С середины 90-х и до нулевых имена участниц Spice Girls были известны каждому, сейчас же о «перчинках» вспоминают редко, у всех на слуху пока что остается Виктория Бекхэм. В этом материале расскажем, какие испытания и личные трагедии пережили члены одного из самых ярких музыкальных коллективов всех времен. И как они пытаются снова вернуться на сцену.