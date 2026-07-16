По-настоящему отрицательный персонаж — Немка, отбывающая 20 лет за убийство мужа, — достался звезде сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Ксении Каталымовой. «Она очень любит жизнь — и это то, за что я зацепилась, чтобы мне не было противно играть эту роль», — призналась актриса. Специальная физическая подготовка Ксении не требовалась: по ее словам, чем хуже она выглядела, тем было лучше. Но стараниями художника по гриму Анастасии Ожеговой изменилась форма носа актрисы, придав ее лицу необходимую грубость и жесткость.