В Штатах Лугоши продолжил кинокарьеру, а также несколько лет играл Дракулу в бродвейской постановке, чему способствовал его венгерский акцент. После фильма «Дракула» за ним закрепилось амплуа актера, играющего в фильмах ужасов. Лугоши всеми силами пытался выбраться за эти рамки, но безуспешно. К 40-м годам под влиянием ухудшившегося здоровья его карьера пошла на спад, но участвовать в съемках он продолжал до конца жизни. Актер умер в августе 1956 года и был похоронен в костюме Дракулы.