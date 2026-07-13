Если ты сын Майкла Дугласа и внук Кирка — тебе вроде бы прямая дорога на «Оскар». Но у Кэмерона была другая траектория: запрещенные вещества, зависимость, почти восемь лет в тюрьме. Его имя чаще упоминают в криминальной хронике, чем на афишах. Талантлив ли он? Возможно. Но его история — предупреждение: никакие связи не спасут, если не в силах справиться с собой.