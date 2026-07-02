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Интеллектуалы Голливуда: 7 актеров с дипломами Оксфорда, Йеля и Гарварда

Эти актеры могут рассмешить, а могут защитить диссертацию. Кто из них нейробиолог, а кто — инженер, расскажем в статье
Анна Кузнецова
Автор Кино Mail
Роуэн Эткинсон в фильме Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка
Роуэн Эткинсон в фильме «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка»

Смешные, романтичные, иногда кажущиеся не от мира сего — герои, которых мы обожаем на экране. А ведь за многими из них стоят не просто талантливые актеры, а настоящие интеллектуалы: нейробиологи, выпускники элитных вузов и обладатели поразительной эрудиции. Откроем их «секретные досье» и узнаем, кто самый умный в Голливуде.

1. Роуэн Эткинсон: гений электротехники под маской мистера Бина

Роуэн Эткинсон
Роуэн ЭткинсонИсточник: Rex / Fotodom.ru

Да-да, тот самый человек с лицом вечно обиженного хомяка. На экране мистер Бин не может разобраться в розетке, а за кадром Роуэн Эткинсон — выпускник Оксфорда с магистерской степенью в электротехнике. Пока герой путается в проводах, сам актер с легкостью мог бы собрать мини-электростанцию.

Гений науки, блистательно изображающий профана — ирония судьбы или мастерство высшего уровня?

2. Джоди Фостер: читала в 3 года, закончила Йель с отличием

Джоди Фостер в фильме Молчание ягнят
Джоди Фостер в фильме «Молчание ягнят»

Пока большинство детей только учились складывать слоги, трехлетняя Джоди Фостер уже бегло читала. Ее исключительный ум позволил не просто построить блестящую кинокарьеру, но и с отличием окончить Йельский университет, получив степень по литературе.

Настоящий интеллект, закаленный в свете софитов и под прицелом кинокамер!

3. Уоллес Шоун: Гарвард, Фулбрайт и безупречный комизм

Уоллес Шоун в сериале Детство Шелдона
Уоллес Шоун в сериале «Детство Шелдона»

Обаятельно-чудаковатый доктор Джон Стерджес из «Детства Шелдона» обладает высоким IQ не только на экране. Уоллес Шоун — выпускник Гарварда и стипендиат престижной программы Фулбрайта. Так что за его комедийными персонажами скрывается не только чувство юмора, но и по-настоящему выдающийся интеллект.

4. Лиза Кудроу: биолог в «Друзьях» — и в жизни

Лиза Кудроу в сериале Друзья
Лиза Кудроу в сериале «Друзья»

Казалось бы, что сложного — бегать с гитарой и петь про вонючего кота? Но прежде чем прославиться в образе эксцентричной Фиби из «Друзей», Лиза Кудроу всерьез занималась наукой. Она окончила Вассарский колледж по специальности «Биология» и работала в исследовательской лаборатории, изучая мигрени и работу полушарий мозга.

С учетом ее биологического образования, даже легендарная Smelly Cat обретает научный смысл.

5. Дольф Лундгрен: звезда боевиков с мозгом химика

Дольф Лундгрен в фильме в фильме Разборки в маленьком Токио
Дольф Лундгрен в фильме в фильме «Разборки в маленьком Токио»Источник: Legion-Media.ru

Этот шведский гигант, сокрушавший соперников в «Рокки 4» и «Универсальном солдате», с тем же успехом мог блистать в белом халате. Дольф Лундгрен — стипендиат престижной программы Фулбрайта, поступил в Массачусетский технологический институт, а степень магистра химического машиностроения получил в вузе Стокгольма.

Настоящий интеллектуал в теле бойца — и звезда не только боевиков, но и науки!

6. Майем Биалик: доктор нейробиологии с «Эмми»

Майем Биалик в сериале Теория большого взрыва
Майем Биалик в сериале «Теория большого взрыва»

Роль нейробиолога в «Теории большого взрыва» — вовсе не плод фантазии, а почти автобиография. Майем Биалик — не просто обладательница «Эмми», но и доктор наук по нейробиологии. Так что ее диалоги с Шелдоном не являются игрой, а представляют настоящую науку в действии.

7. Ребел Уилсон: математик, юрист и королева комедии

Ребел Уилсон
Ребел УилсонИсточник: Legion-Media.ru

Эта австралийка умеет доводить до слез не только шутками, но и своим интеллектом. Ребел Уилсон получила степени в гуманитарных науках и праве в Университете Нового Южного Уэльса. А в детстве удивляла всех «странными» математическими способностями и даже представляла страну на юношеской олимпиаде по математике.

Так что в следующий раз, увидев какого-нибудь актера в образе простачка, не спешите с выводами. В Голливуде за комедийной маской нередко скрываются блестящие умы.