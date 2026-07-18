Актер, режиссер, сценарист и продюсер, а также обладатель брутальной внешности и харизматичной ухмылки Вин Дизель является одним из самых высокооплачиваемых артистов Голливуда. Он с ранних лет проявлял склонность к лицедейству. В семь, благодаря детской шалости, он случайно попал в труппу небольшого театра в Гринвич-Виллидж, и начал получать первые деньги за игру на сцене.
За свою карьеру, длящуюся уже 35 лет, Вин Дизель появился более чем в четырех десятках фильмов, а также в нескольких видеоиграх. Эти работы принесли актеру не только множество кинематографических наград, но и признание зрителей.
Парень по имени Марк
Первым фильмом, в котором снялся Вин Дизель, была биографическая драма 1990 года «Пробуждение» с Робертом Де Ниро и Робином Уильямсом в главных ролях. В нем Дизелю досталось место в массовке, и в титрах его не указали.
Впервые имя актера прозвучало в описании фильма «Многоликий», причем сразу четырежды. Это была снятая и спродюсированная Дизелем короткометражка с ним же в главной роли, к которой он также написал сценарий. Лента была показана на полях Каннского кинофестиваля и послужила для него трамплином в мир большого кино.
Но при рождении будущего актера назвали Марк Синклер. Взять псевдоним он решил в возрасте 17 лет, когда устроился вышибалой в одном из клубов Нью-Йорка. Основой для имени послужила фамилия его матери и отчима — Винсент. А прозвище Дизель ему дали уличные приятели, отмечая тем самым энергичный характер юноши.
Тело Дизеля — дело Дизеля
В раннем возрасте будущая звезда фильма «Форсаж» был высоким, но худощавым и довольно застенчивым юношей, не имевшим особой популярности у девушек. Чтобы исправить ситуацию, Вин Дизель отправился в спортзал и упорными тренировками добился атлетического телосложения.
Хорошая физическая форма помогла ему без проблем устроиться вышибалой. Но для профессии, предполагающей частые драки, излишняя лохматость не годилась, и Вин Дизель начал брить голову налысо, что впоследствии стало его фишкой. Однако интернет помнит все. В том числе и увлечение будущего актера брейкдансом. В сети есть несколько роликов с уроками этого танца, в которых снялся еще волосатый Марк Синклер.
Отдельно следует сказать о татуировках, которых у актера круглое число — 0. Все узоры на теле артиста, особенно хорошо различимые в боевике «Три икса» — дело рук визажистов. Причем это сознательная позиция Вина Дизеля. Он считает, что отсутствие татуировок дает режиссерам, с которыми он работает, большую свободу в создании разнообразных образов.
Личная жизнь — это личное
Вин Дизель входит в узкий клуб таких актеров как Харрисон Форд, Роберт Де Ниро или Марлон Брандо. Тогда как большинство голливудских звезд используют любую возможность для продвижения своего имени на первые полосы газет, эти артисты предпочитают не афишировать собственную личную жизнь.
Тем не менее известно, что во время съемок первого «Форсажа» у Дизеля завязался роман с коллегой по съемочной площадке Мишель Родригес, которая сыграла девушку персонажа Дизеля Летти Ортис. Они встречались несколько месяцев и сумели сохранить дружеские отношения после расставания.
Следующей избранницей актера стала чешская модель Павла Харбкова. Они познакомились на съемках «Три икса», которые преимущественно проходили в Чехии. Эти отношения также не были долгими.
И только с третьего раза личное счастье актера наконец сложилось. В 2007 году он женился на мексиканской фотомодели Паломе Хименес. Уже на следующий год у них родилась дочь Хания. Вин Дизель лично присутствовал при родах и перерезал малышке пуповину. Позже актер признался, что на этот поступок его сподвиг его друг и коллега Пол Уокер, с которым они на тот момент снимались в фильме «Форсаж 4».
В 2010 у пары родился сын Винсент, а в 2015 — дочка. За два года до этого Пол Уокер погиб в автомобильной аварии, и младшего ребенка Дизель назвал Полин в честь безвременно ушедшего друга.
Вложения в кино
Свою первую короткометражку под названием «Многоликий» Вин Дизель снимал на собственные средства. На все ушло около 3000 долларов. Успех дебютной работы побудил его завершить заброшенный проект картины «Бродяги», которая вышла в 1997 году. Ради этого актер устроился на работу в телемагазин и за 8 месяцев сумел скопить 50 000 долларов, которых хватило на запуск проекта.
Оригинальным образом актер подошел к гонорару за эпизодическую роль в фильме «Тройной форсаж: Токийский Дрифт». Его персонаж Доминик Торетто появляется в самом конце и предлагает наслаждающемуся триумфом Шону Босвеллу (Лукас Блэк) устроить гонку в память о погибшем Хане Лю. Вместо денег за этот эпизод Вин Дизель получил от студии Universal права на персонажа Риддика. Впоследствии он еще несколько раз возвращался к этому образу, будучи его полноправным владельцем.
Кроме того, Дизель, как большой поклонник компьютерных игр, на собственные средства создал собственную компанию Tigon Studio. Студия занимается созданием видеоигр, в которых действуют персонажи, сыгранные Вином Дизелем, а актер сам их озвучивает. У компании пять реализованных проектов, основанных на франшизе «Форсаж» и серии фильмов о Риддике.