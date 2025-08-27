Все готовились к свадьбе, как вдруг подруга Мур рассказала, что видела жениха с другой. Выяснилось, что это была бывшая девушка Эмилио, и она ждала от него ребенка. Деми и Эстевез попытались спасти отношения и обратились к психологу. Но на одном из сеансов актер вдруг признался, что не любит невесту, и торжество, конечно же, отменили.