«Сайнфелд» стал культовым шоу, которое многие сравнивают с «Друзьями» по уровню популярности и харизме персонажей. Джерри, Джордж, Элейн и Крамер покорили экраны, но что случилось с их исполнителями после окончания съемок? Собрали самые интересные факты о судьбах актеров, их карьере и личной жизни, чтобы показать, что иногда жизнь за кадром бывает еще ярче, чем на экране.
Как «Сайнфелд» переизобрел жанр ситкома
Премьера сериала состоялась 5 июля 1989 года на канале NBC, и за девять сезонов он достиг бешеной популярности. Но сначала Джерри Сайнфелд, тогда уже известный стендап-комик, получил предложение создать собственное шоу и пригласил своим соавтором и продюсером Ларри Дэвида, который имел опыт в написании сценариев для известных развлекательных программ.
Вместе юмористы сделали ставку на уникальную концепцию: сериал «ни о чем», в котором главные герои — обычные люди, не коллеги, не родственники, просто добрые приятели. Эта необычная задумка с циничным юмором и вниманием к тривиальным ситуациям стала революционной и задала новый стандарт для ситкомов.
Пилотный эпизод назывался Seinfeld Chronicles и не получил хорошего отклика, однако после переработок и введения полноценного актерского состава сериал быстро набрал популярность. «Сайнфелд» изменил телевидение, стал источником множества крылатых фраз и узнаваемых ситуаций, которые навсегда остались частью массовой поп-культуры. В 2002 году журнал Entertainment Weekly поставил его на первую строчку в списке 50 лучших шоу всех времен.
Чем «Сайнфелд» опередил свое время
За девять сезонов создатели отсняли 180 серий по 21 минуте, и каждая любима зрителями благодаря креативному подходу съемочной группы. Вот несколько интересных фактов:
Название «шоу ни о чем» закрепилось за «Сайнфелдом» из-за революционной по тем временам сюжетной линии — без драматизма или морали.
Главные персонажи Джерри, Джордж, Креймер и Элэйн во многом списаны с реальных людей, которых знали создатели: например, Креймер — прообраз реального соседа Ларри Дэвида, который настоял на использовании своего настоящего имени.
Персонаж Элэйн изначально задумывался мужским, но идея была изменена для баланса и расширения аудитории — так появился один из первых в американском телевидении независимых и ярких женских персонажей, не ограниченных семейными ролями.
Сериал снимался перед живой аудиторией, что добавляло сценам искренности реакций, а оригинальное комедийное напряжение строилось на игре актеров и диалогах, отточенных до совершенства.
«Сайнфелд» стоял у истоков современной комедии положений с акцентом на персонажей с недостатками и слабостями, что позже повлияло на такие мегахиты, как «Друзья», «Теория большого взрыва» и многие другие.
Некоторые персонажи оказались дружелюбными пародиями на знаменитостей, например, на известных в то время миллионеров и крупных бизнесменов.
Джерри — единственный, кто участвует в каждой серии и часто прекращает безумие, учиненное другими персонажами.
Самое время вспомнить эту четверку и ее исполнителей.
Джерри Сайнфелд — Джерри Сайнфелд
Главный герой — стендап-комик, живущий в Нью-Йорке, который служит центральной фигурой и проводником в мире бытового юмора сериала. Джерри — умный, наблюдательный и немного циничный человек, который анализирует и высмеивает окружающий мир, сохраняя при этом самоконтроль и сообразительность. Отдельная сюжетная линия — его неудачная личная жизнь. Комик бежит от женщин по самым нелепым причинам.
Как соавтор сценария и продюсер Джерри имел серьезное влияние на каждую деталь сериала — от диалогов до сюжетных ходов. После закрытия «Сайнфелда» он продолжил карьеру в стендапе и стал одной из самых влиятельных фигур в мире комедии. Снимался в таких проектах, как «Комик» и «Джордж Карлин: Американская мечта», продюсировал фильмы, увлекся эзотерикой и страстно болеет за любимые спортивные команды.
Джордж Костанза — Джейсон Александр
Лучший друг Джерри Джордж — персонаж с миллионом недостатков и склонностью попадать во всевозможные неприятности. Невротик, интроверт и вечный раздолбай, он постоянно пытается обмануть систему, найти легкие пути в жизни и добиться успеха, в том числе у женщин. Но регулярно терпит поражение, что формирует множество комичных и трогательных ситуаций. Его образ — зеркало человеческой неуверенности и борьбы с собой.
Джейсон Александр блестяще воплотил на экране непростого героя, которому сопереживают и над которым смеются. Джордж стал эмблемой «антигероев», радикально отличающихся от идеализированных персонажей более ранних ситкомов. За эту роль актер получил престижные награды, он много снимается и счастлив в семейной жизни.
Коспи Креймер — Майкл Ричардс
Экспрессивный и эксцентричный сосед Креймер приносит в сериал элемент неожиданности и абсурда. Его крышесносные идеи, громкие выходки и странные поступки становятся катализатором множества сюжетных конфликтов и чистой комедии. Креймер — воплощение хаоса и беззаботности в мире невротиков.
Майкл Ричардс создал образ, который со временем стал культовым благодаря, в том числе, выразительной и смешной мимике. Комик активно снимался до 2014 года, сейчас о нем известно мало.
Элэйн Бенез — Джулия Луис-Дрейфус
Одна из ключевых фигур этого нелепого коллектива Элэйн — умная, решительная и независимая женщина, которая не боится выражать свою точку зрения и иметь собственные жизненные приоритеты. Она миксует остроумие и жизненный опыт, часто становясь источником как шуток, так и свежих взглядов на взаимоотношения в сериале.
Джулия Луис-Дрейфус благодаря этой роли стала одной из самых влиятельных актрис комедийного жанра, завоевав множество наград и продолжив успешную карьеру в других проектах — «Вице-президент» и «Громовержцы». Вела шоу, общественную деятельность. Сумела побороть рак и вернуться к активной жизни.
Удивительная идея комиков была столь талантливо реализована в сериале «Сайнфелд», что на десятилетия стала эталоном для других ситкомов и их создателей.