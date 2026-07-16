Мрачное двухэтажное здание с полуразрушенным крыльцом. Дождь барабанит по грязному пластиковому козырьку. Опустив голову и спотыкаясь, по двору идет заключенная. Остановившись, исподлобья смотрит на четырех зечек, водящих валиками по облупленной стене. Подходит ближе — ахаешь: в угловатой зажатой девушке в синем халате с трудом узнается обычно лучезарная Любовь Аксенова.
Экстремальная сушка и хачапури для главных героинь
Криминальная драма «Холод» — это «Граф Монте-Кристо» на новый лад: вместо Парижа XIX века — современная Москва, вместо Эдмона Дантеса — невиновная девушка Женя, вместо замка Иф — женская исправительная колония № 8.
Главную роль играет Любовь Аксенова. Ее героиня Женя теряет в автокатастрофе мужа и маленькую дочь и оказывается под следствием, в то время как настоящих виновников трагедии «отмазывают» влиятельные родители.
В тюрьме Женя попадает под протекцию авторитетной зечки Яны в исполнении Линды Лапиньш. Яна обучает и тренирует Женю, помогает сбежать, обрести богатство и выйти на след тех, кто ее подставил, чтобы отомстить.
«У меня никогда, наверное, не было таких ролей, чтобы от одного восприятия мира героиня переходила к кардинально иному, — рассказала Любовь Аксенова. — Женя будет такой серой мышкой вначале, но в тюрьме ей придется выживать, становиться на ноги, и в финале она будет такая сильная, уверенная, но со своими “но”».
Чтобы стать сильной и уверенной, Женя прошла через «сухую голодовку», а Любовь Аксенова — через экстремальную «сушку». Под наблюдением диетологов, эндокринологов и спортивных врачей она меняла рацион, сбрасывала вес и усиленно тренировалась. По словам актрисы, такой сложной подготовки, как для этого проекта, у нее не было никогда.
В свою очередь, Линда Лапиньш шутит, что перед съемками только «экстремально ела хачапури», а сэкономленное на тренировках время посвящала скрупулезной проработке своей сложной и неоднозначной роли. Ее героиня Яна — свободолюбивая женщина, не сломленная тюремным заключением, а ее личная история полна сюрпризов.
Разбитые окна и колючая проволока: где проходили съемки сериала «Холод»
В колонии, где оказалась на съемках корреспондент Кино Mail Анна Гоголь, развернулась значительная часть действия. Роль исправительного учреждения сыграло пугающее, болезненно-желтое заброшенное здание с выбитыми — словно зубы — окнами, расположенное в 20 минутах езды от подмосковных Химок.
На площадке перед зданием за ржавым забором, увенчанным колючей проволокой, снималась сцена прогулки заключенных. Около дюжины актрис массовки в серых платках и черных тюремных робах ежились под холодным дождем. На мокром асфальте им предстояло не только гулять, но и драться друг с другом, и лежать лицом вниз под дулами автоматов.
Мрачная погода, будто подстроившись под название сериала, сопровождала группу и в феврале, когда начался первый блок съемок, и даже июле, в последние съемочные дни. У звезды сериала «Чики», актрисы Ирины Носовой, которая сыграла в «Холоде» заключенную по кличке Татарка, зимой началась двусторонняя пневмония. Однако, по ее признанию, дождь, холод и серое небо помогали актрисам настроиться на нужный лад и работали на историю.
Глубокому погружению в образ способствовало и общение с бывшими заключенными. «У нас были созвоны с девчонками, которые проходили такой непростой путь», — рассказала Носова и посоветовала не осуждать тех, кто отсидел срок, и не зарекаться.
Седина Гузеевой и накладной нос Каталымовой
По-настоящему отрицательный персонаж — Немка, отбывающая 20 лет за убийство мужа, — достался звезде сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Ксении Каталымовой. «Она очень любит жизнь — и это то, за что я зацепилась, чтобы мне не было противно играть эту роль», — призналась актриса. Специальная физическая подготовка Ксении не требовалась: по ее словам, чем хуже она выглядела, тем было лучше. Но стараниями художника по гриму Анастасии Ожеговой изменилась форма носа актрисы, придав ее лицу необходимую грубость и жесткость.
Особой гордостью Каталымовой стал актерский дебют ее 14-летнего сына Патрика. Профессиональный скрипач, в «Холоде» он сыграл совсем небольшую роль ученика музыкальной школы, но и успел поработать с Ларисой Гузеевой. Знаменитая актриса и телеведущая исполнила в сериале роль суровой и набожной чиновницы Цапковой, которую боится даже родная внучка.
Чтобы сыграть столь властную и принципиальную женщину, Гузеева смотрела фотографии и хронику с нацистской преступницей Ильзой Кох.
По признанию актрисы, «исполнять роль такого антипода со своим лицом и в своем теле было просто невозможно», поэтому Гузеева предложила полностью изменить внешность: в «Холоде» мы увидим ее с седыми бровями и волосами.
Кто еще снимается в сериале «Холод»
Ксения Каталымова и Лариса Гузеева — не единственные, кому пришлось измениться внешне ради участия в проекте. Петр Федоров, в последние годы носящий длинные волосы, здесь предстанет с короткой стрижкой и густой бородой. А звезда сериала «ЮЗЗЗ» Александр Аверин, обычно бритый «под ноль», окажется неузнаваем в парике.
В «Холоде» сыграли и другие звезды российского кино — Денис Прытков, Евгений Харитонов, Владислав Ценев, Олег Рязанцев и Александра Бабаскина.
Режиссером и автором сценария выступил Алексей Казаков, ранее работавший в основном над комедиями — например, «Горько!», «Страна чудес» и «Родные».
Премьера сериала «Холод» состоится в онлайн-кинотеатрах Иви, Start и Wink 16 июля.