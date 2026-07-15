Любовь Аксенова рассказала о съемках с Ларисой Гузеевой: «Потрясающая»

Одной из партнерш Аксеновой по сериалу стала заслуженная артистка России Лариса Гузеева. В разговоре с Кино Mail на съемочной площадке проекта актриса назвала Гузееву потрясающей и рассказала, что ей очень понравилось с ней взаимодействовать. Она также призналась, что поначалу боялась встречи с легендарной ведущей шоу «Давай поженимся!».