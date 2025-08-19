Здесь, пожалуй, больше Чендлера Бинга, чем где бы то ни было еще. Зачем же тогда смотреть, если с тем же успехом можно включить любой эпизод культового шоу? Во-первых, Чендлера много не бывает. Во-вторых, из-за целой россыпи шуток. В третьих и главных, из-за их дуэта с Сальмой Хайек, которая доказывает, что она не просто обладательница выдающихся внешних данных, а прекрасная актриса, способная рассмешить кого угодно.