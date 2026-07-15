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Любовь Аксенова рассказала о съемках с Ларисой Гузеевой: «Потрясающая»

Актриса поделилась с Кино Mail впечатлениями от работы с заслуженной артисткой в сериале «Холод»
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail
Любовь Аксенова в сериале «Холод»
Любовь Аксенова в сериале «Холод»

Любовь Аксенова исполнила главную роль в криминальной драме «Холод» – вольной интерпретации идеи, заложенной в романе Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Актриса сыграла несправедливо осужденную девушку Женю, которая сбегает из тюрьмы и мстит своим обидчикам.

Одной из партнерш Аксеновой по сериалу стала заслуженная артистка России Лариса Гузеева. В разговоре с Кино Mail на съемочной площадке проекта актриса назвала Гузееву потрясающей и рассказала, что ей очень понравилось с ней взаимодействовать. Она также призналась, что поначалу боялась встречи с легендарной ведущей шоу «Давай поженимся!».

«Лариса Гузеева — легендарная личность, я смотрела фильмы и передачи с ней. И я тревожилась перед съемками, вдруг у нас с ней не срастется, не получится».

Лариса Гузеева в сериале «Холод»
Лариса Гузеева в сериале «Холод»

В итоге опасения актрисы не оправдались: по словам Аксеновой, Гузеева отнесла партнершу к небольшому проценту людей, которые ей нравятся. По признанию Любови, она гордится этим.

Лариса Гузеева сыграла в сериале «Холод» суровую чиновницу Цапкову, ради этой роли артистка кардинально изменила внешность. Любовь Аксенова, в свою очередь, сбросила вес и прошла через экстремальную «сушку».

Также в проекте сыграли Линда Лапиньш, Петр Федоров, Ксения Каталымова, Денис Прытков, Евгений Харитонов и другие. Премьера состоится 16 июля в онлайн-кинотеатрах Иви и Start.