Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Демоны, феи и вечная любовь: какие дорамы посмотреть в жанре сянься

Волшебные миры, где боги сражаются с демонами, любой смертный может овладеть магией, битва похожа на танец, а любовь не умирает никогда — все это жанр дорам сянься. Рассказываем, что посмотреть, чтобы лучше понять мир китайских сериалов
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Кадр из дорамы Светлый пепел луны
Кадр из дорамы «Светлый пепел луны»

Китайские дорамы своеобразны и отличаются не только от западных сериалов, но и выделяются среди всего азиатского контента. Секрет в уникальных жанрах, один из которых — сянься. Само слово буквально переводится как «бессмертный герой», и в этом во многом заключается суть сюжета.

Главные герои таких историй — «совершенствующиеся», то есть те, кто ищет магические знания, развивает сверхъестественные способности и поднимается на новые уровни силы. Здесь не обойтись без демонов, фей, богов, небожителей, призраков, монстров и других мифологических существ. И, конечно же, без любви: в сянься романтическая линия становится чем-то предопределенным, словно герои были созданы, чтобы встретиться по воле судьбы. Рассказываем о нескольких китайских дорамах, которые дадут полное представление о данном жанре.

«Светлый пепел Луны»

Кадр из дорамы Светлый пепел луны
Кадр из дорамы «Светлый пепел луны»

В дораме «Светлый пепел луны» мир охвачен хаосом: повелитель демонов разрушил царство бессмертных и людей. Чтобы предотвратить гибель трех миров, дочь лидера секты Хэнъян, Ли СуСу, отправляется на 500 лет в прошлое — в то время, когда повелитель демонов еще не обрел свою силу. Она оказывается в теле Е Сиу — дочери генерала и жены принца-заложника Таньтай Цзиня. Именно этот тихий молодой человек однажды станет воплощением зла и уничтожит клан небожительницы.

Их путь начинается с взаимного пренебрежения, но постепенно приводит к симпатии и даже любви. Однако все не так просто, как кажется: в дораме звучит извечный вопрос — злодеями становятся или рождаются? Даже романтические чувства не смогли остановить Таньтай Цзиня от жестокости, а Ли СуСу, несмотря на попытки смягчить сердце грозного демона, в решающий момент окажется на грани провала. Оба героя ведут внутреннюю борьбу, даже когда весь мир балансирует на грани исчезновения. 

«Любовь между феей и дьяволом»

Кадр из дорамы Любовь между феей и дьяволом
Кадр из дорамы «Любовь между феей и дьяволом»

Тема конфликта между добром и злом красной нитью проходит через сюжет дорамы «Любовь между феей и дьяволом». Главная героиня — фея Орхидея — случайно воскрешает демона Дунфана Цинцана. Их вынужденное сосуществование запускает цепочку событий, включая обмен телами и таинственное пророчество.

По мере развития истории герои сначала враждуют, затем начинают защищать друг друга, а позже между ними зарождаются чувства. Все это обрамлено в фирменный стиль сянься — с магией, переплетением судеб и сложными моральными выборами.

«Плач бессмертной реки»

Кадр из дорамы Плач бессмертной реки
Кадр из дорамы «Плач бессмертной реки»

Дорама «Плач бессмертной реки» повествует о трагической связи Бессмертной Владычицы Хуа Жу Юэ и Темного Владыки Бай Цзю Сы. Они — «духовные близнецы»: сила одного угасает, если возрастает сила другого, а смерть одного означает гибель обоих.

После трагических событий героиня воскресает в новом обличье — Ли Цин Юэ — и оказывается втянутой в брак с прежним врагом. Через боль и манипуляции, через восстановление доверия они становятся союзниками. Эта история — о преодолении обид и возвращении к истинной связи, что глубоко перекликается с философией сянься.

«В погоне за луной»

Кадр из дорамы В погоне за Луной
Кадр из дорамы «В погоне за Луной»

Китайская дорама «В погоне за луной» рассказывает о Бай Шуо — дочери генерала, ищущей бессмертие. Однажды она спасает могущественного демона Фань Юэ, который уверен в обратном: с его точки зрения, именно он спас девушку, а не наоборот. Герои оказываются связанными камнем Забвения, ставшим для обоих и благословением, и проклятием.

Изначально отношения смертной и демона рациональны, но постепенно перерастают в глубокую романтическую связь. Здесь царит типичная для сянься атмосфера, где героиня, несмотря на свое смертное происхождение, взаимодействует с небесным и сверхъестественным, постепенно приобретает новые смыслы, любовь и чувство ответственности. 

«Трижды невеста повелителя тьмы»

Кадр из дорамы Трижды невеста повелителя тьмы
Кадр из дорамы «Трижды невеста повелителя тьмы»

В «Трижды невесте повелителя тьмы» рассказывается о любви богини Цзян Чжи Юй и тануки из клана Ли Цзян. Их чувства сталкиваются с неприятием со стороны главы клана, который превращает любовь в ненависть. По мере развития сюжета герои сближаются, узнавая правду, и преодолевают социальные и мистические преграды.

Эта дорама из всех перечисленных больше других сосредоточена именно на любовной истории, а не на мистике. Разумеется, здесь есть и сверхъестественные существа, и магия, и древние артефакты, но все это — лишь препятствия на пути героев друг к другу.