Съемки пятого сезона стартовали еще в 2024 году, и уже тогда стало понятно — продолжение будет не менее захватывающим, чем все предыдущие серии. Премьера нового сезона запланирована на конец осени 2025 года, причем именно он станет кульминацией всего проекта. В статье рассказываем, когда выйдет продолжение сериала «Очень странные дела» и что известно о 5 сезоне.
Даты выхода 5 сезона сериала «Очень странные дела»
Пятый сезон сериала «Очень странные дела» выйдет совсем скоро. Премьера состоится 26 ноября 2025 года, когда на платформе Netflix станут доступны первые четыре серии. Затем последуют две части: 25 декабря выйдут три эпизода, а заключительная серия — в ночь с 31 декабря на 1 января. В общей сложности сезон будет состоять из восьми серий.
Когда выйдет 5 сезон сериала «Очень странные дела»: последние новости
В новом тизере показаны кадры с военными патрулями на улицах Хоукинса, грозовыми тучами и демогоргонами, что указывает на масштабные события в финале сериала. В основе сюжета — решающее противостояние героев с Векной — могущественным существом из параллельного мира.
Съемки пятого сезона начались в 2024 году, однако производство столкнулось с задержками из-за забастовок сценаристов и актеров, что повлияло на сроки выпуска. Финальный сезон обещает стать самым масштабным и эмоциональным за всю историю проекта.
Где проходили съемки 5 сезона сериала «Очень странные дела»
Съемки пятого, финального сезона сериала «Очень странные дела» проходили в Атланте, штат Джорджия. Именно здесь режиссеру удалось воссоздать атмосферу провинциального города Хоукинс с его знаковым торговым центром, загадочной лабораторией и густыми лесами, где разворачиваются самые напряженные и страшные сцены.
Атланта давно стала привычным местом для съемок проекта, благодаря разнообразию локаций и возможности создавать нужную атмосферу маленького американского городка, что помогает погрузить зрителей в уникальный мир сериала.
Кто снимался в 5 сезоне сериала «Очень странные дела»
Актерский состав объединяет главных и второстепенных персонажей, создавая цельную и насыщенную картину событий в Хоукинсе.
Финн Вулфхарт — Марк Уиллер, ключевой персонаж, который с самого начала влюблен в Одиннадцать и на протяжении четвертого сезона пытался воссоединиться с ней.
Милли Бобби Браун — Одиннадцать, или Оди, девочка с экстрасенсорными способностями, приемная дочь шерифа Джима Хоппера.
Ноа Шнапп — Уилл Байерс, замкнутый мальчик, который после возвращения из Изнанки сохраняет особую связь с параллельным миром.
Гейтен Матараццо — Дастин Хендерсон, верный друг Майка, Уилла и Лукаса, а также близкий соратник Стива.
Калеб МакЛафлин — Лукас Синклер, друг главной компании, испытывающий чувства к Макс.
Вайнона Райдер —Джойс Байерс, мать Уилла и Джонатана, всегда готовая бороться за своих детей.
Дэвид Харбор — Джим Хоппер, шериф Хоукинса, который взял под опеку Одиннадцать и готов защищать город любой ценой.
Наталия Дайер — Нэнси Уилер, старшая сестра Майка, решительная и смелая девушка.
Чарли Хитон — Джонатан Байерс, тарший брат Уилла, глубоко преданный Нэнси.
Джо Кири — Стив Харрингтон, изначально школьный красавчик и лидер, теперь преданный друг Дастина и Робин.
Линда Хэмилтон — новая участница актерского состава, детали ее роли пока не разглашаются.
Что известно о содержании 5 сезона сериала «Очень странные дела»
Действие пятого сезона «Очень странных дел» перенесет зрителя нас в осень 1987 года, спустя год после катастрофических событий в Хоукинсе в финале четвертого сезона. Город погрузился в мрак: Изнанка продолжает проникать в реальность, распространяясь подобно смертельно опасной болезни. Школы закрыты, жители живут в страхе, повсюду патрулирует армия, а в тени по-прежнему зреет угроза.
Измученные, но не сломленные герои объединяются, чтобы найти и уничтожить врага. Одиннадцатая вновь вынуждена скрываться — теперь уже от правительства, которое считает ее угрозой национальной безопасности. Приближается очередная годовщина исчезновения Уилла, и друзьям предстоит собраться в последний раз, чтобы навсегда расправиться с Векной.
Интересный факт. Хотя точный бюджет пятого сезона официально не раскрыт, известно, что только на гонорары актеров выделено 78 миллионов долларов. Для сравнения, серии четвертого сезона стоили в среднем около 30 миллионов каждая, так что можно предположить, что масштабы производства выросли. Тем не менее главная ставка сделана не на спецэффекты, а на эмоциональную глубину — создатели признаются, что сценарий настолько трогателен, что заставил руководство платформы Netflix плакать. Финал обещает быть драматичным и далеко не счастливым, ведь над Хоукинсом сгущаются мрачные тучи.
Интересные факты о сериале «Очень странные дела»
Вот несколько необычных фактов, которые помогут лучше понять, как создавался этот культовый проект:
Изначально сериал задумывался под названием «Монток», но режиссеры отказались от него, чтобы не использовать реальное географическое название в вымышленном сюжете. В итоге родился вымышленный город Хокинс и новое название «Очень странные дела».
В первом сезоне роль демогоргона исполнял актер в костюме, что придавало монстру более осязаемый и пугающий вид. В следующих сезонах для создания монстров стали применять более сложные компьютерные эффекты.
Финн Вулфхарт, который играет Майка, записывал пробное видео для кастинга, будучи серьезно больным — прямо из своей постели.
Милли Бобби Браун решилась побрить голову для своей роли в первом сезоне, а к съемкам второго сезона вернула свои натуральные кудри.
Для второго сезона Ноа Шнапп использовал парик, так как его натуральная длина волос не подходила для образа Уилла Байерса.
На съемочной площадке часто звучала специально подобранная жуткая музыка, которая помогала актерам погрузиться в нужное эмоциональное состояние и создать особую атмосферу сериала.