еще до «Как я встретил вашу маму» прославился в сериале «Доктор Дуги Хаузер», а после стал одним из самых востребованных артистов театра и кино. На его счету роли в фильмах «Звездный десант», «Исчезнувшая», «Матрица: Воскрешение». 

Нил Патрик Харрис в фильме Исчезнувшая
Нил Патрик Харрис в фильме «Исчезнувшая»

Харрис также вел церемонии «Эмми» и «Оскар». Он выступает в качестве комика и даже фокусника. 

Маршалл Эриксен — Джейсон Сигел

Джейсон Сигел в роли Маршалла Эриксена в сериале Как я встретил вашу маму
Джейсон Сигел в роли Маршалла Эриксена в сериале «Как я встретил вашу маму»

Лучший друг Теда Маршалл — ко всему прочему юрист и муж Лили. Он добродушный и верный, со своими мечтами и привычками.

Джейсон Сигел в фильме Домашнее видео
Джейсон Сигел в фильме «Домашнее видео»

Джейсон Сигел сегодня известен не только как актер, но и в качестве сценариста, режиссера, а еще музыканта и кукловода. После «Как я встретил вашу маму» он снимался в фильмах «Хулиганы и ботаны», «Терапия», «Немножко беременна» и «Люблю тебя, чувак». 

Лили Олдрин — Элисон Хэннигэн

Элисон Хэннигэн в роли Лили Олдрин в сериале Как я встретил вашу маму
Элисон Хэннигэн в роли Лили Олдрин в сериале «Как я встретил вашу маму»

Супруга Маршалла Лили — добрая, но властная и порой чрезмерно заботливая учительница и художница. Бесспорно, она душа компании. 

Элисон Хэннигэн в фильме Американский пирог 3: Свадьба
Элисон Хэннигэн в фильме «Американский пирог 3: Свадьба»

Сыгравшая Лили Элисон Хэннигэн известна по ролям в фильмах «Американский пирог», «Баффи — истребительница вампиров», «Мальчики и девочки». После завершения сериала актриса снималась, но столь же ярких образов у нее уже не было. Сейчас Хэннигэн больше времени уделяет семье и воспитанию детей.

Робин Щербатски — Коби Смолдерс

Коби Смолдерс в роли Робин Щербатски в сериале Как я встретил вашу маму
Коби Смолдерс в роли Робин Щербатски в сериале «Как я встретил вашу маму»

Журналистка канадского происхождения и независимая женщина, Робин регулярно оказывается в центре любовных историй сериала. И зрители прочили ее в пару то одному другу, то другому герою.

Актриса Коби Смолдерс после успеха в шоу снималась во многих популярных проектах — в их числе «Мстители» и другие марвеловские экранизации комиксов. Также она работала в фильмах и сериалах «Veritas: В поисках истины», «Тайны Смолвиля», «Секс в другом городе», «Тихая гавань» и других. 

Коби Смолдерс в фильме Первый мститель: Другая война
Коби Смолдерс в фильме «Первый мститель: Другая война»

Однажды Смолдерс рассказала, что во время съемок в ситкоме «Как я встретил вашу маму» перенесла рак, с которым боролась два года. Она продолжает активно работать, воспитывает двоих дочерей, а в 2022 году сыграла Робин Щербатски в сиквеле «Как я встретила вашего папу».

Трейси Макконнелл — Кристин Милиоти

Кристин Милиоти в роли Трейси Макконнелл в сериале Как я встретил вашу маму
Кристин Милиоти в роли Трейси Макконнелл в сериале «Как я встретил вашу маму»

Самый интригующий и долгожданный персонаж, появления которого зрители ждали почти 10 лет. Ее короткая роль у многих вызвала досаду, потому что интрига была велика, а раскрытия образа не последовало.

Кристин Милиоти в сериале Черное зеркало
Кристин Милиоти в сериале «Черное зеркало»

Но популярности Кристин Милиоти это не убавило. Она строит успешную карьеру певицы, да и актерских работ немало — сериал «3 Фунта», участие в картине Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», главная роль в сериале «От „А“ до „Я“».

Пенни и Люк Мосби — Линдси Фонсека и Дэвид Генри

Линдси Фонсека и Дэвид Генри в роли Пенни и Люка Мосби в сериале Как я встретил вашу маму
Линдси Фонсека и Дэвид Генри в роли Пенни и Люка Мосби в сериале «Как я встретил вашу маму»

С этой любопытной парочки — детей главного героя — начиналась практически каждая серия. Отвечая на вопросы сына и дочери, Тед переходит к основному повествованию.

Дэвид Генри на телевидении с 10 лет, помимо ситкома «Как я встретил вашу маму», популярность ему принес проект «Волшебники из Вэйверли Плэйс», а пять лет назад актер попробовал себя в роли режиссера, сняв картину «Этот год». Линдси Фонсека начинала карьеру танцовщицей, сейчас она известна благодаря ролям в фильмах «Агент Картер», «Пипец», «Никита» и других.

Звезды мировой величины в эпизодах

Сериал получился уникальным по многим параметрам, в том числе благодаря многочисленным отсылкам и пародиям на классические фильмы, музыку и знаменитые телешоу во многих поворотах сюжета. Их разгадывание делало просмотр еще интереснее для аудитории.

Нелинейное повествование и постоянные игры со временем породили множество мемов и фанатских теорий вокруг персонажей. На разных площадках активно обсуждали подробности сюжета, а некоторые сцены буквально анализировали с позиции психологии и философии отношений.

Бритни Спирс в сериале Как я встретил вашу маму
Бритни Спирс в сериале «Как я встретил вашу маму»

Удивительно, что в разных сезонах засветилось невероятное количество мировых звезд, включая Бритни Спирс, Кэти Перри, Хайди Клум, Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес и других. Лишь некоторые из полусотни приглашенных знаменитостей сыграли самих себя, у остальных были крошечные роли.