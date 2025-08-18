Он снимался в серьезном кино («Малкольм Икс», «Филадельфия»), играл полицейских, военных, лидеров и одиночек. Получив второй «Оскар» за фильм «Тренировочный день», он стал одним из немногих, кого Голливуд признал настоящей звездой. Сегодня он все реже появляется в кадре, зато активно работает как режиссер и продюсер, участвует в театральных постановках, много говорит о семье. Харизма Дензела Вашингтона — это дисциплина, глубина и уверенность в себе. Он никогда не был плакатным красавцем, но именно его сила характера делала его по-настоящему притягательным.