Бенедикт Камбербэтч известен своей способностью глубоко вживаться в роль и точно передавать психологию и внутренний конфликт героев. По словам самого актера, работа над образами реальных исторических личностей требовала от него «тщательного изучения, уважения и почти документального подхода». Он нередко проводил недели в архивах или в беседе с экспертами, чтобы досконально изучить биографию и поведение того, кого ему предстояло сыграть. И именно поэтому его персонажи — будь то журналист, художник или изобретатель — выглядят на экране живыми и настоящими. Собрали пять фильмов, в которых Бенедикт Камбербэтч мастерски передает сложные портреты реальных людей, подойдя к ним со свойственными ему вниманием и ответственностью.