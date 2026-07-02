Смешные, романтичные, иногда кажущиеся не от мира сего — герои, которых мы обожаем на экране. А ведь за многими из них стоят не просто талантливые актеры, а настоящие интеллектуалы: нейробиологи, выпускники элитных вузов и обладатели поразительной эрудиции. Откроем их «секретные досье» и узнаем, кто самый умный в Голливуде.