Можно смело сказать, что дорама «Когда жизнь дает тебе мандарины» стала культурным феноменом. Внимание зрителей обеспечило сериалу одни из самых высоких рейтингов на Netflix среди южнокорейского контента. Оценка на Rotten Tomatoes в 100% свежести — и вовсе редкость для любого сериала. Секрет успеха заключается в душевной и теплой истории.
В центре сюжета — очаровательная и целеустремленная Э Сун, роль которой исполнила Ли Джи-ын (IU). Она живет на острове Чеджу, где жизнь проста, а жители зарабатывают рыболовством или сельским хозяйством. Но она мечтает стать поэтессой. В нее влюблен Кван Сик (Пак По-гом), который готов на все, лишь бы его избранница была счастлива.
Сериал умело сочетает мечты, семейные ценности и чувство времени, показывая, как трудное детство и неравнодушие могут формировать будущее. Рассказываем о еще пяти дорамах из Южной Кореи, которые по духу и содержанию близки «Когда жизнь дает тебе мандарины».
«Семья по выбору»
Что делать, если родители вечно заняты своими проблемами и не замечают детей? Самому найти людей, которые станут настоящей семьей. Так решила девочка Юн Джу Вон, рано потерявшая мать. Она и ее два лучших друга, чьи семьи тоже оказались неполноценными, нашли друг в друге ту поддержку, которой им так не хватало дома. Спустя 10 лет уже повзрослевшие герои столкнутся со взрослыми проблемами, конфликтами с родственниками и найдут настоящую любовь.
Трогательная история про троих друзей, которые стали семьей не по крови, а по сердцу. В детстве они искали утешение друг в друге — и взрослые версии персонажей сталкиваются с попыткой понять, что такое семья и прощение. Это эмоциональная семейная драма, где романтика — лишь фон к исцелению ран и укреплению связей.
«Хватай Сон-джэ и беги»
Главная героиня Соль (Ким Хе-юн) узнает о трагедии, которая случилась с ее любимым певцом Сон-джэ (Пен У-сок). Волей судьбы у нее появляются часы, способные переносить ее в прошлое. Теперь у нее есть возможность, чтобы спасти кумира. Тем более что они даже учатся в одной школе. Но оказывается, что ее воспоминания о юности совсем не такие, как она думала. Ей предстоит спасти не только молодого человека от трагической судьбы, но и саму себя.
Сюжет «Хватай Сон-джэ и беги» — в некотором плане классика для южнокорейских дорам. В сериале объединяются фантастика и романтика, где всегда есть место для второго шанса. Переживания героев, их сожаления, боль и, конечно же, любовь никого не оставят равнодушными.
«Королева слез»
Простой парень Пэк Хен У (Ким Су Хен), выросший в деревне, женится на наследнице чеболей Хон Хэ Ин (Ким Джи-вон). Что могло пойти не так? Брак оказался намного сложнее. После того как пара не смогла преодолеть семейные трудности, они оказываются на грани развода. Тут и выясняется, что Хэ Ин тяжело больна, а жить ей осталось считанные месяцы. Ее супруг оказывается перед выбором: развестись и быть свободным или немного подождать, но остаться с деньгами ее семьи. Они даже не предполагают, что их чувства могут возродиться, а горечь от возможной утраты заставит их предпринять рискованные действия.
Дорама «Королева слез» — это эмоциональные американские горки, когда в начале сериала ситуация кажется комичной, а к концу невозможно сдержать слезы. Здесь тонко переплетаются чувство долга, переживания за любимого человека, боль от потерь и неистовое желание получить второй шанс.
«Суждено быть с тобой»
В дораме «Суждено быть с тобой» поднимается один из излюбленных вопросов корейских сценаристов: может ли любовь быть предначертана судьбой. Молодой адвокат Чан Шин-ю (Роун) страдает от родового проклятья, которое мешает ему строить карьеру и наладить личную жизнь. Его коллега, госслужащая Ли Хон-джо (Чо Бо-а), получает в наследство древний сундук с книгой шаманских обрядов. В этот момент выясняется, что их судьбы связаны. Героям предстоит узнать, что именно снимет проклятье — магический обряд или настоящая любовь.
Герои сериала не сразу принимают свою судьбу. Они уверены, что человек сам управляет своей жизнью. Их путь к принятию неизбежного понравился зрителям. Поклонники дорамы отметили, что создателям удалось найти баланс между комичным и душевным.
«Наш блюз»
И вновь события происходят на острове Чеджу. Дорама «Наш блюз» — это не одна история, а несколько, которые связаны между собой. Главные герои — душевный продавец грузовиков, ныряльщица, капитан рыболовецкого судна, человек, вернувшийся домой после долгого отсутствия, таинственная женщина с секретом и многие другие жители деревни. У всех у них свои переживания и пути преодоления трудностей. Кто-то встретит свою любовь, а кто-то ее потеряет.
Пейзажи острова и завораживающая съемка добавляют дораме еще больше очарования. От красивых кадров, как и от историй персонажей, невозможно оторваться.