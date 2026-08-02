Подружившись эта бравая парочка станет настоящей грозой бандитов и грабителей, а также раскроет несколько преступлений в Марселе и за его пределами. Воодушевлять их на подвиги будут героини Эммы Виклунд — Петра и Марион Котийяр — Лили, а также комиссар французской полиции Жерар Жибер в исполнении Бернара Фарси.