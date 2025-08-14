Даниил Воробьев вспомнил о непростой судьбе актеров из «Буратино»

Актер Даниил Воробьев в интервью Кино Mail высказал свое отношение к актерам, которые в раннем возрасте получают широкую известность и славу.
«Были ребята, которые выстреливали. Особенно плеяда Дмитрия Иосифова и всех тех, кто участвовал в съемках “Приключений Буратино” и других советских хитов», — сказал актер.
Однако судьбы юных исполнителей, о которых знал весь Советский Союз, складывались не очень удачно.
По мнению актера, работа в кино подходит не всем, а для детской психики это «такое себе мероприятие».
У каждого, заметил Воробьев, своя карма: «Кто-то вывозит эту историю, кто-то не вывозит».
