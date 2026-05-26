Пожалуй, главная неожиданность в этой подборке. Но вовсе не потому, что он слабее других или у Джека Воробья мало поклонников. Дело в том, что «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», вышедший на экраны в 2006-м, задумывался лишь как часть масштабной истории. Ее прямое продолжение «Пираты Карибского моря: На краю света» стартовало уже в 2007-м — и логично было ожидать, что финальная глава окажется успешнее. Однако третий фильм так и не достиг миллиарда, тогда как «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» собрали впечатляющие 1,066 млрд долларов.