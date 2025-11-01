Интересный факт. Хотя точный бюджет пятого сезона официально не раскрыт, известно, что только на гонорары актеров выделено 78 миллионов долларов. Для сравнения, серии четвертого сезона стоили в среднем около 30 миллионов каждая, так что можно предположить, что масштабы производства выросли. Тем не менее главная ставка сделана не на спецэффекты, а на эмоциональную глубину — создатели признаются, что сценарий настолько трогателен, что заставил руководство платформы Netflix плакать. Финал обещает быть драматичным и далеко не счастливым, ведь над Хоукинсом сгущаются мрачные тучи.