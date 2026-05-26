Сегодня касса в девять нулей уже не редкость, особенно в эпоху супергеройских франшиз. Но так было не всегда. Еще совсем недавно заработать миллиард казалось фантастикой: билеты стоили дешевле, да и кинотеатры работали иначе. Даже «Парк Юрского периода» Стивена Спилберга, главный кассовый хит до 1997-го, не дотянул до этой отметки. Однако все изменилось. Рассказываем о картинах, добившихся таких успехов без учета переизданий.
«Титаник»
Рекордсмен в этом отношении — классика от Джеймса Кэмерона. 12 лет «Титаник» удерживал позиции наиболее коммерчески успешного проекта. Хотя его бюджет пересматривался так много раз, что на момент выпуска это оказалась самая дорогая лента за всю эпоху кино. На нее потратили баснословные по тем временам 200 миллионов. Сейчас уже такими суммами никого не удивишь, и рядовой блокбастер может стоить дороже. Но в XX веке это была огромная сумма.
Из-за таких внушительных трат были серьезные опасения, что любовная история Джека и Роуз на фоне крушения непотопляемого лайнера не окупится. Джеймс Кэмерон даже несколько раз оказывался на волоске от увольнения. Но продюсеры понимали, что подхватить такую «лодку» никому не по силам и решили ничего не менять. И они не ошиблись, ведь их ждал беспрецедентный успех и первый миллиард долларов в прокате в истории.
«Титаник» показывали 44 недели подряд, и все это время он собирал полные залы. Суммарно на сегодняшний день лента заработала уже более 2,2 млрд долларов, но это уже с учетом дополнительных показов.
«Властелин колец: Возвращение короля»
В том, что «Властелин колец: Возвращение короля» триумфально завершит трилогию Питера Джексона, мало кто сомневался. Однако далеко не все ожидали, что концовка саги установит новые финансовые рекорды. Море компьютерной графики, впечатляющие батальные эпизоды с участием нескольких тысяч персонажей — все это потребовало колоссальных затрат, достигших 300 млн долларов. Тем более предыдущие две работы задрали такую высокую планку, что превзойти ее было крайне трудно.
Однако результат опроверг все прогнозы. Лента собрала в мировом прокате ошеломляющие 1,142 млрд долларов Джексону удалось создать грандиозный эпос, который покорил как ценителей оригинальных книг Дж. Р. Р. Толкина, так и широкого зрителя.
Финал не просто продолжил коммерческий рост трилогии — он поставил абсолютный рекорд, доведя совокупные показатели франшизы до 3 миллиардов долларов. Более того, «Властелин колец: Возвращение короля» — пока единственный в жанре фэнтези, удостоенный «Оскара» как лучший фильм. Прибавим к этому еще и завоевание в общей сложности 11 наград.
«Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»
Пожалуй, главная неожиданность в этой подборке. Но вовсе не потому, что он слабее других или у Джека Воробья мало поклонников. Дело в том, что «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», вышедший на экраны в 2006-м, задумывался лишь как часть масштабной истории. Ее прямое продолжение «Пираты Карибского моря: На краю света» стартовало уже в 2007-м — и логично было ожидать, что финальная глава окажется успешнее. Однако третий фильм так и не достиг миллиарда, тогда как «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» собрали впечатляющие 1,066 млрд долларов.
Примечательно, что это несмотря на ощутимую разницу в бюджете: 300 млн долларов против 225. Так невольно удалось не просто накалить интригу перед финалом, но и по сути затмить его. Впрочем, Disney в любом случае остался в выигрыше — а Джонни Депп окончательно закрепился в статусе одного из самых кассовых актеров Голливуда.
«Темный рыцарь»
Суммарно фильмы Кристофера Нолана превысили шесть миллиардов долларов. Выделяется среди них, конечно, трилогия о Бэтмене в исполнении Кристиана Бэйла. Реинкарнация защитника Готэма покорила не только зрителей, но и критиков. А «Темный рыцарь» с Хитом Леджером в образе Джокера стал настоящей классикой жанра. Это был первый фильм о супергероях, собравший более миллиарда долларов, и он доказал, каким серьезным и глубоким может быть кино по мотивам комиксов.
Увы, огромный интерес к фильму вызвало не только зрелищное противостояние Бэтмена и Джокера, но и трагическая смерть Леджера еще до премьеры. Актер посмертно получил «Оскар» за лучшую роль второго плана, навсегда вписав свое имя в историю кино. Сложно сказать, показала бы лента такие финансовые показатели, если бы не трагедия. Возможно, и нет. Но культовой она стала бы в любом случае.