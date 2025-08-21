Легендарный барабанщик не прошел дресс-код Delmonico в Новом Орлеане. Ли пришел туда вместе с супругой Бриттани Фурлан. И хотя заведение было фешенебельным, они не придали этому особого значения. Официантка попросила музыканта снять бейсболку, пояснив, что для мужчин это обязательное требование. Он подчинился, но сопроводил это грубой лексикой. После чего его попросили на выход. Далее, как вы понимаете, последовало еще больше нецензурной брани, криков. После чего пару уже точно более там никто не ждет.