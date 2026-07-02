Смешные, романтичные, иногда кажущиеся не от мира сего — герои, которых мы обожаем на экране. А ведь за многими из них стоят не просто талантливые актеры, а настоящие интеллектуалы: нейробиологи, выпускники элитных вузов и обладатели поразительной эрудиции. Откроем их «секретные досье» и узнаем, кто самый умный в Голливуде.
1. Роуэн Эткинсон: гений электротехники под маской мистера Бина
Да-да, тот самый человек с лицом вечно обиженного хомяка. На экране мистер Бин не может разобраться в розетке, а за кадром Роуэн Эткинсон — выпускник Оксфорда с магистерской степенью в электротехнике. Пока герой путается в проводах, сам актер с легкостью мог бы собрать мини-электростанцию.
Гений науки, блистательно изображающий профана — ирония судьбы или мастерство высшего уровня?
2. Джоди Фостер: читала в 3 года, закончила Йель с отличием
Пока большинство детей только учились складывать слоги, трехлетняя Джоди Фостер уже бегло читала. Ее исключительный ум позволил не просто построить блестящую кинокарьеру, но и с отличием окончить Йельский университет, получив степень по литературе.
Настоящий интеллект, закаленный в свете софитов и под прицелом кинокамер!
3. Уоллес Шоун: Гарвард, Фулбрайт и безупречный комизм
Обаятельно-чудаковатый доктор Джон Стерджес из «Детства Шелдона» обладает высоким IQ не только на экране. Уоллес Шоун — выпускник Гарварда и стипендиат престижной программы Фулбрайта. Так что за его комедийными персонажами скрывается не только чувство юмора, но и по-настоящему выдающийся интеллект.
4. Лиза Кудроу: биолог в «Друзьях» — и в жизни
Казалось бы, что сложного — бегать с гитарой и петь про вонючего кота? Но прежде чем прославиться в образе эксцентричной Фиби из «Друзей», Лиза Кудроу всерьез занималась наукой. Она окончила Вассарский колледж по специальности «Биология» и работала в исследовательской лаборатории, изучая мигрени и работу полушарий мозга.
С учетом ее биологического образования, даже легендарная Smelly Cat обретает научный смысл.
5. Дольф Лундгрен: звезда боевиков с мозгом химика
Этот шведский гигант, сокрушавший соперников в «Рокки 4» и «Универсальном солдате», с тем же успехом мог блистать в белом халате. Дольф Лундгрен — стипендиат престижной программы Фулбрайта, поступил в Массачусетский технологический институт, а степень магистра химического машиностроения получил в вузе Стокгольма.
Настоящий интеллектуал в теле бойца — и звезда не только боевиков, но и науки!
6. Майем Биалик: доктор нейробиологии с «Эмми»
Роль нейробиолога в «Теории большого взрыва» — вовсе не плод фантазии, а почти автобиография. Майем Биалик — не просто обладательница «Эмми», но и доктор наук по нейробиологии. Так что ее диалоги с Шелдоном не являются игрой, а представляют настоящую науку в действии.
7. Ребел Уилсон: математик, юрист и королева комедии
Эта австралийка умеет доводить до слез не только шутками, но и своим интеллектом. Ребел Уилсон получила степени в гуманитарных науках и праве в Университете Нового Южного Уэльса. А в детстве удивляла всех «странными» математическими способностями и даже представляла страну на юношеской олимпиаде по математике.
Так что в следующий раз, увидев какого-нибудь актера в образе простачка, не спешите с выводами. В Голливуде за комедийной маской нередко скрываются блестящие умы.