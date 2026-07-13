Бывают ситуации, о которых потом неловко вспоминать. Знаменитости в этом ничем не отличаются от остальных: они тоже ошибаются, попадают в глупые положения, неудачно шутят или оказываются не в том месте и не в то время. Разница в том, что у них это все чаще оказывается в объективе камер, а затем — соцсетях. И даже спустя годы эти моменты продолжают жить в интернете — в роликах, комментариях и воспоминаниях. Рассказываем о смешных, неловких и абсурдных ситуациях, которые произошли со звездами.