Замены актеров в «Назад в будущее» и «Властелине колец» давно стали частью голливудских легенд. Подобные драмы за кулисами происходили не раз, и нередко именно они рождали ту самую магию кино, которую мы любим. О самых ярких примерах неожиданных кастинговых перестановок расскажем в статье.