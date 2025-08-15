Американский актер Бен Аффлек прославился благодаря множеству ролей в фильмах разных жанров. На старте карьеры он отметился плодотворным сотрудничеством с режиссером Кевином Смитом. Получил широкую известность благодаря картине «Умница Уилл Хантинг», сценарий к которой он написал в соавторстве с Мэттом Дэймоном. А после фильмов «Армагеддон» и «Перл Харбор» Аффлек стал звездой первой величины.
Несмотря на успехи в актерстве, Бен Аффлек также занимается продюсированием и режиссерской деятельностью. В следующем году ожидается выход криминального триллера «Животные», в котором он выступит в качестве режиссера. Это будет уже шестой фильм, съемками которого будет управлять Аффлек.
«Прощай, детка, прощай»
В середине 2000-х годов карьера Бена Аффлека переживала спад. Причиной стали несколько провальных фильмов, таких как «Сорвиголова» и «Джильи», а также повышенное внимание прессы к его отношениям с Дженнифер Лопес. Выбраться из застоя Аффлеку помог нуарный триллер 2007 года «Прощай, детка, прощай», который стал его режиссерским дебютом.
Фильм снимался по сценарию, который Аффлек написал в соавторстве со своим давним другом Аароном Стокардом. В главных ролях снялись младший брат режиссера Кейси Аффлек и Мишель Монахэн, которые играют частных детективов, расследующих исчезновение четырехлетней Аманды МакКриди на улицах Бостона.
Картина не имела выдающегося коммерческого успеха, хотя и собрала 34,6 млн. долларов в прокате. Однако критики по достоинству оценили режиссерский дебют Бена Аффлека, а также игру Эми Райан, которая исполнила роль нерадивой матери похищенной девочки. За эту работу Райан получила номинацию на «Оскар» в категории «лучшая актриса второго плана», а Аффлек завоевал целый букет наград от региональных сообществ американских кинокритиков.
«Город воров»
Криминальный триллер «Город воров», вышедший в 2010 году, стал еще одной режиссерской работой Бена Аффлека. Сценарий он вновь написал в соавторстве с Аароном Стокардом, но в этот раз компанию им составил Питер Крэйг, известный по сценариям к блокбастеру «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I» и его второй части.
Действие вновь разворачивается в криминальных районах Бостона. Помимо написания сценария и режиссуры, Аффлек также сыграл в картине главную роль члена банды грабителей Дуга Макрея, который во время очередного налета взял в заложники управляющую банком Клэр Кизи (Ребекка Холл). Он отпускает девушку, но, выяснив, что она живет неподалеку, начинает с ней романтические отношения. При этом Дуг скрывает от Клэр свою «профессиональную» деятельность, а от партнеров по опасному бизнесу — связь с бывшей заложницей.
Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале. Картина показала хорошие кассовые сборы и была тепло встречена критиками. Особенной похвалы заслужил Бен Аффлек, который превосходно проявил себя и в режиссерском кресле, и под прицелом камеры.
«Операция “Арго”»
Едва пожав лавры за «Город воров», Аффлек приступил к съемкам своего нового фильма «Операция “Арго”», в котором опять сыграл главную роль. Сценарий на основе мемуаров бывшего сотрудника американской разведки написал Крис Террио, а в качестве сопродюсера выступил Джордж Клуни.
В основу шпионского триллера легла реальная операция ЦРУ по вызволению захваченных в Тегеране американских дипломатов. Кризис с заложниками начался 4 ноября 1979 года во время революции в Иране. Тогда боевики захватили более 50 человек в американском посольстве в Тегеране, но шестерым сотрудникам удалось укрыться в доме канадского посла. Для их спасения агент ЦРУ Тони Мендес, которого сыграл Аффлек, организовал фейковые съемки научно-фантастического фильма, под прикрытием которых сумел освободить шестерых беглецов.
«Операция “Арго”» вновь продемонстрировала выдающийся режиссерский талант Аффлека. Фильм вышел на экраны в октябре 2012 года и собрал свыше 230 миллионов долларов. Картина получила семь номинаций на 85-й церемонии вручения премии «Оскар», из которых забрала три, включая награду за лучший фильм.
«Закон ночи»
Во время съемок криминальной драмы «Закон ночи» Бен Аффлек проявил себя сразу в четырех ипостасях: как автор сценария, режиссер, исполнитель главной роли и продюсер. В основу его нового шедевра лег одноименный роман Денниса Лихейна, вышедший за четыре года до фильма и ставший бестселлером.
Сюжет вращается вокруг бутлегера Джо Кофлина (Аффлек), который влюбляется в спутницу главаря банды бостонских гангстеров Альберта Уайта (Роберт Гленистер). Ситуация осложняется тем, что Джо и его сообщники несколько раз нападали на подельников Уайта, и об этом знает один из боссов итальянской мафии Мазо Пескаторе (Ремо Джироне). Вскоре сухой закон отменяют, и Джо Кофлин вынужден искать новое ремесло на смену ставшему неактуальным бутлегерству, но старые связи его не отпускают.
Фильм ждал оглушительный провал. «Закон ночи» оказался настолько непопулярен, что его сняли с проката в подавляющем большинстве кинотеатров еще до окончания третьей недели показов. Во многом этот эффект был вызван высокими ожиданиями, спровоцированными предыдущими успехами Аффлека.
«Air: Большой прыжок»
После неудачи с «Законом ночи» Бен Аффлек надолго оставил режиссерское кресло. Его возвращением в качестве руководителя съемок стала спортивная биографическая драма «Air: Большой прыжок», вышедшая в 2023 году. В этот раз Аффлек учел ошибки прошлого и передал главную роль своему давнему другу Мэтту Дэймону, а сам сыграл персонажа второго плана — директора компании Nike Фила Найта.
По сценарию компания-производитель спортивной обуви находится в кризисе, и руководство отправляет своего агента Сонни Ваккаро (Дэймон) на поиски баскетболистов, способных стать лицом рекламной кампании.
Фильм планировался к реализации исключительно на цифровых платформах, но первый успех стимулировал компанию Amazon организовать показы в кинотеатрах. Картина показала хорошие сборы и вернула режиссеру Бену Аффлеку признание критиков. Фильм получился настолько удачным, что действующий президент США даже позаимствовал монолог из него для своей предвыборной компании. Правда, забыл спросить на это разрешение, из-за чего нарвался на небольшой скандал.