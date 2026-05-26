Русская литература потому и великая, что читают ее абсолютно все. Герои красных ковровых дорожек не исключение. И это не только про те случаи, когда им нужно подготовиться к экранизации. У многих больших артистов это буквально настольные книги. Они вдохновляются ими, перечитывают избранное, а иногда по-настоящему фанатеют.
Педро Паскаль
Последний зафиксированный случай теплых чувств к русской классике произошел с Педро Паскалем. На берлинской премьере «Фантастической четверки: Первые шаги» его спросили о любимых произведениях. Среди прочего там нашлось место «Преступлению и наказанию» Федора Достоевского, «Мастеру и Маргарите» Михаила Булгакова. Такой выбор будто подходит и его герою будущего блокбастера Риду Ричардсу.
Наибольшие восторги звезда сериалов «Одни из нас» и «Мандалорец» питает к истории Родиона Раскольникова. Паскаль признался, что перечитывал роман несколько раз и каждый приводил его в трепет.
Киану Ривз
Кажется, у Киану Ривза с нашей страной особая связь. Иначе как объяснить, что творилось в Петербурге, когда туда приехал Нео из «Матрицы» на съемки «Профессионала»? Также зрители наверняка помнят историю про «Джона Уика». Мало того, что у его героя прозвище «Баба Яга», в одной из частей выясняется, что он белорус. После чего даже звучат несколько фраз на русском.
Было бы парадоксально, если бы при этом Киану был холоден к местной культуре. Однажды папарацци засняли его улыбающегося при чтении бессмертной комедии Гоголя «Ревизор».
Еще Ривз высоко ценит Чехова (очевидно сказалась большая любовь к театру), Толстого, Достоевского. Так что Паскалю еще предстоит догонять коллегу.
Джордж Клуни
Известно, у кого всегда можно позаимствовать томик Льва Николаевича — у одного из его преданных почитателей Джорджа Клуни.
Занятно, что ведущий исполнитель в «Одиннадцати друзьях Оушена» больше всего любит посидеть с «Войной и мир» перед сном. Очень надеемся, что столь фундаментальный труд не используется в качестве снотворного. Как и «Анна Каренина», которую он также безоговорочно обожает.
Напомним, что помимо актерской карьеры Клуни еще режиссирует. Пусть шансы невелики, но, возможно, когда-то мы дождемся и его интерпретации прекрасно нам знакомых сюжетов.
Кейт Бекинсейл
Некоторые пошли еще дальше и решили изучать творчество русских авторов углубленно. Именно этим занималась Кейт Бекинсейл ни где-нибудь, а в Оксфорде. Более того, она еще штудировала язык.
Хотя она так и не обзавелась ученой степенью, мы однозначно отмечаем ее старания. Очевидно помешало то, что уже на первом курсе ее актерская карьера начала стремительно развиваться. Тогда еще совсем «зеленой» студентке предложил роль Кеннет Брана в ленте «Много шума из ничего» по пьесе Шекспира.
Тем не менее годы учебы так просто не проходят. Важнейшим для себя писателем актриса неоднократно называла Чехова.
Рэйф Файнс
Один из главных популяризаторов русской литературы среди звезд — Рэйф Файнс. Настоящий аристократ и трехкратный номинант на «Оскар» восторгается Пушкиным, Чеховым, Толстым, Тургеневым.
Началась эта любовь еще задолго до 1999-го, когда он сыграл в «Онегине». Мать актера была невероятно творческой и пыталась передать чувство прекрасного детям. В 2015-м он снялся у Веры Глаголевой в «Двух женщинах» по пьесе Тургенева «Месяц в деревне». А уж сколько раз человек подаривший нам лорда Волан-де-Морта играл русскую классику на театральной сцене не счесть.
Файнс неоднократно приезжал в нашу страну и давал интервью, где очень много говорил не только о книгах, но и репертуарном театре. Хотя правильнее это было бы назвать одой всей русской культуре.
Дэниэл Рэдклифф
И снова они встретились. Правда, не на дуэли, а в этой подборке. Дэниэл Рэдклифф пусть и не относится к старой гвардии, но перенял от более опытных коллег немало полезных привычек, главная из которых — любовь к чтению.
Рэдклифф — большой фанат Булгакова, что проявилось в работе над одной из лучших экранизаций писателя — сериале «Записки юного врача». Однако на этом его литературные пристрастия не исчерпываются. Дэниэл еще подростком плотно интересовался Достоевским, Гоголем и даже Замятиным. Согласитесь, достойная подборка для не носителя языка.
И все же своим самым любимым он называет роман «Мастер и Маргарита». Во время московской презентации фильма «Женщина в черном» Дэниэл выстроил график таким образом, чтобы непременно попасть в знаменитый дом-музей писателя и ту самую «нехорошую квартиру».