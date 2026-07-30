Режиссера можно назвать настоящим ретроградом. Он не пользуется мобильным телефоном и не сидит в соцсетях, стараясь, чтобы актеры следовали его примеру хотя бы во время съемок. У Нолана даже нет электронной почты. Все сообщения адресуются ассистенту, а тот в свою очередь распечатывает по-настоящему важные. Кроме того, Нолан почти всегда выходит на площадку в одной и той же одежде и никогда не работает по выходным.