Евгений Боков докопался до сути череды жестоких убийств, но такой развязки не мог предположить даже самый искушенный зритель. Перенеся действие из Москвы в приморский город, режиссер Александр Цой погрузил зрителей в 1994 год — эпоху криминального беспредела и разложения системы. Проект сменил тональность: вместо процедуральной строгости первого сезона возникла «русская готика» с ее тревожными пейзажами, бандитскими разборками и философией зла как повседневности. В нашем материале читайте, чем закончился второй сезон сериала «Фишер» и что стало с его героями.