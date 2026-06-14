По сюжету из командировки в Москву художник Колесников, ездивший в одну из восточных стран. Вечером того же дня он почувствовал себя плохо, а через два дня скончался. Врачи подозревают чуму, но специально вызванный профессор, эпидемиолог Иван Махотин (Ильченко) ставит диагноз: пурпурная оспа. В кратчайшие сроки руководство страны дает Махотину широчайшие полномочия, и он организует борьбу с опасным заболеванием. Параллельно Махотин общается с американским журналистом Джеймсом Нортоном (Павулс), которого сняли с самолета из-за контакта с потенциальным носителем вируса. Американец сначала протестует против помещения его в карантин, но затем проникается масштабом и решительностью действий скромного на вид профессора.