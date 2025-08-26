От торжеств с Бочелли и вертолетами до похода в ЗАГС в джинсах — звездные свадьбы не укладываются в один шаблон. Миллионы или 142 доллара — это не столько вопрос бюджета, сколько вкуса и приоритетов. Одно и то же «да» может звучать и в замке, и во время душевных посиделок с друзьями — и быть одинаково искренним.