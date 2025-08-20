Ключевая сцена происходит в поезде: именно там начинается знакомство героев. Этот диалог в вагоне — не просто пролог, а момент, запускающий весь сюжет и закладывающий тон всей трилогии. Без него не было бы ни «Перед закатом», ни «Перед полуночью». Поезд становится местом пересечения двух судеб, после чего уже они уже не смогут вернуться к прежней жизни.