Американская актриса Джессика Альба — звезда молодежных комедий, киновселенной Marvel, детектива «Темный ангел» — в последние годы позиционировала себя, прежде всего, как бизнесвумен, счастливую жену и мать троих детей. Вряд ли актрису можно заподозрить в приукрашивании действительности — ей действительно пришлось через многое пройти особенно в подростковом возрасте. Чего стоит только история с реальным похищением девушки.
Расплата за безобидный сериал
Альба мечтала стать актрисой с детства, хотя не было никаких предпосылок для этого: очень болезненная, из крайне религиозной семьи военного, поэтому часто меняла место жительства и школы. К счастью, когда семья осела в Калифорнии, девочка смогла пойти на курсы по актерскому мастерству. Джессика довольно рано превратилась из неловкого подростка в привлекательную молодую девушку. Это стало палкой о двух концах. С одной стороны, яркая внешность и чувственность обеспечивали ей предложения о съемках в рекламах и сериалах. С другой — стали причиной буллинга в школе, отвратительных домогательств со стороны мужчин и даже осуждения церкви, прихожанами которой была семья.
Все эти переживания девочка прятала, уходя на съемки. В середине 1990-х, в 15-летнем возрасте она уже снималась в популярном молодежном сериале «Флиппер» о дружбе и приключениях подростков и дельфина. Работа настолько увлекла Джессику, что она даже не придала никакого значения странным телефонным звонкам, которые повторялись на протяжении нескольких дней.
В один из съемочных дней снова раздался звонок. На этот раз на другом конце провода не молчали, а от имени охранника площадки попросили девушку переставить скутер, который якобы мешает проезду.
Джессика вышла из павильона, переставила скутер и вдруг почувствовала, как перед глазами все плывет, а ноги подкашиваются. Позже станет известно, что в нее выстрелили специальным дротиком с сильнейшим снотворным. Она не сумела рассмотреть похитителей. Преступники связали актрису, закрыли ей рот кляпом и накачивали различными психотропными веществами. После они позвонили родителям и потребовали выкуп, но требуемой суммы у семьи Джессики просто не было.
Более 14 часов потребовалось полиции, чтобы найти похищенную актрису. Ее обнаружили почти без сознания, связанной в багажнике красного внедорожника, подозрительно припаркованного возле обочины. Интересно, что злоумышленников так и не нашли — никаких примет Альба не смогла озвучить.
После похищения
Конечно, после пережитого девушке пришлось долго восстанавливаться физически и психологически. Не менее месяца она провела в больнице, резко похудела, заработала расстройство пищевого поведения, замкнулась в себе и стала еще сильнее опасаться мужчин.
О произошедшем Джессика предпочитает не вспоминать. Она никогда не возвращалась к теме похищения в интервью, что может говорить о том, что до сих пор это очень болезненная история, несмотря на годы психотерапии.
Правда, в 2000-м году она снялась в триллере «Паранойя» в главной роли похищенной топ-модели. Кто знает, возможно, это тоже был некий терапевтический метод проживания травмы. Фильм вышел откровенно неудачным с точки зрения режиссуры и сценария.
Сейчас Альба продолжает сниматься в кино, правда, уже не так активно. Ее интересы — это дети, благотворительность и бизнес.