Шоу сразу же заинтересовало зрителей благодаря нестандартному хронологическому решению: все эпизоды выстраивались вокруг множества флешбеков, но главной фишкой оставалась тайна — серия за серией личность мамы держали в секрете. В течение девяти сезонов сериал сохранял высокий уровень популярности и славился оригинальными шутками, а также философскими размышлениями о жизни и любви. «Как я встретил вашу маму» получил многочисленные награды, включая премии «Золотой глобус» и «Эмми».