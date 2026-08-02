«Жандарм из Сен-Тропе», 1964
Легендарная серия кинокомедий от режиссера Жана Жиро, где главная роль отведена Луи де Фюнесу. Фильм «Жандарм из Сен-Тропе» — первый из шести картин о приключениях жандарма Людовика Крюшо.
Начинается история с повышения в звании и вместе с тем переезда прилежного вояки, жандарма из французской деревушки, в городской отдел полиции Сан-Тропе. Вместе со своей взрослой дочерью Николь в исполнении Женевьев Град, новоиспеченной супругой Жозефой — Клоди Жансак, и под руководством старшины Жерома Жербера — Мишель Галабрю, везучему жандарму предстоит раскрыть несколько нелепых преступлений.
«Большая прогулка», 1966
Более 40 лет комедия о двух парижанах в исполнении Бурвиля и Луи де Фюнеса, спасших экипаж подбитого английского бомбардировщика от нацистов, лидировала во французском кинопрокате.
Действия «Большой прогулки» разворачиваются в небе над оккупированной к 1942 году Францией. Три возвращающихся с важного задания летчика ВВС Британии после попадания вражеского снаряда спешат покинуть самолет и договариваются встретиться в турецких банях.
Парашют первого заносит на крышу дома, где работает маляр Огюстен Буве. Второй приземляется на здании Парижской оперы и прячется в кабинете дирижера по имени Станислас Лефор. А командир экипажа пикирует в пруд с тюленями.
«Папаши», 1983
Вторая из трех знаменитых комедий Франсиса Вебера с участием комического дуэта в лице французского актера Пьера Ришара и его коллеги с российским гражданством Жерара Депардье.
Главными действующими персонажами киноленты «Папаши» становятся учитель-неудачник Франсуа Пиньон и матерый журналист Жан Люка соответственно. Мужчины по просьбе давней подруги Кристин отправляются на поиски ее сына — семнадцатилетнего Тристана. Каждый из героев уверен, что именно он отец юного беглеца, не подозревая о наличии настоящего.
«Такси», 1998
Скоростная квадрилогия в постановке Люка Бессона известна на весь мир. В центре сюжета «Такси»: неподкупный, но невезучий инспектор полиции Эмильен в исполнении Фредерика Дифенталя и добродушный таксист-лихач Даниэль, которого сыграл Сами Насери.
Подружившись эта бравая парочка станет настоящей грозой бандитов и грабителей, а также раскроет несколько преступлений в Марселе и за его пределами. Воодушевлять их на подвиги будут героини Эммы Виклунд — Петра и Марион Котийяр — Лили, а также комиссар французской полиции Жерар Жибер в исполнении Бернара Фарси.
«Фантомас», 1964
Юмористическая трилогия о комиссаре Жюва в исполнении Луи де Фюнеса и неуловимом преступнике в маске Фантомасе — Жан Маре.
Центральный персонаж, именем которого и назван фильм «Фантомас» —- искусный грабитель и убийца с командой профессионалов. Поймать его практически нереально: после преступления он принимает облик жертвы и подкладывает отпечатки пальцев абсолютно невиновного человека. Комиссару Жюва предстоит раскрыть его тайну и рассекретить соучастников, а поможет ему в этом репортер из газеты «Рассвет».
«Астерикс и Обеликс», 1999
Франко-немецкая комедийная франшиза режиссера и сценариста Клода Зиди известна нам с детства. Однако корнями экранизация с Кристианом Клавье в роли шустрого Астерикса и Жераром Депардье в образе неповоротливого силача Обеликса уходит в комикс о галлах под авторством Рене Госинни и Альбера Удерзо.
Первой в 1999 году на экраны вышла комедия «Астерикс и Обеликс против Цезаря», где главные герои из Галлии при помощи волшебного зелья отражают натиск хитрых римлян. Сыграл знаменитого полководца Готфрид Йон.
