Главная героиня Соль (Ким Хе-юн) узнает о трагедии, которая случилась с ее любимым певцом Сон-джэ (Пен У-сок). Волей судьбы у нее появляются часы, способные переносить ее в прошлое. Теперь у нее есть возможность, чтобы спасти кумира. Тем более что они даже учатся в одной школе. Но оказывается, что ее воспоминания о юности совсем не такие, как она думала. Ей предстоит спасти не только молодого человека от трагической судьбы, но и саму себя.