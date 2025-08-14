В первый вечер актриса погуляла по городу, купила сувенир, сфотографировалась с местными достопримечательностями и посетила концерт инди-поп-группы Terelya. На второй день Пегова погуляла по музею-заповеднику Монрепо и посетила премьеру нового фильма со своим участием — музыкального драмеди «Жемчуг», вошедшего в конкурсную программу.