Второй фильм «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра» повествует о «дружном» строительстве галлами и римлянами дворца в Египте. На этот в роли Гая Юлия Цезаря — Ален Шаба, тогда как в титул царицы примерила Моника Беллуччи.
События третьей картины «Астерикс на Олимпийских играх» переезжают в Грецию. Эстафету по перевоплощению в римского императора переходит к Алену Делону, а роль рассудительного Астерикса берет на себя Кловис Корнийяк.
Ради защиты от завоевания римлянами английских земель знаменитым галлам предстоит отправиться в плавание. В ленте «Астерикс и Обеликс в Британии» герои знакомятся с королевой Англии в исполнении Катрин Денев. Цезаря и Астерикса вновь играют новые лица — Фабрис Лукини и Эдуард Баэр.
Освобождением Китая в «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» галлы занимаются уже без Жерара Депардье. Его место занял Жиль Леллуш. Зато появляется старый-добрый Пьер Ришар и неотразимая Марион Котийяр, Астериксом становится Гийом Кане, а римским императором — Венсан Кассель.
«Амели», 2001
Легкая романтическая комедия с нотками французской чудаковатости с нежной Одри Тоту в главной роли. Картина «Амели» режиссера Жана-Пьера Жёне рассказывает о девушке Амели Пулен, мечтающей добавить окружающему ее миру ярких красок и осчастливить всех вокруг.
Героиня уверена, что каждое событие в жизни взаимосвязано. Однажды она находит коробку с детскими «сокровищами». В надежде вернуть этот предмет, Амели затевает поиски его повзрослевшего хозяина и незаметно для себя начинает новую жизнь.
«Бобро поржаловать!», 2008
Центральный персонаж «Бобро поржаловать!» — Филипп Абрамс, начальник почтового отделения в Салон-де-Прованс, мечтающий о переводе на Лазурный Берег. Сыграл его француз алжирского происхождения Кад Мерад. Мечте о работе с водными южными пейзажами сбыться не суждено: чрезмерное рвение доводит Абрамса до проступка, за который его разлучают с женой Жюли Абрамс — Зоэ Феликс, и отправляют вместо Средиземного моря в неприметный северный городок.
Уверенный в дикости нравов местных жителей и суровых условиях существования, герой отправляется на новое место службы как в ссылку. Однако предрассудки оказываются ложными, и Филипп с радостью заводит дружбу с местными жителями и персонажем Буна — почтальоном и звонарем Антуаном Байолем. Теперь надо как-то оправдаться перед сочувствующей семьей Абрамса и развеять лживые мифы о «дикарях с диалектом шти».
«1+1», 2011
Добрая и остроумная трагикомедия о классовом неравенстве и мужской дружбе с Франсуа Клюзе и его темнокожим коллегой Омаром Си.
История «1+1» основана на реальных событиях и повествует о парализованном в результате несчастного случая аристократе по имени Филипп, нанявшем в качестве сиделки весельчака Бакари «Дрисса» Бассари с криминальным прошлым.
Долгое время герои не могут найти общий язык из-за разницы менталитета и достатка. Но благодаря любви к музыке они находят тропинку ко взаимопониманию, становясь близкими друзьями.
«Любовь на кончиках пальцев», 2012
Комедия Режиса Руансара «Любовь на кончиках пальцев» пронизана романтикой, духом соперничества и… Стуком печатных машинок. Однако сюжетная линия завязана не только на бездушных машинах с кнопочками, но и на персонажах нежной Деборы Франсуа и харизматичного Ромена Дюриса.
Она — Роза Памфила — обеспеченная скромница из провинции, готовящаяся к замужеству на «удачной партии» и тихим будням домохозяйки. Но неугомонный нрав велит разнообразить быт работой, где она встречает его — амбициозного начальника и просто красавца Луи.
Мужчина замечает у Розы талант к скоростному набору текста и начинает его развивать для участия в международных турнирах, а вместе с тем развиваются и их романтические отношения.