19 августа Мэттью Перри исполнилось бы 55 лет. Для многих зрителей он навсегда останется Чендлером Бингом — одним из самых уморительных персонажей телеэкранов. Однако за свою карьеру он успел сняться в множестве проектов, которые показали его с разных сторон. И он однозначно был больше, чем просто звезда ситкомов. Сегодня мы вспоминаем не только романтические комедии с его участием, но и по-настоящему драматические фильмы.
«Поспешишь, людей насмешишь»
Первая ласточка после того, как Перри уже стал звездой планетарного масштаба. В фильме «Поспешишь, людей насмешишь» он сыграл Алекса Уитмана, убежденного холостяка, которому приходится поступиться своими принципами после всего одной ночи с Изабелль (Сальма Хайек). Когда девушка сообщает о беременности, кажется, что у этого союза нет ни единого шанса. Ведь они представители совершенно разных миров — он прагматичный американец, она эмоциональная мексиканка с колоритной семьей. Но вдруг это не станет преградой для любви?
Здесь, пожалуй, больше Чендлера Бинга, чем где бы то ни было еще. Зачем же тогда смотреть, если с тем же успехом можно включить любой эпизод культового шоу? Во-первых, Чендлера много не бывает. Во-вторых, из-за целой россыпи шуток. В третьих и главных, из-за их дуэта с Сальмой Хайек, которая доказывает, что она не просто обладательница выдающихся внешних данных, а прекрасная актриса, способная рассмешить кого угодно.
«Девять ярдов»
Проект, которому «Друзья» косвенно обязаны появлением у себя Брюса Уиллиса. Несмотря на сомнения звезды боевиков в коммерческом успехе комедии, Перри напротив был тем, кто верил в ее потенциал с самого начала.
В «Девяти ярдах» актер предстал в роли дантиста Николаса Озерански — робкого и неуверенного в себе мужчины. Однажды его соседом становится бывший наемный убийца по прозвищу Джимми Тюльпан (Уиллис). Но это еще не все. Волею судеб Ник влюбляется в бывшую жену мафиози.
Перри и Уиллис создали идеальный комедийный тандем, а кассовый успех обеспечил продолжение. И пусть сиквел с треском провалился, это не повод игнорировать фильм, уже ставший классикой.
«Беспомощный»
В независимой драме «Беспомощный» публика увидела Мэттью Перри в новом амплуа. В центре сюжета — сценарист Хадсон Милбэнк, страдающий расстройством самосознания. То есть он словно наблюдает за собственной жизнью со стороны. Он не может полноценно чувствовать, выстраивать близкие отношения или просто радоваться мелочам. Да, в ленте есть и элементы комедии, но в первую очередь это мелодрама.
За этим кино не стоит крупных студий и бюджетов. Но многие зрители любят его за пронзительность. Их трогает история о человеке, который искренне пытается справиться со своими проблемами. Хотя быстро становится понятно, что в одиночку это ему не по силам. Оглядываясь на биографию Перри, его борьбу с зависимостями и депрессией, «Беспомощный» кажется наиболее автобиографичной работой.
«Триумф: История Рона Кларка»
Главная, по крайне мере по мнению критиков, работа Перри в кино. Это биографическая драма «Триумф: История Рона Кларка». По сюжету учитель Рон Кларк сталкивается с самым большим вызовом в своей жизни: он устраивается в одну из самых проблемных школ Нью-Йорка. Его подопечные — дети из неблагополучных семей, и в никто не верит. Кроме одного человека.
Перри просто невероятен в амплуа вдохновляющего учителя. Его энтузиазм и обаяние заразительны, а после просмотра не остается никаких вопросов, что он и в реальности был бы замечательным наставником. За этот фильм его в первый и единственный раз номинировали на «Золотой глобус».