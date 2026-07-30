Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Все знают его фильмы, но почти никто — его самого. 6 неожиданных фактов о Кристофере Нолане

Фильмы Кристофера Нолана знают миллионы зрителей по всему миру, а вот о самом режиссере известно гораздо меньше. 30 июля автор «Начала», «Интерстеллара» и «Оппенгеймера» отмечает 56-летие. Вспоминаем шесть интересных фактов, которые расрывают человека, стоящего за одними из самых обсуждаемых фильмов XXI века
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
Кристофер Нолан
Кристофер НоланИсточник: Rex / Fotodom.ru

Кино с самого детства

Отец Кристофера работал в рекламе. Мать была стюардессой, затем преподавала английский язык. Семья обладала двойным гражданством (Британии и Америки) и жила то в Чикаго, то в Лондоне. 

Уже в 7 лет юный Кристофер начал снимать короткометражки на камеру Super 8, используя игрушечных солдатиков и видео запусков ракет, которые присылал его работавший в NASA дядя. После просмотра «Бегущего по лезвию» и «Чужого» юноша твердо решил стать режиссером. Также огромное влияние на него оказали «Звездные войны» и «2001 год: Космическая одиссея».

Нолан все глубже погружался в кинематограф, но вместо киношколы выбрал изучение английской литературы в университетском колледже Лондона. Впрочем, заведение было оснащено всем необходимым для съемок. Параллельно с учебой начинающий режиссер создавал фестивальные короткометражки. Затем снял свой первый полный метр «Преследование» — всего за 6000 долларов. Несмотря на микробюджет, картина окупилась в несколько раз и привлекла внимание Голливуда.

Страсть к пленке

Кристофер Нолан на съемках
Кристофер Нолан на съемкахИсточник: Legion-Media.ru

Нолан — один из ярых сторонников съемки на пленку. Он не раз публично отстаивал преимущества данного метода, говоря, что это придает кадру особенную глубину и текстуру, которую невозможно достичь с помощью цифровой камеры. К тому же ограниченность кассеты дисциплинирует и заставляет тщательно готовить каждую сцену. 

Когда в 2014-м один из крупнейших производителей пленки Kodak оказался на грани банкротства, Нолан убедил крупные студии заключить с фирмой новые контракты.

Также Кристофера знают как одного из ярых противников компьютерной графики. Вместо зеленых экранов и CGI, захвативших производство, он использует натуральные спецэффекты и декорации. К технологиям он прибегает, только когда уже точно нет другого выхода. 

Творческая семья

Кристофер Нолан
Кристофер НоланИсточник: Legion-Media.ru

Неизменный соавтор Кристофера Нолана — его младший брат Джонатан. Вместе они работали над сценариями многих фильмов, начиная с ленты «Помни», вошедшей в Национальный реестр США как «культурно значимая».

Не менее важный партнер режиссера в искусстве — его жена Эмма Томас. Они познакомились еще в университете, где Кристофер был президентом студенческого киноклуба. С тех пор супруга выступает продюсером всех его проектов. 

У пары четверо детей. Иногда Нолан дает новому фильму второе, «секретное» название в честь одного из них. Например, «Первый поцелуй Рори» — рабочее название «Темного рыцаря», «Стрела Оливера» —  кодовый заголовок «Начала».

Постоянные актеры 

Кристиан Бэйл в фильме Темный рыцарь Кристофера Нолана
Кристиан Бэйл в фильме «Темный рыцарь» Кристофера Нолана

За годы творчества вокруг постановщика сформировался круг «своих» актеров. Например, Кристиан Бэйл сыграл и Бэтмена в трилогии «Темный рыцарь», и иллюзиониста в «Престиже». Великолепного Майкла Кейна и вовсе нарекли «талисманом» Нолана, ведь он снялся в семи проектах режиссера. 

Если в ленте Нолана звучит узнаваемая музыка, то ее автор почти всегда — Ханс Циммер. Долгое время у постановщика был и оператор, с которым он сотрудничал постоянно, — Уолли Пфистер. Однако, начиная с «Интерстеллара», его сменил Хойте Ван Хойтема.

Награды и признание

2024-й год однозначно стал одним из важнейших в карьере постановщика. Во-первых, он получил премии «Оскар» в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» — за картину «Оппенгеймер». До этого Нолан неоднократно номинировался на самые престижные награды, но они всякий раз обходили его стороной. 

Также Кристофер был удостоен звания рыцаря Британской империи за выдающийся вклад в киноискусство. Отныне обращаться к нему уместно не иначе, как «Сэр». 

Другие факты

Кристофер Нолан
Кристофер НоланИсточник: Legion-Media.ru

Кристофер Нолан левша и страдает красно-зеленым дальтонизмом. Специалисты отмечают, что это влияет на цвет и освещение в его фильмах.  

Режиссера можно назвать настоящим ретроградом. Он не пользуется мобильным телефоном и не сидит в соцсетях, стараясь, чтобы актеры следовали его примеру хотя бы во время съемок. У Нолана даже нет электронной почты. Все сообщения адресуются ассистенту, а тот в свою очередь распечатывает по-настоящему важные. Кроме того, Нолан почти всегда выходит на площадку в одной и той же одежде и никогда не работает по выходным. 

Наконец, мало кто в Голливуде может похвастаться такими привилегиями, какие есть у режиссера Кристофера Нолана. Главная из них — право финального монтажа.

А еще постановщик категорически запрещает устраивать предпросмотры. Это относится и к его новому фильму «Одиссея», который выйдет на экраны уже в 2026-м году.