Даниил Воробьев рассказал об отношении к детям-актерам и дал совет их родителям

Актер рассказал Кино Mail о двух категориях юных артистов

Даниил Воробьев дал интервью Кино Mail, где рассказал о своем отношении к детям-актерам и дал напутствие их родителям.

«На съемочных площадках я встречаю детей двух формаций, — поделился исполнитель, — одни понимают, о чем говорят, вторые — не понимают».

По словам звезды сериала «Урок», не все юные артисты вдумываются в текст, который произносят во время работы. Некоторые из них просто «вымуштрованы» и воспроизводят «заученные интонации».

Даниил Воробьев

Актер признался, что с большим уважением относится к родителям, которые занимаются своими детьми.

«Большой респект тем, кто деликатно поддерживает своих детей и помогает осваивать им творческие профессии», — сказал Воробьев. Но самое главное, по мнению артиста, — соблюдать баланс. 