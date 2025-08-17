Ричмонд
Даниил Воробьев дал редкий комментарий о дочери Эльзе

В интервью Кино Mail актер рассказал, как направляет дочь в творчество
Даниил Воробьев

Актер Даниил Воробьев поделился в интервью Кино Mail своим отношением к творческим детям, подчеркнув, что старается задавать правильный курс для своей дочери Эльзы.

«Есть те, кто начинает сниматься с детства и вырастает в больших звезд», — отметил он.

Однако сам Воробьев считает, что во всем важна мера. По мнению исполнителя, если путешествие в творчество выбирается — и не только родителями, но и ребенком, — стоит идти по этому пути аккуратно. Не гнаться за призами и участием в конкурсах.

Даниил Воробьев с дочерью Эльзой Лилу, фото: соцсети
Даниил Воробьев с дочерью Эльзой Лилу, фото: соцсети

По словам артиста, у него уже есть желание направить куда-то дочь Эльзу, которой около четырех лет.

«Уже есть эта лихорадка: давай вот это покажем, давай вот это…» — признался 43-летний актер.

Воробьев редко комментирует личную жизнь и делится подробностями воспитания своей единственной дочери Эльзы Лилу. В интервью он признавался, что не надеялся стать отцом из-за диагноза врачей.