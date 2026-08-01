Первые шаги в кино
Екатерина Олеговна Федулова родилась в Люберцах. Ее отец, Олег Федулов, работал художником, мать была инженером‑технологом. С малых лет Екатерина посещала танцевальные студии, музыкальную школу, занималась верховой ездой, мечтала стать лесником или зоологом. А идею стать актрисой ей подсказала сестра. Когда Екатерине было 11 лет: оказавшись на пробах для фильма «Свистун» венгерского режиссера Паля Эрдёшша, она получила главную роль. Именно тогда поняла, что кино может стать частью ее жизни.
После окончания школы ее семья пережила две трагедии: сначала умерла мать, потом — отец. Екатерина переехала к сестре Анне, которая стала ее опекуном. В течение четырех лет она пыталась поступить во ВГИК, ГИТИС и Щукинское училище, но без успеха. В это время Екатерина подрабатывала официанткой, продавцом, секретарем, готовилась к вступительным экзаменам в театральный институт.
В конце концов она поступила в Международный славянский институт в Москве и в 2004 году получила диплом актерского факультета в мастерской Ивана Тарханова и Геннадия Фролова. Во время учебы снималась в рекламных роликах и музыкальных клипах, в том числе в клипе Трофима «Умничка».
Роль Маши Емельяновой
После окончания института Екатерина Федулова прошла кастинг на главную роль в фильме «Питер FM». По словам режиссера Оксаны Бычковой, актрису искали среди студенток театральных вузов. Ключевым фактором выбора стала естественность, отсутствие глянцевого имиджа и новый типаж, не похожий на тот, что был популярен в начале 2000-х. Роль Маши стала для Федуловой первым крупным опытом в полнометражном кино.
Во время подготовки к съемкам актриса провела несколько дней на радиостанции «Максимум», где наблюдала за работой диджеев, училась вести прямой эфир и подбирать музыкальные блоки. Эта практика помогла ей достоверно сыграть ведущую городской радиостанции.
Фильм «Питер FM» вышел в прокат весной 2006 года и получил положительные отзывы. В России его посмотрело около 1,7 миллиона зрителей, он был показан на Берлинском кинофестивале в секции Panorama и получил премию «Золотой овен» за лучший дебют.
Несмотря на яркий старт, дальнейшая карьера складывалась не так мощно, как у партнера по фильму, Евгения Цыганова. Екатерина родила ребенка и на какое‑то время приостановила съемочную деятельность. После возвращения ее предложения стали реже, роль Маши оставалась самой популярной в памяти зрителей.
Как складывалась карьера после «Питер FM»
После успеха фильма 2006 года Екатерина Федулова стала получать новые предложения. Она сыграла в картинах «40», «Искушение», «Гувернантка», в сериале «Десантура», в мелодраме «Лапушки», а также в биографической драме «Ласковый май» — роль Лили, возлюбленной участника музыкальной группы.
С 2011 года актриса стала активно сниматься в сериалах. Тогда появились такие проекты, как «Операция “Горгона”» (роль Любы Комаровой) и «Опережая выстрел». В 2013‑м вышел мини‑сериал «Курьер из "Рая"». В последующие годы актриса снималась в эпизодических и второстепенных ролях.
С 2022 года Федулова играет врача Веронику Соловьеву в популярном медицинском сериале «Скорая помощь». В 2023‑2024 годах участвовала в проектах «Цербер», «Мой любимый чемпион» и в комедийном сериале «Она такая классная».
По ее словам, после рождения сына она на какое‑то время ушла из профессии, и когда вернулась, после чего предложения стали поступать реже. «Мое время, видимо, упущено» — так она сформулировала ситуацию. Тем не менее продолжает активно работать.
И еще одна сфера — педагогика. Екатерина преподает актерское мастерство студентам журфака в Московском городском педагогическом университете.
Личная жизнь и семья
Екатерина Федулова живет в браке с кинооператором Петром Духовским. Пара познакомилась около 15 лет назад на кастинге: Федулова пробовалась на роль, а Духовской искал работу оператора. Между ними возникла искра, и уже через неделю Петр сделал предложение. Несмотря на то что ни один из них тогда не получил работу, они вскоре оформили отношения официально.
В 2012 году у пары родился сын Федор. Екатерина относится к роли матери серьезно и старается соблюдать баланс между работой и личной жизнью.
В одном из интервью Федулова отметила, что у них — «скучающий» брак. Это не скучная жизнь: пара скучает друг по другу из-за частых разъездов. Вместе работать не планируют, но иногда попадают на один проект: Петр как оператор, Екатерина — как актриса.