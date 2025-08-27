Сказочные помолвки и красивые клятвы в вечной любви порой заканчиваются разрывом. Несостоявшиеся свадьбы звезд интересуют поклонников не меньше красивых торжеств. Вспомним случаи, когда отношения известных пар заканчивались самым странным образом.
Любимцы таблоидов начала 90-х: Джонни Депп и Вайнона Райдер
На премьере музыкальной драмы «Большие огненные шары» в 1989 году 18-летняя тогда Вайнона Райдер впервые встретилась с 27-летним Джонни Деппом. Актер сразу заприметил кареглазую красавицу и понял, что влюбился.
Спустя пять месяцев Джонни и Вайнона обручилась. В знак любви Депп набил татуировку Winona forever. Оба потом сыграли в культовой картине Тима Бертона «Эдвард руки-ножницы» и несколько лет подряд оставались главной парой молодого Голливуда, пока в 1993-м не расстались. Тогда актер сократил тату до Wino forever. А спустя год закрутил роман с Кейт Мосс.
Тайная помолвка: Ленни Кравиц и Николь Кидман
Звезда «Догвилля» никогда не делала тайны из того, что в 2003 году у нее произошла помолвка, но имя избранника Николь Кидман долгое время держала при себе. Лишь спустя годы, уже будучи замужем за кантри-певцом Китом Урбаном, Кидман невзначай раскрыла тайну. Отвечая на вопрос, как она познакомилась с Зои Кравиц, Николь призналась, что когда-то была обручена с отцом девушки — Ленни Кравицем.
Скрыть отношения двух звезд — задача не из простых, и все же им это удалось. Кидман с теплотой отзывалась о Ленни, называя его замечательным человеком, которого до сих пор обожает. Причина расставания, по ее словам, была проста: оба не были готовы к серьезному шагу.
Измена накануне торжества: Деми Мур и Эмилио Эстевез
Актеры, пик славы которых пришелся на 80-е, познакомились на съемках «Огней святого Эльма» и вскоре начали встречаться. Отношения развивались быстро: Эмилио Эстевез представил Деми Мур своему отцу Мартину Шину и брату Чарли. Через полгода пара обручилась, и Деми переехала к избраннику в Малибу.
Все готовились к свадьбе, как вдруг подруга Мур рассказала, что видела жениха с другой. Выяснилось, что это была бывшая девушка Эмилио, и она ждала от него ребенка. Деми и Эстевез попытались спасти отношения и обратились к психологу. Но на одном из сеансов актер вдруг признался, что не любит невесту, и торжество, конечно же, отменили.
Без драм и обид: Тейт Донован, Сандра Буллок и Дженнифер Энистон
В середине 1990-х все стремились попасть в суперпопулярный ситком «Друзья», и Тейт Донован не был исключением. Именно там он познакомился с Дженнифер Энистон, которая тогда находилась на пике карьеры.
До романа с Энистон Донован был помолвлен с Сандрой Буллок. Влюбленные познакомились в 1992 году на съемках ромкома «Любовный напиток №9», несколько лет встречались и планировали свадьбу, но в итоге расстались.
В 2020-м Буллок и Энистон встретились в студии для совместного интервью. Обе с улыбкой и только добрыми словами вспомнили общего бывшего.
Расторгли помолвку, поженились через 20 лет и развелись: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Легендарная история Беннифер началась в 2001 году на съемках фильма «Джильи». Дженнифер Лопес тогда находилась в процессе развода со вторым мужем Крисом Джаддом. Роман с Беном Аффлеком развивался стремительно. В ноябре 2002-го Лопес появилась с помолвочным кольцом. Розовый бриллиант в 6,1 карата, по слухам, обошелся Аффлеку в 2,5 миллиона долларов.
Свадьбу хотели устроить на следующий год, но внимание СМИ стало просто невыносимым. Дженнифер рассказывала, что они всерьез обсуждали идею нанять фальшивых невест, чтобы сбить папарацци с толку. Давление оказалось настолько сильным, что в 2004-м пара распалась.
Спустя несколько месяцев Лопес вышла замуж за певца Марка Энтони, но в 2011 году брак рухнул. Почти 20 лет спустя судьба снова свела ее с Аффлеком, и на этот раз они поженились. Однако в августе 2024-го история Беннифер завершилась окончательным разводом.
Слишком рано: Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт
Одна из самых ярких пар 90-х познакомилась в 1994 году на съемках триллера «Семь». После двух лет отношений Брэд Питт сделал Гвинет Пэлтроу предложение. Родители невесты, продюсер Брюс Пэлтроу и актриса Блайт Даннер, были в восторге от будущего зятя и даже называли его сыном.
Однако менее чем через полгода 22-летняя Гвинет разорвала помолвку. Позже Пэлтроу призналась, что причиной была разница в возрасте между ней и женихом: 32-летний Питт хотел семью, она же была не готова к ее созданию.
Сбежавшая невеста: Джулия Робертс и Кифер Сазерленд
Словно героиня Мэгги Карпентер из культового фильма «Сбежавшая невеста», Джулия Робертс разорвала помолвку с Диланом МакДермоттом, а от Кифера Сазерленда ушла всего за три дня до свадьбы.
Случилось это в 1991 году. Вовсю шли приготовления к торжеству, на которое пригласили 150 гостей. Но практически накануне Робертс сбежала с близким другом жениха, актером Джейсоном Патриком. Сазерленд был потрясен и не мог понять, что произошло, ведь Джулия не раз публично говорила, как сильно любит его.