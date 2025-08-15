Действие вновь разворачивается в криминальных районах Бостона. Помимо написания сценария и режиссуры, Аффлек также сыграл в картине главную роль члена банды грабителей Дуга Макрея, который во время очередного налета взял в заложники управляющую банком Клэр Кизи (Ребекка Холл). Он отпускает девушку, но, выяснив, что она живет неподалеку, начинает с ней романтические отношения. При этом Дуг скрывает от Клэр свою «профессиональную» деятельность, а от партнеров по опасному бизнесу — связь с бывшей заложницей.