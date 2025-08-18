История Виктора Служкина (Константин Хабенский) — молодого учителя географии, который оказался в профессии скорее по стечению обстоятельств, чем по зову сердца. Пытаясь разобраться в себе, он соглашается повести школьников в поход и на сплав по бурной реке. Живописные пейзажи становятся здесь не просто декорацией, а отражением внутреннего пути героя и сложных человеческих переживаний.