Когда человек становится знаменитым, перед ним открывается масса возможностей. В том числе лучшие столики в самых фешенебельных ресторанах — то, о чем мечтают многие. Однако кумиры, которыми восхищаются, далеко не всегда ведут себя в них образцово. Иногда на это будто и есть причины, но порой остается лишь хвататься за голову. Ниже — подборка ситуаций, которые попали в заголовки СМИ.
Джеймс Корден
В октябре 2022-го владелец нью-йоркского ресторана Balthazar Кит Макнелли опубликовал пост, в котором обвинил телеведущего Джеймса Кордена в неподобающем поведении. Он отметил, что хотя у шоумена выдающиеся комедийные таланты, как гость он просто ужасен.
Сначала Корден, обнаружив волос в блюде, потребовал компенсацию в виде бесплатных напитков. Затем он взбесился, когда его жене подали не тот омлет. Понятно, что любой в этой ситуации может быть расстроен, но реакция ведущего была чрезмерной. Он начал кричать, оскорблять сотрудников и грозился пойти прямиком на кухню, чтобы поквитаться со всеми.
На фоне этого Макнелли запретил ему посещать свое заведения. Однако после публичных извинений решение было изменено.
Закари Куинто
Невероятно, но даже Спок из «Звездного пути» может быть грубым. Речь, конечно, не о персонаже, а об актере Закари Куинто, который был внесен в черный список ресторана Manita в Торонто.
В июне 2024-го канадское заведение опубликовало в соцсетях пост с деталями. Якобы Закари орал на персонал, хамил, перебивал и отказывался вести себя уважительно. Конфликт возник из-за отсутствия свободных столиков, на что артист отреагировал слишком бурно. Сотрудники также добавили, что для них такой уровень агрессии был просто шоком.
Анна Винтур
Легендарный главный редактор американского Vogue никогда не отличалась мягкостью характера. Многие, кто работал с Анной Винтур говорили, что она тяжелый человек.
Те же соображения высказал в своих мемуарах бывший метрдотель ресторана Le Coucou Майкл Чекки-Аццолини. Он описал ее как одного из труднейших посетителей за всю его карьеру. В частности, она любила приходить без бронирования, при этом еще настаивая на особых условиях. Несколько раз она и вовсе требовала обслужить ее, когда заведение уже по сути закрылось.
Руби Роуз
Еще в «Джоне Уике 2» Руби Роуз показала, какой жесткой может быть. В обычной жизни австралийская актриса и модель тоже бывает агрессивной. В мае 2016-го в новоорлеанском ресторане Rebellion Bar and Urban Kitchen произошел конфликт с ее участием. Владелец утверждал, что Руби Роуз забрасывала бармена картофелем фри.
Сама Роуз рассказывала, что бросила картофелину после оскорбительных реплик в свой адрес. Как бы то ни было многие все равно не оценили ее поступка.
Томми Ли
Если ты участник группы Mötley Crüe, ты не можешь не попадать в скандалы. Если ты Томми Ли, тебя это касается вдвойне. Экс-бойфренд Памелы Андерсон прошел через многое. Но несмотря на весь эпатаж, вряд ли он когда-то думал, что найдет проблемы из-за головного убора.
Легендарный барабанщик не прошел дресс-код Delmonico в Новом Орлеане. Ли пришел туда вместе с супругой Бриттани Фурлан. И хотя заведение было фешенебельным, они не придали этому особого значения. Официантка попросила музыканта снять бейсболку, пояснив, что для мужчин это обязательное требование. Он подчинился, но сопроводил это грубой лексикой. После чего его попросили на выход. Далее, как вы понимаете, последовало еще больше нецензурной брани, криков. После чего пару уже точно более там никто не ждет.
Джейми Фокс
Человек с таким чувством юмора, как Джейми Фокс, никак не ассоциируется с дебоширством. В то же время иногда нервы сдают и у таких, как он. В январе 2017-го в популярном ресторане Catch произошла потасовка с его участием. Сообщалось, что другой посетитель спровоцировал компанию актера, что переросло в настоящую драку.
После оскорблений и толчков обладатель премии «Оскар» за роль в фильме «Рэй» не выдержал и взял обидчика в захват прямо на столе. Через несколько минут всех дерущихся попросили на выход.
Бритни Спирс
Вот для кого 2007-й уж точно один из худших в жизни, и вряд ли она мечтает о том, чтобы его вернуть. Находясь в глубоком кризисе, Бритни Спирс оказалась в центре неприятной истории в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе.
По сообщениям СМИ, охрана вывела певицу и актрису из помещения из-за неадекватного поведения — громких высказываний, споров и размахиваний меню. Она вела себя агрессивно и мешала другим гостям получать удовольствие. Аудитория посчитала, что это был один из многочисленных нервных срывов поп-принцессы.