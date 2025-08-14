Ирина Пегова побывала в Выборге на кинофестивале «Окно в Европу» и поделилась фотографиями в социальных сетях.
В первый вечер актриса погуляла по городу, купила сувенир, сфотографировалась с местными достопримечательностями и посетила концерт инди-поп-группы Terelya. На второй день Пегова погуляла по музею-заповеднику Монрепо и посетила премьеру нового фильма со своим участием — музыкального драмеди «Жемчуг», вошедшего в конкурсную программу.
На красной дорожке актриса появилась в воздушном черном платье, босоножках и с завитыми в локоны волосами. Актриса с радостью раздавала автографы, эффектно фотографировалась в прыжке, а также вышла на сцену с членами съемочной группы.
«Жемчуг» рассказывает о супругах, которые в надежде спасти свой брак оформляют опеку над 11-летней сиротой Мартой, но ребенок не решает семейных проблем. В фильме также снимаются Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова, Дарья Полунеева и Эра Зиганшина.
Фестиваль российского кино «Окно в Европу» продлится в Выборге до 14 августа.