Любовь Аксенова рассказала о съемках с Ларисой Гузеевой: «Потрясающая»

Любовь Аксенова исполнила главную роль в криминальной драме «Холод» – вольной интерпретации идеи, заложенной в романе Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Актриса сыграла несправедливо осужденную девушку Женю, которая сбегает из тюрьмы и мстит своим обидчикам.
Одной из партнерш Аксеновой по сериалу стала заслуженная артистка России Лариса Гузеева. В разговоре с Кино Mail на съемочной площадке проекта актриса назвала Гузееву потрясающей и рассказала, что ей очень понравилось с ней взаимодействовать. Она также призналась, что поначалу боялась встречи с легендарной ведущей шоу «Давай поженимся!».
«Лариса Гузеева — легендарная личность, я смотрела фильмы и передачи с ней. И я тревожилась перед съемками, вдруг у нас с ней не срастется, не получится».
В итоге опасения актрисы не оправдались: по словам Аксеновой, Гузеева отнесла партнершу к небольшому проценту людей, которые ей нравятся. По признанию Любови, она гордится этим.
Лариса Гузеева сыграла в сериале «Холод» суровую чиновницу Цапкову, ради этой роли артистка кардинально изменила внешность. Любовь Аксенова, в свою очередь, сбросила вес и прошла через экстремальную «сушку».
Также в проекте сыграли Линда Лапиньш, Петр Федоров, Ксения Каталымова, Денис Прытков, Евгений Харитонов и другие. Премьера состоится 16 июля в онлайн-кинотеатрах Иви и Start.