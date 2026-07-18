И только с третьего раза личное счастье актера наконец сложилось. В 2007 году он женился на мексиканской фотомодели Паломе Хименес. Уже на следующий год у них родилась дочь Хания. Вин Дизель лично присутствовал при родах и перерезал малышке пуповину. Позже актер признался, что на этот поступок его сподвиг его друг и коллега Пол Уокер, с которым они на тот момент снимались в фильме «Форсаж 4».