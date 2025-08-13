Зои Кравиц рассказала, как из-за нее пострадал дом Тейлор Свифт

Тейлор Свифт приютила Зои Кравиц после разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе, которые накрыли город минувшей весной и оставили многих местных жителей без крыши над головой. Об этом рассказала сама звезда сериала «Меломанка» в свежем выпуске вечернего шоу Сета Майерса.
По словам Зои, ее дом оказался охвачен огнем. Тогда Тейлор великодушно предложила ей пожить в своем роскошном особняке в Беверли-Хиллз стоимостью 25 миллионов долларов. Кравиц согласилась. Вместе с мамой Лизой Боне она была вынуждена погостить у Свифт несколько недель, а по итогу «разрушила» половину ее жилища.
Все произошло из-за змеи Боне. Она случайно ускользнула в отверстие в стене в ванной комнате. Чтобы достать питомца, пришлось разобрать часть этой самой стены. Так, вся ванная оказалась уничтожена. Кравиц призналась, что не хотела говорить подруге о случившемся, пока не восстановила бы ее дом.
«Я сказала ее управляющему: “Конечно, я заплачу за ремонт. Пожалуйста, только ничего не говорите Тейлор, пока все не будет исправлено”», — вспомнила она.
Когда Зои набралась смелости и позвонила Тейлор, было поздно — певица была в курсе событий.
«Помню, я позвонила ей и сказала: “Привет, я хотела поговорить с тобой кое о чем”. А она спросила: “То, что ты чуть не потеряла змею в моем доме и разрушила мою ванную комнату?”» — смеясь, рассказала Зои.