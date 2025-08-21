Их путь начинается с взаимного пренебрежения, но постепенно приводит к симпатии и даже любви. Однако все не так просто, как кажется: в дораме звучит извечный вопрос — злодеями становятся или рождаются? Даже романтические чувства не смогли остановить Таньтай Цзиня от жестокости, а Ли СуСу, несмотря на попытки смягчить сердце грозного демона, в решающий момент окажется на грани провала. Оба героя ведут внутреннюю борьбу, даже когда весь мир балансирует на грани исчезновения.