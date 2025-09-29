Готический роман ирландского писателя Брэма Стокера увидел свет в 1897 году и стал одной из самых известных книг в жанре ужасов. За сто с лишним лет со дня публикации «Дракула» пережил десятки театральных постановок и экранизаций, а отсылки к этому произведению в популярной культуре не поддаются подсчету.
Множество актеров примеривали на себя маску трансильванского вампира. Большинство из этих попыток оставили след лишь в специализированных исторических изданиях. Но иногда артистам удавалось настолько хорошо сыграть своего героя, что созданный ими образ закреплялся в массовой культуре и оказывал влияние даже на восприятие литературного персонажа.
Макс Шрек
Через 25 лет после выхода романа Брэма Стокера, в 1922 году, появилась первая экранизация. Компания Prana Film не имела авторских прав на «Дракулу», поэтому фильм, снятый режиссером Фридрихом Вильгельмом Мурнау довольно близко к тексту, получил название «Носферату, симфония ужаса». Вместо графа Дракулы в нем фигурирует граф Орлок, а играет его немецкий актер Макс Шрек.
«Носферату» стал единственным фильмом, снятым Prana Film. Вскоре после премьеры компания объявила себя банкротом, чтобы не судиться с вдовой Стокера Флоренс. Но для Макса Шрека картина стала настоящим звездным часом. До съемок он был рядовым немецким театральным актером. А после успеха фильма начал активно играть в кино, успешно перешел «звуковой барьер» и снимался вплоть до самой смерти в 1936 году.
Образ древнего вампира, созданный Шреком, пережил своего создателя. Его изображение графа Орлока стало ориентиром, шаблоном для будущих актеров, а сам фильм «Носферату, симфония ужаса» вошел в разнообразные списки наиболее влиятельных картин.
Бела Лугоши
После появления звукового кино кинокомпания Universal Pictures приобрела исключительные права на экранизацию романа Стокера планируя выпустить сразу несколько фильмов на основе проверенного сюжета. Фильм ужасов «Дракула», снятый Тодом Браунингом и Карлом Фройндом в 1931 году, имел успех у зрителей. А образ Дракулы, в роли которого выступил Бела Лугоши, стал каноническим.
Венгерско-американский актер Бела Лугоши был востребованным театральным и киноактером в Венгрии. Он принимал участие в Первой мировой на стороне австро-венгерской армии, был активным участником венгерской революции 1919 года и создания Венгерской Советской Республики. Но после ее краха вынужденно эмигрировал сначала в Германию, а затем в США.
В Штатах Лугоши продолжил кинокарьеру, а также несколько лет играл Дракулу в бродвейской постановке, чему способствовал его венгерский акцент. После фильма «Дракула» за ним закрепилось амплуа актера, играющего в фильмах ужасов. Лугоши всеми силами пытался выбраться за эти рамки, но безуспешно. К 40-м годам под влиянием ухудшившегося здоровья его карьера пошла на спад, но участвовать в съемках он продолжал до конца жизни. Актер умер в августе 1956 года и был похоронен в костюме Дракулы.
Кристофер Ли
Серийным исполнителем роли Дракулы стал не нуждающийся в представлении британский актер Кристофер Ли. В 1957 году он снялся в роли чудовища Франкенштейна в фильме «Проклятие Франкенштейна» от студии Hammer. Фильм сорвал банк, собрав в 16 раз больше затраченного. На волне коммерческого успеха руководство Hummer решило задействовать Кристофера Ли в новой серии фильмов, первый из которых, «Дракула», вышел в 1958 году.
Работая над образом Дракулы, актер решил отойти от шаблонного представления о древнем трансильванском вампире и сделать персонажа более близким к литературному образу. Он добавил персонажу романтичности, сексуальности и динамичности, что было с восторгом встречено зрителями. «Дракула» стал настоящим хитом британского проката и хорошо показал себя на американском рынке.
Нащупав золотую жилу, компания Hummer начала нещадно эксплуатировать Кристофера Ли. В 1960-м вышла «Невеста Дракулы», в 1966-м — «Дракула: Принц тьмы». Всего в интересах студии Ли выступил в роли легендарного вампира семь раз. И еще трижды он возвращался к этому образу в фильмах других кинокомпаний.
Гари Олдман
Масштабную попытку экранизации романа Стокера в 1992 году предпринял культовый режиссер Френсис Форд Коппола, который перед этим выпустил завершающую часть своей главной кинотрилогии «Крестный отец 3». Главную роль в фильме «Дракула», также выходившего под названием «Дракула Брэма Стокера», сыграл уже довольно известный Гари Олдман. Также в картине задействованы такие звезды как Энтони Хопкинс и Вайнона Райдер.
Фильм получил три премии «Оскар» и множество других престижных наград. Он оказался в высшей степени успешным и оказал существенное влияние на карьеру Гари Олдмана. Он стал чаще играть роли злодеев, среди которых Норман Стэнсфилд из боевика «Леон», Зорг в фантастической комедии «Пятый элемент» и другие.
Люк Эванс
Нетипичный подход продемонстрировал Гари Шор, снявший в 2014 году фантастический боевик «Дракула». В роли Влада Дракулы снялся валлийский актер Люк Эванс, известный по роли Арамиса в «Мушкетерах» Пола Андерсона и Барда Лучника в трилогии «Хоббит» Питера Джексона.
В отличие от прямых экранизаций романа, картина Шора является попыткой создать предысторию центрального персонажа. Действие вращается вокруг князя Валахии и Трансильвании Влада Дракулы, который устал от ратных подвигов и счастливо живет в собственном замке вместе с женой и ребенком. Однажды он обнаруживает в глубине своих владений темницу мастера вампиров, а вскоре его спокойствие нарушает османское вторжение, справиться с которым можно только с помощью сверхспособностей.
Фильм провалился в прокате и получил негативные отзывы критиков. Планировалось, что «Дракула» станет стартом новой «Темной серии» Universal, но низкий зрительский интерес поставил крест на этом проекте киностудии.
Калеб Лэндри Джонс
В свежей версии истории о вампире, снятой Люком Бессоном, роль Дракулы досталась Калебу Лэндри Джонсу. Известный по независимым фильмам и каннскому хиту «Нитрам», актер впервые примерил на себя образ культового героя готической классики. Его Дракула — не столько чудовище, сколько трагический романтик, ведомый проклятием и любовью.
Подготовка к роли потребовала от Калеба серьезной трансформации: он изменил внешний облик, работал над акцентом и даже адаптировал пластику движений под готический образ. Режиссер стремился показать героя многогранным — не только страшным, но и чувственным. Благодаря этому фильм «Дракула» сочетает ужасы и мелодраму, а Джонс раскрывается в непривычном для себя амплуа.
Критики отмечают, что решение доверить ключевую роль именно ему оказалось смелым и оправданным. Его игра делает акцент на внутреннем конфликте персонажа, а не на внешних атрибутах. В результате зрители получили не очередного кровопийцу, а образ, где страх соседствует с любовью и отчаянием.