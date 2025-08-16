Хотелось бы сказать что-то хорошее и о героях фильма, но самое позитивное высказывание будет звучать так: актерский состав «Четверки» обладает потенциалом — и не имеет возможности развернуться. Ванесса Кирби (Сью Шторм) и Педро Паскаль (Мистер Фантастик) неплохо смотрятся в паре, но первая, пожалуй, не имеет достаточного звездного статуса, чтобы привлечь и удержать внимание, а второй, напротив, так часто появляется на экранах, что уже успел надоесть аудитории.