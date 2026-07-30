Кино с самого детства
Отец Кристофера работал в рекламе. Мать была стюардессой, затем преподавала английский язык. Семья обладала двойным гражданством (Британии и Америки) и жила то в Чикаго, то в Лондоне.
Уже в 7 лет юный Кристофер начал снимать короткометражки на камеру Super 8, используя игрушечных солдатиков и видео запусков ракет, которые присылал его работавший в NASA дядя. После просмотра «Бегущего по лезвию» и «Чужого» юноша твердо решил стать режиссером. Также огромное влияние на него оказали «Звездные войны» и «2001 год: Космическая одиссея».
Нолан все глубже погружался в кинематограф, но вместо киношколы выбрал изучение английской литературы в университетском колледже Лондона. Впрочем, заведение было оснащено всем необходимым для съемок. Параллельно с учебой начинающий режиссер создавал фестивальные короткометражки. Затем снял свой первый полный метр «Преследование» — всего за 6000 долларов. Несмотря на микробюджет, картина окупилась в несколько раз и привлекла внимание Голливуда.
Страсть к пленке
Нолан — один из ярых сторонников съемки на пленку. Он не раз публично отстаивал преимущества данного метода, говоря, что это придает кадру особенную глубину и текстуру, которую невозможно достичь с помощью цифровой камеры. К тому же ограниченность кассеты дисциплинирует и заставляет тщательно готовить каждую сцену.
Когда в 2014-м один из крупнейших производителей пленки Kodak оказался на грани банкротства, Нолан убедил крупные студии заключить с фирмой новые контракты.
Также Кристофера знают как одного из ярых противников компьютерной графики. Вместо зеленых экранов и CGI, захвативших производство, он использует натуральные спецэффекты и декорации. К технологиям он прибегает, только когда уже точно нет другого выхода.
Творческая семья
Неизменный соавтор Кристофера Нолана — его младший брат Джонатан. Вместе они работали над сценариями многих фильмов, начиная с ленты «Помни», вошедшей в Национальный реестр США как «культурно значимая».
Не менее важный партнер режиссера в искусстве — его жена Эмма Томас. Они познакомились еще в университете, где Кристофер был президентом студенческого киноклуба. С тех пор супруга выступает продюсером всех его проектов.
У пары четверо детей. Иногда Нолан дает новому фильму второе, «секретное» название в честь одного из них. Например, «Первый поцелуй Рори» — рабочее название «Темного рыцаря», «Стрела Оливера» — кодовый заголовок «Начала».
Постоянные актеры
За годы творчества вокруг постановщика сформировался круг «своих» актеров. Например, Кристиан Бэйл сыграл и Бэтмена в трилогии «Темный рыцарь», и иллюзиониста в «Престиже». Великолепного Майкла Кейна и вовсе нарекли «талисманом» Нолана, ведь он снялся в семи проектах режиссера.
Если в ленте Нолана звучит узнаваемая музыка, то ее автор почти всегда — Ханс Циммер. Долгое время у постановщика был и оператор, с которым он сотрудничал постоянно, — Уолли Пфистер. Однако, начиная с «Интерстеллара», его сменил Хойте Ван Хойтема.
Награды и признание
2024-й год однозначно стал одним из важнейших в карьере постановщика. Во-первых, он получил премии «Оскар» в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» — за картину «Оппенгеймер». До этого Нолан неоднократно номинировался на самые престижные награды, но они всякий раз обходили его стороной.
Также Кристофер был удостоен звания рыцаря Британской империи за выдающийся вклад в киноискусство. Отныне обращаться к нему уместно не иначе, как «Сэр».
Другие факты
Кристофер Нолан левша и страдает красно-зеленым дальтонизмом. Специалисты отмечают, что это влияет на цвет и освещение в его фильмах.
Режиссера можно назвать настоящим ретроградом. Он не пользуется мобильным телефоном и не сидит в соцсетях, стараясь, чтобы актеры следовали его примеру хотя бы во время съемок. У Нолана даже нет электронной почты. Все сообщения адресуются ассистенту, а тот в свою очередь распечатывает по-настоящему важные. Кроме того, Нолан почти всегда выходит на площадку в одной и той же одежде и никогда не работает по выходным.
Наконец, мало кто в Голливуде может похвастаться такими привилегиями, какие есть у режиссера Кристофера Нолана. Главная из них — право финального монтажа.
А еще постановщик категорически запрещает устраивать предпросмотры. Это относится и к его новому фильму «Одиссея», который выйдет на экраны уже в 2026-м году.