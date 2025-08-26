Голливудские звезды умеют удивлять не только на экране, но и в личной жизни, особенно, когда дело касается свадеб. Кто из знаменитостей не экономил на празднике любви, а кто удивил всех своей прижимистостью, расскажем в статье.
1. Гламур на миллион: Брэд Питт и Дженнифер Энистон
Свадьба Брэда Питта и Дженнифер Энистон в Малибу в 2000 году вошла в историю: шатер на 200 гостей, живая музыка от Билли Престона, икра в меню и розы повсюду — счет шел на десятки тысяч. Только на работу флористов, которые делали декор, ушло три дня. Платье Энистон от Лоуренс Стил обсуждали все таблоиды. Вечеринка завершилась фейерверком под шум океана.
Бюджет: 1 млн долларов.
Фишки: икорная стена, охрана на каждом углу, полное табу на телефоны.
2. Средневековый шик: Том Круз и Кэти Холмс
Для этого торжества в 2006 году арендовали настоящий итальянский замок XV века — Орсини-Одескальки. Том Круз прибыл туда на вертолете, а Кэти Холмс, словно героиня любовного романа, приплыла в гондоле по озеру. Вечером Андреа Бочелли исполнил арию, а сама церемония прошла по саентологическому обряду.
Бюджет: 3 млн долларов.
Фишки: три смены нарядов у невесты, итальянская кухня, спецрейсы для гостей.
3. Цветочная сказка: София Вергара и Джо Манганьелло
Цветов здесь было больше, чем на самой большой выставке: на флористику ушла четверть всего бюджета. Платье Софии Вергары от Зухаира Мурада с 11-метровым шлейфом выглядело как шедевр высокой моды. А вечеринка во Флориде стала настоящим танцевальным марафоном — гостей развлекал рэпер Pitbull и шоу-балет. Вечер закончился караоке и фейерверки.
Бюджет: 4 млн долларов.
Фишки: Арт-флористика, шоу-балет, welcome-party накануне.
4. Болливуд в действии: Приянка Чопра и Ник Джонас
Приянка Чопра и Ник Джонас провели сразу две церемонии — индийскую и на западный манер. Каждая сопровождалась парадом нарядов, ритуалов и звездных гостей. Главной площадкой стал дворец Джаг-Мандир, украшенный тысячами огней и лепестков. Свадьбу освещали в прямом эфире.
Бюджет: 800 тысяч долларов.
Фишки: Пять смен нарядов, звезды Болливуда, традиционный мехенди.
5. Свадьба за 142 доллара: Дакс Шепард и Кристен Белл
Абсолютный рекорд экономии! Вместо замка — офис регистратора. Вместо шоу-программы — поздравления от сотрудников мэрии. Дакс Шепард и Кристен Белл отказались от всех трат, ограничившись платьем за 80 долларов и тортом для друзей. Таблоиды назвали их брак «манифестом честной любви».
Бюджет: 142 доллара.
Фишки: самая дешевая звездная свадьба.
6. Никакого пафоса: Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик
Свадебное торжество Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика прошло в 1997 году. Пара собрала всех своих друзей в понедельник вечером. Сара вышла к ним в черном платье (называемом «джинсами для невест»), что стало актом протеста против традиционных пышных нарядов. За 25 лет брака актеры так и не удосужились сыграть свадьбу как положено, несмотря на просьбы поклонников.
Бюджет: не раскрывался, но минимальный.
Фишки: держали в тайне до последнего, отсутствие медиа, только для близких.
7. Для самых близких: Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден
Свадьба Кэмерон Диаз и Бенджи Мэддена прошла во дворе их собственного особняка. Всего пришло 40 гостей, зато было много свечей и полностью отсутствовали папарацци. Звезда «Маски» сделала все, чтобы остановка была интимной — по периметру участка дежурили охранники, не пуская посторонних.
Бюджет: несколько тысяч долларов.
Фишки: приватность, простота, живая музыка от брата жениха, тоже музыканта из Good Charlotte.
От торжеств с Бочелли и вертолетами до похода в ЗАГС в джинсах — звездные свадьбы не укладываются в один шаблон. Миллионы или 142 доллара — это не столько вопрос бюджета, сколько вкуса и приоритетов. Одно и то же «да» может звучать и в замке, и во время душевных посиделок с друзьями — и быть одинаково искренним.