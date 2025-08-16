Ричмонд
Нетипичный Marvel? Обзор на «Фантастическую четверку» с Педро Паскалем

Новая «Фантастическая четверка» отличается от других кинокомиксов, но при этом не совершает прорыв в жанре супергероики. Почему? Разбираемся в рецензии на фильм

О чем фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги»

Инопланетная серебряная серферша прилетает в Нью-Йорк, чтобы сообщить местному населению о приближающемся конце света: Землю собирается сожрать некое могущественное существо по имени Галактус. К счастью, у планеты есть защитники. Четыре года назад группа астронавтов, состоящая из родственников и близких друзей, полетела в космос; путешествие оказалось неудачным, но в процессе все четыре участника экспедиции приобрели различные сверхспособности.

Теперь Фантастическая четверка собирается задействовать эти умения в борьбе с Галактусом и вновь садится в ракету, чтобы отправиться на поиски злодея галактического масштаба. Проблема в том, что четверка вот-вот может стать пятеркой: Сью Шторм (Женщина-невидимка) глубоко беременна. Рид Ричардс, отец ребенка и по совместительству Мистер Фантастик, волнуется: он подозревает, что мутации родителей могут негативно отразиться на сыне.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»
Главным достоинством «Первых шагов» (и большинства других современных блокбастеров) является, разумеется, визуал. Впрочем, новая «Фантастическая четверка» выгодно выделяется на фоне конкурентов: время действия в фильме — 1960-е, что дает авторам возможность поиграть со стилем. Специфическая цветокоррекция, поликадр, искусственно состаренная картинка — все эти элементы заставляют включить фантазию и попытаться представить, как выглядело бы супергероическое кино, если бы его снял Уэс Андерсон.

Добавьте сюда характерные прически и костюмы, и получится лента, как минимум внешне непохожая на прочую продукцию Marvel. Но поклонникам более традиционного комиксового экшена переживать не стоит, в новой «Четверке» предостаточно масштабных CGI-сцен.

Кадр из фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»
Хотелось бы сказать что-то хорошее и о героях фильма, но самое позитивное высказывание будет звучать так: актерский состав «Четверки» обладает потенциалом — и не имеет возможности развернуться. Ванесса Кирби (Сью Шторм) и Педро Паскаль (Мистер Фантастик) неплохо смотрятся в паре, но первая, пожалуй, не имеет достаточного звездного статуса, чтобы привлечь и удержать внимание, а второй, напротив, так часто появляется на экранах, что уже успел надоесть аудитории.

Джозеф Куинн (Человек-факел) запоминается разве что благодаря сходству с Марком Цукербергом; Эбон Мосс-Бакрак (Существо) и вовсе играет нарисованного на компьютере персонажа — впрочем, идея наделить каменного гиганта безвольным лицом, чтобы затем вырастить на нем мужественную бороду, кажется как минимум забавной.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»
С точки зрения нарратива и интонаций «Первые шаги» — типичный поздний продукт Marvel/Диснея. В фильме содержатся выверенные (и привычные потребителю) дозы юмора, «душевных» сцен, призванных заставить зрителя подключиться к героям, спецэффектов и экшена. Знания, приобретенные на уроках физики в средней школе, лучше не выуживать из памяти, они могут подпортить просмотр.

Сюжет прост и предсказуем, главные герои плоские, второстепенные персонажи — и вовсе одномерные. Более того, побочные действующие лица часто кажутся лишними — к чему здесь, например, забредающая в кадр пару раз школьная учительница (Наташа Лионн)? Да и без Человека-крота (по обыкновению колоритный Пол Уолтер Хаузер, которому выдали около полутора минут экранного времени), наверное, можно было обойтись.

Но все становится на свои места, если вспомнить, что Дисней и Marvel не отдельные фильмы снимают, а строят бесконечную франшизу: ненужные сегодня персонажи могут пригодиться в будущем.