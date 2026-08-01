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Проснулась знаменитой после «Питер FM»: как сложилась судьба Екатерины Федуловой

После выхода «Питер FM» Екатерина Федулова стала одной из самых узнаваемых молодых актрис российского кино. Однако громкая слава не превратилась в бесконечную череду главных ролей. Рассказываем, как сегодня живет звезда культового фильма
Анна Облонская
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Питер FM
Кадр из фильма «Питер FM»

Первые шаги в кино

Екатерина Олеговна Федулова родилась в Люберцах. Ее отец, Олег Федулов, работал художником, мать была инженером‑технологом. С малых лет Екатерина посещала танцевальные студии, музыкальную школу, занималась верховой ездой, мечтала стать лесником или зоологом. А идею стать актрисой ей подсказала сестра. Когда Екатерине было 11 лет: оказавшись на пробах для фильма «Свистун» венгерского режиссера Паля Эрдёшша, она получила главную роль. Именно тогда поняла, что кино может стать частью ее жизни.

Екатерина Федулова в фильме Свистун
Екатерина Федулова в фильме «Свистун»

После окончания школы ее семья пережила две трагедии: сначала умерла мать, потом — отец. Екатерина переехала к сестре Анне, которая стала ее опекуном. В течение четырех лет она пыталась поступить во ВГИК, ГИТИС и Щукинское училище, но без успеха. В это время Екатерина подрабатывала официанткой, продавцом, секретарем, готовилась к вступительным экзаменам в театральный институт.

В конце концов она поступила в Международный славянский институт в Москве и в 2004 году получила диплом актерского факультета в мастерской Ивана Тарханова и Геннадия Фролова. Во время учебы снималась в рекламных роликах и музыкальных клипах, в том числе в клипе Трофима «Умничка». 

Роль Маши Емельяновой

После окончания института Екатерина Федулова прошла кастинг на главную роль в фильме «Питер FM». По словам режиссера Оксаны Бычковой, актрису искали среди студенток театральных вузов. Ключевым фактором выбора стала естественность, отсутствие глянцевого имиджа и новый типаж, не похожий на тот, что был популярен в начале 2000-х. Роль Маши стала для Федуловой первым крупным опытом в полнометражном кино.

Екатерина Федулова в фильме Питер FM
Екатерина Федулова в фильме «Питер FM»

Во время подготовки к съемкам актриса провела несколько дней на радиостанции «Максимум», где наблюдала за работой диджеев, училась вести прямой эфир и подбирать музыкальные блоки. Эта практика помогла ей достоверно сыграть ведущую городской радиостанции. 

Фильм «Питер FM» вышел в прокат весной 2006 года и получил положительные отзывы. В России его посмотрело около 1,7 миллиона зрителей, он был показан на Берлинском кинофестивале в секции Panorama и получил премию «Золотой овен» за лучший дебют.

Несмотря на яркий старт, дальнейшая карьера складывалась не так мощно, как у партнера по фильму, Евгения Цыганова. Екатерина родила ребенка и на какое‑то время приостановила съемочную деятельность. После возвращения ее предложения стали реже, роль Маши оставалась самой популярной в памяти зрителей.

Екатерина Федулова и Евгений Цыганов в фильме Питер FM
Екатерина Федулова и Евгений Цыганов в фильме «Питер FM»

Как складывалась карьера после «Питер FM»

После успеха фильма 2006 года Екатерина Федулова стала получать новые предложения. Она сыграла в картинах «40», «Искушение», «Гувернантка», в сериале «Десантура», в мелодраме «Лапушки», а также в биографической драме «Ласковый май» — роль Лили, возлюбленной участника музыкальной группы.

Екатерина Федулова в фильме Ласковый май
Екатерина Федулова в фильме «Ласковый май»

С 2011 года актриса стала активно сниматься в сериалах. Тогда появились такие проекты, как «Операция “Горгона”» (роль Любы Комаровой) и «Опережая выстрел». В 2013‑м вышел мини‑сериал «Курьер из "Рая"». В последующие годы актриса снималась в эпизодических и второстепенных ролях. 

С 2022 года Федулова играет врача Веронику Соловьеву в популярном медицинском сериале «Скорая помощь». В 2023‑2024 годах участвовала в проектах «Цербер», «Мой любимый чемпион» и в комедийном сериале «Она такая классная».

По ее словам, после рождения сына она на какое‑то время ушла из профессии, и когда вернулась, после чего предложения стали поступать реже. «Мое время, видимо, упущено» — так она сформулировала ситуацию. Тем не менее продолжает активно работать.

Екатерина Федулова в фильме Сезон посадок
Екатерина Федулова в фильме «Сезон посадок»

И еще одна сфера — педагогика. Екатерина преподает актерское мастерство студентам журфака в Московском городском педагогическом университете. 

Личная жизнь и семья

Екатерина Федулова живет в браке с кинооператором Петром Духовским. Пара познакомилась около 15 лет назад на кастинге: Федулова пробовалась на роль, а Духовской искал работу оператора. Между ними возникла искра, и уже через неделю Петр сделал предложение. Несмотря на то что ни один из них тогда не получил работу, они вскоре оформили отношения официально.

Екатерина Федулова с мужем Петром Духовским
Екатерина Федулова с мужем Петром ДуховскимИсточник: Соцсети

В 2012 году у пары родился сын Федор. Екатерина относится к роли матери серьезно и старается соблюдать баланс между работой и личной жизнью. 

В одном из интервью Федулова отметила, что у них — «скучающий» брак. Это не скучная жизнь: пара скучает друг по другу из-за частых разъездов. Вместе работать не планируют, но иногда попадают на один проект: Петр как оператор, Екатерина — как актриса.