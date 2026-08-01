Екатерина Федулова живет в браке с кинооператором Петром Духовским. Пара познакомилась около 15 лет назад на кастинге: Федулова пробовалась на роль, а Духовской искал работу оператора. Между ними возникла искра, и уже через неделю Петр сделал предложение. Несмотря на то что ни один из них тогда не получил работу, они вскоре оформили отношения официально.