Альба мечтала стать актрисой с детства, хотя не было никаких предпосылок для этого: очень болезненная, из крайне религиозной семьи военного, поэтому часто меняла место жительства и школы. К счастью, когда семья осела в Калифорнии, девочка смогла пойти на курсы по актерскому мастерству. Джессика довольно рано превратилась из неловкого подростка в привлекательную молодую девушку. Это стало палкой о двух концах. С одной стороны, яркая внешность и чувственность обеспечивали ей предложения о съемках в рекламах и сериалах. С другой — стали причиной буллинга в школе, отвратительных домогательств со стороны мужчин и даже осуждения церкви, прихожанами которой была семья.