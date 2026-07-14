Фильм «Жмурки» был снят в 2005 году, и буквально сразу он стал знаковым примером черной комедии о 90-х. История двух мелких бандитов, втянутых в абсурдный водоворот криминальных событий, обыгрывает шаблоны «лихих» времен с сатирой и гротеском.
Съемки проходили в Нижнем Новгороде и его окрестностях — на улицах, во дворах и зданиях, знакомых местным жителям. Эти локации не просто служат декорациями: они подчеркивают мрачную атмосферу провинциальной России 90-х и контрастируют с абсурдом происходящего. В этой статье рассказываем, где снимали ключевые сцены «Жмурок».
В каких локациях снимали культовый фильм Жмурки
Культовый криминальный фильм «Жмурки» с Алексеем Панином (признан в РФ иноагентом), Дмитрием Дюжевым, Сергеем Маковецким и Никитой Михалковым до сих пор остается ярким примером сатирического взгляда на бандитские 90-е. История двух незадачливых бандитов, оказавшихся в центре кроваво-комичных разборок, тесно связана с атмосферой, которая царила в стране в конце прошлого столетия. Фильм снимали в Нижнем Новгороде, и многие сцены узнаются местными жителями до сих пор. Реальные локации, в которых разворачивается действие, подчеркивают провинциальный колорит эпохи и придают фильму ощущение гротескной подлинности.
Ковалихинские бани
Именно здесь снимались сцены в помещении, использованном в сюжете как место хранения трупов. Эти кадры подчеркивают мрачную и гротескную атмосферу фильма, в которой криминальные будни переплетаются с черным юмором и абсурдом.
Улица Большая Печерская
Во время съемок на этой улице еще работали старые автоматы с газировкой — яркий артефакт ушедшей эпохи. Эти детали не только добавляли фильму аутентичности, но и подчеркивали контраст между советским прошлым и криминально-комичным настоящим, в котором разворачиваются события фильма.
Церковь Илии Пророка
Возле этой церкви была снята одна из ярких сцен фильма — эпизод, в котором главные герои приезжают на встречу с адвокатом. По сюжету они должны передать ему деньги и забрать партию наркотиков. Контраст между священным местом и откровенно криминальной сделкой подчеркивает абсурдный и сатирический характер фильма.
Такое соседство — храм и преступление — создает сильный визуальный и смысловой диссонанс, который стал фирменной чертой «Жмурок»: здесь мораль и аморальность, святыня и преступление существуют буквально через дорогу друг от друга.
Дом №8 на Провиантской улице
Это место стало ареной потенциальной бойни, когда герои оказываются зажаты между двумя агрессивными силами. Ситуация накаляется, как в классическом гангстерском фильме, но в духе «Жмурок» быстро перерастает в комичный абсурд, наполненный нервной суетой, переговорами и гротескными угрозами.
Узкая городская улица, дворы, облупленные стены и советская архитектура создают реалистичный и одновременно сюрреалистический фон для происходящего. Простое, ничем не выделяющееся место становится ареной криминального спектакля — это и есть фирменный стиль Алексея Балабанова: показывать жестокость и фарс в привычных, обыденных декорациях.
Стадион «Водник»
Заброшенное спортивное сооружение идеально вписалось в визуальный стиль картины, где реальные ландшафты постсоветской разрухи становятся фоном для сюжета, полного насилия и черного юмора.
Интересные факты о фильме «Жмурки»
Одни называли этот фильм черной комедией о бандитских 90-х, другие — сатирой на весь криминальный жанр. Для кого-то это просто безумный коктейль из насилия, абсурда и жестокого юмора, а для кого-то — метафора на жестокую и хаотичную эпоху.
Как бы ни было, сегодня «Жмурки» по праву считаются одной из самых узнаваемых и нестандартных лент о постсоветской эпохе.
Вот несколько интересных фактов о съемках.
- Название «Жмурки» — не просто игра слов. С одной стороны, это аллюзия на детскую игру с завязанными глазами, а с другой — сленговое обозначение трупов в 90-х. Балабанову понравилось это двойное значение: и мрачно, и иронично. «Смешно, но с подтекстом», — говорил он.
- Сценарий к фильму написал не профессиональный писатель, а бывший футболист Стас Мохначев. Основную структуру он придумал сам, а Балабанов потом добавил фирменных диалогов и сцен.
- Картину сняли всего за полтора месяца. Балабанов с иронией сравнивал это с Голливудом: «Там два года могут возиться, а у нас — быстро и по делу». Работа шла интенсивно, но команда справилась на отлично.
- Одна из первых сцен, морг, снималась в настоящей старой бане. Актеров покрывали серо-синим гримом, чтобы они выглядели как мертвецы. После съемок они отмывались прямо там же, чем немало напугали случайных посетителей.
- Дмитрий Певцов появился всего на 44 секунды в роли адвоката, но сумел оставить после себя яркое впечатление.
- Мальчика, сыгравшего сына героя Михалкова, нашли в обычной школе. Он быстро завоевал симпатию съемочной группы за профессионализм и харизму — снимался практически с первого дубля.
- Герой по кличке Кабан — своеобразная отсылка к сериалу «Бригада». Как и одноименного персонажа из сериала, его никто не видит, но все о нем говорят.
- Балабанов просил не искать в фильме глубоких смыслов: «Это кино — чтобы посмеяться. Все просто». Его ирония — основа стиля.
- Алексей Балабанов стремился с максимальной точностью передать атмосферу 90-х. Для этого с улиц, на которых проходили съемки, убрали все автомобили моложе 1995 года.