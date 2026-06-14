«Повесть о настоящем человеке»
Фильм 1948 года «Повесть о настоящем человеке» — экранизация одноименной книги советского писателя Бориса Полевого, выпущенной двумя годами ранее. Режиссером картины стал Александр Столпер, также известный по экранизации романа Константина Симонова «Живые и мертвые», а в главной роли выступил уже достаточно знаменитый актер, будущий Народный артист СССР Павел Кадочников.
В основе фильма и повести Полевого лежит история советского летчика-истребителя Алексея Маресьева (в фильме он Мересьев). В апреле 1942 года в боях под Новгородом его Як-1 получил повреждения, и летчик совершил экстренную посадку в лесу, серьезно повредив при этом ноги. 18 дней он выбирался к людям, а когда попал в госпиталь, ему ампутировали ступни обеих ног. Несмотря на протезы, Алексей Маресьев убедил врачебную комиссию, что может продолжать летать, и вернулся в строй.
Невероятной силы повесть Полевого имела огромный успех у советских читателей, которые по достоинству оценили и экранизацию. Только за первый год «Повесть о настоящем человеке» посмотрели свыше 34 миллионов человек. А в 1949-м Александр Столпер и Павел Кадочников получили за свою работу Сталинские премии второй степени.
«ЧП — Чрезвычайное происшествие»
Лидер советского проката 1959 года, фильм «ЧП — Чрезвычайное происшествие» рассказывает историю танкера «Полтава», захваченного чанкайшистами у берегов Китая. Экипаж, попавший в плен к китайским реваншистам, поначалу пытаются склонить к сотрудничеству «по-хорошему». Но когда предателей среди советских моряков не находится, империалисты переходят к жестоким методам убеждения — и домой возвращаются не все.
Фильм снимался совместными усилиями киностудий имени Горького и Довженко и стал единственной картиной довженковских кинематографистов, занявшей первое место в советском прокате. Режиссером выступил Виктор Ивченко, ранее снявший популярную в СССР мелодраму «Есть такой парень». А в главных ролях снялись Александр Ануров, Александр Барушной и появившийся в нетипичной для себя роли весельчака и балагура Вячеслав Тихонов.
В основе картины лежит реальная история танкера «Туапсе», который в 1954 году направлялся с грузом керосина в Шанхай. В те годы Китайская Республика, потерпевшая поражение в гражданской войне, занималась откровенным пиратством у берегов КНР, и военно-морские силы чанкайшистов захватили советское судно. Последовавший международный скандал результатов не дал, и лишь спустя 13 месяцев дипломатической работы большая часть экипажа была освобождена.
«В город пришла беда»
В 1966 на экраны СССР вышел двухсерийный телефильм «В город пришла беда», рассказывающий о борьбе московских врачей с внезапной вспышкой пурпурной оспы. Во главе съемочной группы встал начинающий режиссер Марк Орлов, а в главных ролях снялись Даниил Ильченко и Эдуард Павулс.
По сюжету из командировки в Москву художник Колесников, ездивший в одну из восточных стран. Вечером того же дня он почувствовал себя плохо, а через два дня скончался. Врачи подозревают чуму, но специально вызванный профессор, эпидемиолог Иван Махотин (Ильченко) ставит диагноз: пурпурная оспа. В кратчайшие сроки руководство страны дает Махотину широчайшие полномочия, и он организует борьбу с опасным заболеванием. Параллельно Махотин общается с американским журналистом Джеймсом Нортоном (Павулс), которого сняли с самолета из-за контакта с потенциальным носителем вируса. Американец сначала протестует против помещения его в карантин, но затем проникается масштабом и решительностью действий скромного на вид профессора.
Фильм основан на беспрецедентной операции, развернувшейся в Москве в 1960 году. Тогда художник Кокорекин завез вирус в Москву из Индии. На борьбу с заболеванием мобилизовали 27 тысяч медиков. В карантин поместили более девяти тысяч человек, организовали подвоз вакцин из Томска, Ташкента и Краснодара. За неполные 11 дней прививки от оспы сделали без малого десяти миллионам жителей Москвы и Подмосковья.
«34-й скорый»
После успеха «Экипажа» Александра Митты советское руководство поверило в фильмы-катастрофы, и этот жанр получил активное развитие. Так, в 1981 году режиссер Андрей Малюков, прославившийся фильмом «В зоне особого внимания», снял остросюжетную драму «34-й скорый» о пожаре на железной дороге.
Благодаря халатности проводницы Серафимы в вагоне № 8 скорого поезда Москва — Элекмонар начинается пожар, грозящий распространиться на весь состав. Железнодорожникам удается отцепить охваченный пламенем вагон и отвести его на безопасное расстояние. Но в результате ссоры двух пассажиров вагон сходит с тормозов и катится на остальной состав, после чего пожар разгорается с новой силой.
В основу сюжета легла реальная история, произошедшая на поезде Москва — Ленинград в феврале 1977 года. Тогда пожар начался в вагоне-ресторане, внутри которого оказались заблокированы десятки пассажиров. Реальный пожар закончился куда печальнее показанного в кино. Погибли 17 человек, включая трех курсантов Ленинградского высшего пожарно-технического училища, которые организовали эвакуацию пассажиров и до последнего занимались спасением людей.