Голливудские династии — это не только слава и громкие премьеры, но иногда и оглушительное эхо провала. Даже самое громкое имя не гарантирует оваций, когда талант упорно прячется за спиной легендарного родителя. Узнаем, наследники каких звездных фамилий так и не смогли повторить триумф мам и пап.
1. Джейден Смит: от блокбастеров к уличной благотворительности
Сын Уилла Смита зажег в семейном боевике «Каратэ-пацан», а потом потух в проекте «После нашей эры». Публика откровенно недоумевала: где же актерская игра? И хотя рэп-альбомы Джейдена нашли своих слушателей, но Голливуд оказался беспощаден. Поэтому Смит-младший сделал то, что от него никто не ожидал. Он купил фудтрак, который бесплатно кормит бездомных. Иронично, но в этом деле он нашел свое призвание и смысл.
2. Кэмерон Дуглас: путь от наследника к герою судебных хроник
Если ты сын Майкла Дугласа и внук Кирка — тебе вроде бы прямая дорога на «Оскар». Но у Кэмерона была другая траектория: запрещенные вещества, зависимость, почти восемь лет в тюрьме. Его имя чаще упоминают в криминальной хронике, чем на афишах. Талантлив ли он? Возможно. Но его история — предупреждение: никакие связи не спасут, если не в силах справиться с собой.
3. Генри Хоппер: потенциал, погубленный скандалами
Актер дебютировал в 2011 году в драме Гаса Ван Сента «Не сдавайся». Всем казалось, что вот он — наследник Денниса Хоппера. Камера его любила, чувствовался темперамент. Но карьеру омрачили ошибки молодости: последовали обвинения, скандалы... Пусть и без суда, но все это резко затормозило карьеру. Генри Хоппер снялся лишь у Джеймса Франко и сейчас больше предпочитает уединение, а не красные дорожки.
4. Скотт Иствуд: красивая обертка без содержимого
Внешность своего отца Клинта Иствуда, проекты с многомиллионными бюджетами, постоянное присутствие в экшн-кино — все это у Скотта есть. А вот харизма?
Когда Скотт Иствуд пытается передать эмоцию сложнее каменной решимости, магия исчезает. Зрители и критики в один голос отмечают, что при всей фотогеничности и звучном имени на экране сын Клинта Иствуда часто выглядит лишенным той глубины и неуловимой искры, что сделали его отца иконой. И пока одни восхищаются генами, другие зевают на сеансе.
5. Джейси Чан: бремя фамилии и падение с пьедестала
Сын Джеки Чана пытался петь, сниматься, в общем, доказать, что он — не просто отпрыск известного актера. Но слава отца оборачивалась непреодолимой стеной: Джейси сравнивали, критиковали и не прощали ошибок.
Шесть месяцев тюрьмы за наркотики стали катастрофой для его карьеры. С тех пор Джейси Чан избегает публичности, будто окончательно отказался от желания быть звездой.
Золотая ложка не гарантирует, что тебя встретят овациями. Истории этих детей — как несостоявшиеся сиквелы культовых фильмов: громкие фамилии, большие бюджеты, завышенные ожидания и финал, который всех разочаровал.