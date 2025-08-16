О чем фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги»
Инопланетная серебряная серферша прилетает в Нью-Йорк, чтобы сообщить местному населению о приближающемся конце света: Землю собирается сожрать некое могущественное существо по имени Галактус. К счастью, у планеты есть защитники. Четыре года назад группа астронавтов, состоящая из родственников и близких друзей, полетела в космос; путешествие оказалось неудачным, но в процессе все четыре участника экспедиции приобрели различные сверхспособности.
Теперь Фантастическая четверка собирается задействовать эти умения в борьбе с Галактусом и вновь садится в ракету, чтобы отправиться на поиски злодея галактического масштаба. Проблема в том, что четверка вот-вот может стать пятеркой: Сью Шторм (Женщина-невидимка) глубоко беременна. Рид Ричардс, отец ребенка и по совместительству Мистер Фантастик, волнуется: он подозревает, что мутации родителей могут негативно отразиться на сыне.
Зачем смотреть
Главным достоинством «Первых шагов» (и большинства других современных блокбастеров) является, разумеется, визуал. Впрочем, новая «Фантастическая четверка» выгодно выделяется на фоне конкурентов: время действия в фильме — 1960-е, что дает авторам возможность поиграть со стилем. Специфическая цветокоррекция, поликадр, искусственно состаренная картинка — все эти элементы заставляют включить фантазию и попытаться представить, как выглядело бы супергероическое кино, если бы его снял Уэс Андерсон.
Добавьте сюда характерные прически и костюмы, и получится лента, как минимум внешне непохожая на прочую продукцию Marvel. Но поклонникам более традиционного комиксового экшена переживать не стоит, в новой «Четверке» предостаточно масштабных CGI-сцен.
Хотелось бы сказать что-то хорошее и о героях фильма, но самое позитивное высказывание будет звучать так: актерский состав «Четверки» обладает потенциалом — и не имеет возможности развернуться. Ванесса Кирби (Сью Шторм) и Педро Паскаль (Мистер Фантастик) неплохо смотрятся в паре, но первая, пожалуй, не имеет достаточного звездного статуса, чтобы привлечь и удержать внимание, а второй, напротив, так часто появляется на экранах, что уже успел надоесть аудитории.
Джозеф Куинн (Человек-факел) запоминается разве что благодаря сходству с Марком Цукербергом; Эбон Мосс-Бакрак (Существо) и вовсе играет нарисованного на компьютере персонажа — впрочем, идея наделить каменного гиганта безвольным лицом, чтобы затем вырастить на нем мужественную бороду, кажется как минимум забавной.
Почему можно не смотреть
С точки зрения нарратива и интонаций «Первые шаги» — типичный поздний продукт Marvel/Диснея. В фильме содержатся выверенные (и привычные потребителю) дозы юмора, «душевных» сцен, призванных заставить зрителя подключиться к героям, спецэффектов и экшена. Знания, приобретенные на уроках физики в средней школе, лучше не выуживать из памяти, они могут подпортить просмотр.
Сюжет прост и предсказуем, главные герои плоские, второстепенные персонажи — и вовсе одномерные. Более того, побочные действующие лица часто кажутся лишними — к чему здесь, например, забредающая в кадр пару раз школьная учительница (Наташа Лионн)? Да и без Человека-крота (по обыкновению колоритный Пол Уолтер Хаузер, которому выдали около полутора минут экранного времени), наверное, можно было обойтись.
Но все становится на свои места, если вспомнить, что Дисней и Marvel не отдельные фильмы снимают, а строят бесконечную франшизу: ненужные сегодня персонажи могут пригодиться в будущем.