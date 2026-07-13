Бывают ситуации, о которых потом неловко вспоминать. Знаменитости в этом ничем не отличаются от остальных: они тоже ошибаются, попадают в глупые положения, неудачно шутят или оказываются не в том месте и не в то время. Разница в том, что у них это все чаще оказывается в объективе камер, а затем — соцсетях. И даже спустя годы эти моменты продолжают жить в интернете — в роликах, комментариях и воспоминаниях. Рассказываем о смешных, неловких и абсурдных ситуациях, которые произошли со звездами.
Рита Ора
В начале карьеры Рита Ора решила устроить интерактив с фанатами: пообещала выложить новый трек, если ее твит наберет 100 тысяч ретвитов. Увы, цифра получилась куда скромнее — около двух тысяч. Тогда в аккаунте появилось сообщение, что, мол, страницу взломали, и певица вообще ни при чем.
Взлом оказался очень выборочным — пост остался, а вот объяснения выглядели как неудачная попытка сохранить лицо. История быстро разошлась по сети, и с тех пор вспоминается как классика жанра: когда хотелось как лучше, а получилось… Неловко.
Зак Эфрон
Актер быстро среагировал: молча поднял предмет, убрал его обратно и попытался сделать вид, что ничего не случилось. Но выражение лица выдало больше, чем любые слова — Эфрон смутился, засмеялся и на пару секунд явно выпал из реальности. Позже он с самоиронией прокомментировал этот эпизод в эфире Today Show, назвав его словом Condomgate и пообещав впредь всегда проверять карманы перед выходом к прессе.
Дуа Липа
В августе 2020 года Дуа Липа была приглашена на шоу Jimmy Kimmel Live. В рамках программы она проводила интервью с пожилыми людьми, которые не были знакомы с ее творчеством.
Один из самых ярких эпизодов произошел ближе к концу интервью. Липа попросила женщину посмотреть в камеру и произнести фразу вроде: «Дуа Липа — величайшая поп-звезда в истории». Однако та решительно отказалась, заявив: «Я бы никогда такого не сказала». Надеемся, в следующий раз певице повезет больше.
Кендалл Дженнер
Во время съемок ролика «73 вопроса» для Vogue в 2016 году Кендалл Дженнер спросили, какое у нее тотемное животное. Вопрос стандартный, но ответ Кендалл всех сбил с толку. Вместо животного она сказала: «Тупак Шакур». Что именно она имела в виду — осталось загадкой даже для съемочной группы.
Выражение лица у Кендалл в тот момент было такое, будто она сама не до конца поняла, что сказала. Момент быстро стал вирусным: люди пересматривали это видео, обсуждали и шутили, что, возможно, она просто пыталась казаться глубокой — но получилось, мягко говоря, странно.
Том Холланд
Во время интервью в Сеуле в 2017 году Том Холланд разговаривал с Эриком Намом — американским певцом и телеведущим корейского происхождения. В какой-то момент Том сказал ему: «Ты отлично говоришь по-английски. Как ты выучил язык?» На что Эрик с легкой улыбкой ответил: «Я американец».
Ситуация вышла неловкой. Том, скорее всего, просто не знал, что Эрик родился и вырос в США. Но получилось так, будто он удивился, что человек с азиатской внешностью говорит по-английски — и это многих смутило. Момент быстро разошелся в соцсетях, и до сих пор вызывает смешанные реакции.
Дженнифер Лопес
Когда Дженнифер Лопес решила прогуляться по району, где выросла в Бронксе, она подошла к дому, в котором жила подростком. Как выяснилось, в нем уже жил другой человек. Лопес сказала ему: «Я раньше жила здесь». Мужчина ответил: «Как вас зовут?» Она ответила: «Меня зовут Дженнифер». Мужчина все еще не понял: «Какая еще Дженнифер?». Тогда Лопес раскрыла свое полное имя — и он спокойно сказал: «Кто такая Дженнифер Лопес?».
Лопес ожидала, что хозяин дома узнает ее хотя бы по имени, но он оказался искренне не в курсе, кто такая Лопес. Камера зафиксировала неловкое молчание певицы.