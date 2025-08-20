Главную роль исполнил Джейми Фокс, и именно эта работа принесла актеру мировую славу. Он не просто передал внешнее сходство с Рэйем Чарльзом, но и сумел воспроизвести его манеру игры на фортепиано, жесты и интонацию голоса. Для подготовки Фокс часами сидел за инструментом, изучал записи концертов и общался с самим музыкантом. Эта глубокая работа позволила сделать образ правдоподобным и объемным.