Даниил Воробьев вспомнил о непростой судьбе актеров из «Буратино»

В интервью Кино Mail актер рассказал о разочаровании, которое может принести ранняя слава

Актер Даниил Воробьев в интервью Кино Mail высказал свое отношение к актерам, которые в раннем возрасте получают широкую известность и славу.

«Были ребята, которые выстреливали. Особенно плеяда Дмитрия Иосифова и всех тех, кто участвовал в съемках “Приключений Буратино” и других советских хитов», — сказал актер.

Однако судьбы юных исполнителей, о которых знал весь Советский Союз, складывались не очень удачно.

Дмитрий Иосифов в фильме «Приключениях Буратино»
Дмитрий Иосифов в фильме «Приключениях Буратино»

По мнению актера, работа в кино подходит не всем, а для детской психики это «такое себе мероприятие».

У каждого, заметил Воробьев, своя карма: «Кто-то вывозит эту историю, кто-то не вывозит».

О том, как сложились судьбы советских детей-актеров из популярных фильмов, читайте в материале.