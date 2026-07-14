Культовый криминальный фильм «Жмурки» с Алексеем Панином (признан в РФ иноагентом), Дмитрием Дюжевым, Сергеем Маковецким и Никитой Михалковым до сих пор остается ярким примером сатирического взгляда на бандитские 90-е. История двух незадачливых бандитов, оказавшихся в центре кроваво-комичных разборок, тесно связана с атмосферой, которая царила в стране в конце прошлого столетия. Фильм снимали в Нижнем Новгороде, и многие сцены узнаются местными жителями до сих пор. Реальные локации, в которых разворачивается действие, подчеркивают провинциальный колорит эпохи и придают фильму ощущение гротескной подлинности.