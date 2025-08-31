Даниил Воробьев дал интервью Кино Mail, где рассказал о своем отношении к детям-актерам и дал напутствие их родителям.
«На съемочных площадках я встречаю детей двух формаций, — поделился исполнитель, — одни понимают, о чем говорят, вторые — не понимают».
По словам звезды сериала «Урок», не все юные артисты вдумываются в текст, который произносят во время работы. Некоторые из них просто «вымуштрованы» и воспроизводят «заученные интонации».
Актер признался, что с большим уважением относится к родителям, которые занимаются своими детьми.
«Большой респект тем, кто деликатно поддерживает своих детей и помогает осваивать им творческие профессии», — сказал Воробьев. Но самое главное, по мнению артиста, — соблюдать баланс.
Он также рассказал, как приобщает свою дочь Эльзу к творчеству.