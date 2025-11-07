Евгений Боков докопался до сути череды жестоких убийств, но такой развязки не мог предположить даже самый искушенный зритель. Перенеся действие из Москвы в приморский город, режиссер Александр Цой погрузил зрителей в 1994 год — эпоху криминального беспредела и разложения системы. Проект сменил тональность: вместо процедуральной строгости первого сезона возникла «русская готика» с ее тревожными пейзажами, бандитскими разборками и философией зла как повседневности. В нашем материале читайте, чем закончился второй сезон сериала «Фишер» и что стало с его героями.
Итоги финальной серии 2 сезона сериала «Фишер»
Начало 90-х — тревожное время, даже для некогда спокойного приморского городка. Следователь Евгений Боков (Иван Янковский), откликнувшись на отчаянное письмо матери пропавших девочек, прибыл в Курортный расследовать череду жестоких преступлений.
Ему противостоит новый таинственный убийца, чьи методы включают ритуальные элементы вроде черных лент в волосах жертв. Помощь Бокову оказывает местная начальница милиции Надежда Райкина (Ирина Старшенбаум), которая пытается совместить службу с заботой о приемной дочери, и молодой следователь Иван Злобин (Никита Худяков), чье поведение постепенно вызывает вопросы.
Параллельно в Москве Валерий Козырев (Александр Яценко) пытается выбить признание у приговоренного к казни маньяка Фишера (Андрей Максимов) — следствие интересует судьба мальчика Саши Иванова. Напряжение нарастает по мере обнаружения новых жертв.
Финальная серия второго сезона сериала разрешила все накопившиеся интриги. Подозрения Бокова в отношении Злобина усиливаются после разговоров с проституткой Любой и женой Ивана, Диной. Люба указывает на жестокость Злобина, а Дина признается в систематическом домашнем насилии.
Позже, во время осмотра места преступления с Райкиной, Злобин демонстрирует нервозность и уходит в заброшенный дом, где его находят с перерезанным горлом. Хотя его удается спасти, а подозрения временно снимаются, сомнения у Бокова остаются.
Тем временем группа получает сообщение от неизвестного — он требует привезти Злобина в условленное место, шантажируя жизнью похищенного ребенка. Это приводит к раскрытию тайны — у Злобина есть брат-близнец, который и помогал ему в совершении преступлений. Он и попал в больницу.
В финальном противостоянии на пустыре Иван Злобин, обнажив свои истинные мотивы, пытается убить ребенка, но Боков, спасая Райкину, которая бросилась на защиту, ликвидирует обоих братьев.
Тем временем в Москве Сергей Головкин (Фишер) невольно раскрывает место захоронения Саши Иванова, упомянув нарциссы на могиле «Зайца» — отсылка к жертве из первого сезона.
Как сложилась судьба героев
Финал сезона оставил ключевых персонажей на перепутье. Их пути, проложенные через мрак и насилие, завершились значимыми, хотя и не всегда предсказуемыми поворотами. Проследим за судьбами трех центральных фигур.
Евгений Боков
Ростовский следователь выполнил свою миссию в Курортном ценой тяжелого выбора. Устранив угрозу в лице братьев Злобиных, он положил конец череде убийств, но финал не принес ему облегчения. Последние сцены показывают Бокова глубоко потрясенным пережитым. Его возвращение в Москву и дальнейшая судьба остаются за кадром, однако финальный эпизод с Фишером намекает, что некоторые вопросы из прошлого все еще требуют ответа.
Валерий Козырев
Партнер Бокова по первому сезону сыграл во втором заметно меньшую роль. После приезда в Курортный для помощи в расследовании он не был вовлечен в кульминационные события финала. Его участие ограничилось допросами и общей поддержкой. Зрители видят Козырева живым и невредимым, но его дальнейшая карьера в органах и личная жизнь остаются нераскрытыми к концу сезона.
Надежда Райкина
Начальница милиции Курортного прошла через тяжелейшие испытания. В финале она проявила героизм, желая защитить ребенка от Злобина. Параллельно Райкина переживает личную трагедию — гибель младшей сестры Саши в автокатастрофе по пути на собственную свадьбу. Ее борьба за опеку над приемной дочерью Машей также остается без окончательного разрешения к последним кадрам.
Будет ли продолжение сериала «Фишер»
Третий сезон «Фишера» запланирован на 2026 год, однако точная дата премьеры пока не сообщается. У продолжения уже есть официальное название «После Фишера. Инквизитор», а одну из главных ролей в сериале сыграет Александр Петров. Также в новых сериях участвуют Юлия Снигирь и Полина Глухман.
События третьей части разворачиваются в небольшом алтайском городке. Там на границе с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Раскрыть преступление должны следователи Терехов (Александр Петров) и Белова (Юлия Снигирь).