С середины 90-х и до нулевых имена участниц Spice Girls были известны каждому, сейчас же о «перчинках» вспоминают редко, у всех на слуху пока что остается Виктория Бекхэм. В этом материале расскажем, какие испытания и личные трагедии пережили члены одного из самых ярких музыкальных коллективов всех времен. И как они пытаются снова вернуться на сцену.
Джери Холливэлл — между обмороками и «Формулой-1»
После ухода из группы карьера рыженькой «перчинки» пошла в гору. Сольные треки Джери Холливэлл сразу же возглавили музыкальные чарты. Но в этот момент артистка поддалась тренду на худобу и села на жесткую диету. В стремлении к стройности она слишком увлеклась и стала падать в обмороки на съемках. В конце концов, у Джери диагностировали расстройство пищевого поведения.
Оправившись, Холливэлл приняла решение поставить карьеру на паузу. Впрочем, в 2001 году она громко напомнила о себе, записав ремейк культового хита It’s Raining Men. Время от времени певица снималась в телевизионных проектах вроде The X-Factor, а в 2007-м снова взяла перерыв и с головой ушла в материнство.
От сценариста Саши Джервази Джери родила дочь Блюбелл. Но вскоре влюбилась в руководителя команды «Формулы-1» Red Bull Racing Кристиана Хорнера и снова стала мамой — на этот раз сына Монтагю.
В 2023 году Холливэлл вернулась на сцену в составе Spice Girls, чтобы отметить 30-летний юбилей группы. Также она порадовала фанатов ролью в спортивной драме «Гран Туризмо», где ее партнерами выступили Орландо Блум и Дэвид Харбор.
Виктория Бекхэм — от микрофона к модной империи
Как и коллеги по группе, Виктория Бекхэм тоже пыталась записывать сольные песни, но успехом ее творчество не пользовалось. В 2012 году она вместе с остальными «перчинками» появилась на закрытии Олимпиады в Лондоне, а потом еще на нескольких приуроченных к случаю выступлениях, а потом закрыла эту страницу.
В Spice Girls Виктория выделялась не столько благодаря вокальным данным, сколько безупречному чувству стиля (за что и получила прозвище Posh Spice), поэтому, распрощавшись с музыкой, Бекхэм переключилась на моду и создала собственный бренд. «Роскошная перчинка» также выпустила два бестселлера: автобиографию для поклонников группы и стильный гид по миру моды.
С футболистом Дэвидом Бекхэмом Виктория познакомилась, еще будучи участницей Spice Girls. Вскоре знаменитости поженились и обзавелись первенцем. Затем «перчинка» подарила Дэвиду еще троих, и с тех пор к семейству приковано все внимание.
В 2022 году старший сын звездной пары женился, но новоявленная свекровь невзлюбила невестку Николу Пельтц из-за того, что та часто повторяет ее образы. По слухам, вражда между ними началась еще со свадьбы, где ведущий торжества назвал Викторию самой красивой женщиной на празднике, и Никола восприняла это как оскорбление.
Эмма Бантон — «малышка» с большим терпением
В эпоху Spice Girls Эмма Бантон получила прозвище Baby, так как была самой юной участницей герлз-бенда — ей было всего 17 лет. После распада группы блондинке пришлось заново доказывать свой талант. Эмма записала несколько треков, и если первый быстро оказался на вершине хит-парада, то последующие совсем не интересовали публику, поэтому с музыкой пришлось покончить.
Эмма пробовала себя в самых разных сферах: участвовала в шоу «Танцы со звездами» и The X Factor, работала диджеем и телеведущей и даже засветилась в кино, правда, ей доставались лишь эпизодические роли. Кроме того, у Бантон есть свой бренд детской одежды.
В личной жизни Эммы было все стабильно. Она более 20 лет в отношениях с музыкантом Джейдом Джонсоном, предложение руки и сердца от которого получила только после рождения второго сына. И свадьба состоялось только в 2021-м — пара все никак не могла найти время для торжества.
Эмма Бантон не забывает о поклонниках Spice Girls и регулярно участвует в концертах вместе с остальными «перчинками». Она даже пыталась возродить музыкальную карьеру вместе с Джери Холливэлл и Мелани Браун, но проект провалился.
Мелани Браун — путь сквозь насилие и одиночество
Еще во времена популярности Spice Girls Мелани Браун записала несколько сольных песен, поэтому довольно спокойно отреагировала на распад группы. Со временем стало понятно, что без остальных «перчинок» Мел Би не особо-то и интересна поклонникам.
Мелани пробовала себя в актерской сфере, а затем в поисках новых возможностей переехала в Калифорнию, где продолжает заниматься музыкой. Новый виток популярности пришел к Браун на телевидении: она даже запустила собственное реалити.
Личная жизнь Мелани полна драматических событий. У нее трое детей от разных отношений, включая дочь от Эдди Мерфи. Правда, после непродолжительного романа с актером ей пришлось доказывать его отцовство в суде. Брак с кинопродюсером Стивеном Белафонте закончился болезненным разрывом. Мелани заявила, что едва не совершила суицид из-за домашнего насилия, но Белафонте ответил, что трагедия могла случиться из-за пристрастия Браун к запрещенным веществам и алкоголю.
В июле 2025 года Мелани Браун вышла замуж за стилиста Рори Макфи, который младше ее на 13 лет. Свадьба прошла в соборе Святого Павла в Лондоне. Среди гостей были замечены Кара Делевинь, Эмма Бантон и другие.
Мелани Чисхолм — от переживаний до шоу фриков
Взрывной успех Spice Girls негативно отразился на Мелани Чисхолм — после распада группы она не сразу смогла смириться с периодом забвения. Сначала ей удалось записать несколько удачных песен, но через несколько лет ее имя перестало мелькать в хит-парадах.
Переживания привели Мелани к депрессии. Она боролась с резкими перепадами настроения: то набрасывалась на еду, то полностью теряла аппетит — что отразилось на ее фигуре. Выбраться из всего этого певице помогли тренировки и работа с психологом.
Личная жизнь Мел Си тоже была похожа на качели: у нее были романы с Энтони Кидисом и Робби Уильямсом. Сейчас она растит дочь Скарлет от бизнесмена Томаса Старра. При этом Чисхолм продолжает работать над новыми сольными проектами, а также продюсирует шоу фриков.