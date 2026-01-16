Кинокартину снимали преимущественно в павильонах США и Новой Зеландии, но ее визуальная эстетика принадлежит Азии. Джеймс Кэмерон и команда художников черпали вдохновение в национальных парках Китая, особенно в провинции Хунань, где скалы будто парят в тумане. Статья расскажет, где снимали фильм «Аватар», раскроет реальные локации, ставшие прообразами Пандоры, объяснит, как природные чудеса превратились на экране в цифровые декорации. Также отдельно будут упомянуты основные локации второго и третьего фильмов — «Аватар: Путь воды» и «Аватар: Пламя и пепел».
Места, локации в Китае и других странах, где снимали фильм «Аватар»
Кинематографическая магия «Аватара» — это симбиоз передовых технологий и реальных пейзажей. Если одни локации служили лишь референсами для художников, то другие, как Чжанцзяцзе, стали полноценными «соавторами» фильма. Отправляемся в путешествие по точкам земного шара, без которых Пандора не обрела бы свою гипнотическую красоту.
Чжанцзяцзе
Национальный парк Чжанцзяцзе в провинции Хунань — главная декорация среди локаций «Аватара». Кварцитовые столбы высотой до 800 метров, поросшие субтропической зеленью, стали прообразом летающих гор Аллилуйя. Кэмерон лично посещал эти места в 2008 году, а его команда сделала сотни фотографий для цифрового моделирования.
Особенно Джеймса Кэмерона впечатлила гора «Колонна Южного Неба» — после выхода фильма ее переименовали в «Аватар Аллилуйя». Туристы теперь толпами штурмуют смотровую площадку у ее подножия, хотя в кадре она «парит» на высоте в 10 раз выше благодаря технологиям CGI. Парк предлагает и другие аттракционы в духе Пандоры: 7,5-километровую канатную дорогу сквозь туман и лифт Байлун, который за 2 минуты взмывает на 360-метровую высоту.
Хуаншань
Горы Хуаншань в провинции Аньхой дополнили неземной образ Пандоры. Их гранитные пики, часто окутанные облаками, вдохновили сцены с «Древом Душ». Художники фильма использовали фотографии сосен, цепляющихся за скалы, и знаменитых «морских облаков» Хуаншань — природного явления, когда туман стелется ниже вершин, создавая иллюзию океана.
В отличие от Чжанцзяцзе, здесь нет прямых отсылок к «Аватару», но атмосфера места идеально совпадает с эстетикой фильма. Эффектно выглядит район Западного каньона с его узкими тропами над пропастями — они напоминают маршруты, по которым перемещались герои на летающих животных — икранах.
Веллингтон (Новая Зеландия)
Студия Weta Digital в Веллингтоне — место, где природные красоты Азии превратились в цифровую Пандору. Именно здесь с помощью технологии захвата движения (motion capture) и компьютерной графики «ожили» сцены с летающими горами. Художники сканировали фотографии Чжанцзяцзе, затем накладывали текстуры и «подкручивали» масштаб, чтобы скалы казались в разы выше.
Для сцен с флорой Пандоры использовали и новозеландские пейзажи — например, рощи серебристых папоротников из региона Вайкато. Эти растения, символ Новой Зеландии, стали прототипами «деревьев-антенн» из фильма.
Бухта Халонг (Вьетнам)
Хотя вьетнамская бухта Халонг не упоминается в официальных источниках съемок, ее известняковые острова явно повлияли на дизайн Пандоры. Блогеры и гиды отмечают сходство местных скал с «плавающими горами» из фильма, особенно когда туман скрывает их основания.
Кэмерон отрицал съемки здесь, но признавал, что изучал фотографии региона. В бухте действительно есть «аватароподобные» локации: пещера Тхиенкунг со сталактитами, напоминающими биолюминесцентные растения, и остров Катба с джунглями, где снимали сцены для «Индокитая» (1992).
Какие места съемок можно посетить сейчас
Поклонникам «Аватара» повезло: ключевые локации, вдохновившие фильм, открыты для туристов. Вот куда можно отправиться за впечатлениями в 2025 году.
|Локация
|Что посмотреть
|Как добраться
|Чжанцзяцзе, Китай
|Горы «Аватар Аллилуйя», стеклянный мост
|Прямые рейсы из Пекина или поезд + автобус
|Хуаншань, Китай
|«Море облаков», сосны на скалах
|Поезд из Шанхая (4 часа)
|Бухта Халонг, Вьетнам
|Известняковые острова, пещеры
|Катер из Ханоя (2.5 часа)
|Веллингтон, Новая Зеландия
|Студия Weta Workshop
|Автобус из центра города
Где снимали «Аватар: Путь воды»
Создание фильма «Аватар: Путь воды» стало не просто съемочным процессом, а грандиозной производственной кампанией, растянувшейся на годы и объединившей две противоположные точки земного шара.
Главная штаб-квартира: MBS Media Campus в Калифорнии
Для реализации своего грандиозного замысла Джеймс Кэмерон сделал стратегический и необычный шаг: он на 5 лет арендовал целый съемочный комплекс — MBS Media Campus (бывший Manhattan Beach Studios) в Южной Калифорнии. Это решение позволило создать стабильную, полностью контролируемую среду для многолетней работы над второй частью картины.
Здесь, в калифорнийских павильонах, проходила основная часть сложнейших съемок с использованием технологии захвата движений под водой — уникального изобретения команды Кэмерона, позволившего с точностью зафиксировать игру актеров в специальном резервуаре, имитирующем нулевую гравитацию.
Пандорский ландшафт: Новая Зеландия
Если Калифорния стала домом для технологической магии, то Новая Зеландия вновь, как и в случае с первой частью, выступила в роли реального прототипа Пандоры. Ее потрясающие, нетронутые ландшафты, богатые водные ресурсы (от прозрачных озер до изрезанных фьордами побережий) и разнообразная природа стали бесценным источником для натурных съемок и создания референсов для художников и специалистов Weta Digital.
Где снимали «Аватар: Пламя и пепел»
Съемки фильма «Аватар: Пламя и пепел» стали уникальным явлением в истории кинопроизводства, реализовав смелую стратегию Джеймса Кэмерона по параллельному созданию нескольких фильмов-сиквелов как единого эпического полотна. Этот процесс, стартовавший до пандемии и завершившийся в ее разгар, доказал жизнеспособность самых амбициозных планов даже в условиях глобального кризиса.
Стратегия «два-в-одном»: одновременный старт в Калифорнии
Работа над третьей частью не была отдельным проектом. Она стартовала в тандеме с фильмом «Аватар: Путь воды» на все той же арендованной на долгий срок площадке MBS Media Campus в Манхэттен-Бич (Калифорния). Это решение было продиктовано логистической и творческой целесообразностью.
Экономия ресурсов. Использование одних и тех же декораций, технологических установок (включая новаторские подводные комплексы для захвата движения) и инфраструктуры для двух фильмов.
Непрерывность работы актеров. Возможность зафиксировать возраст юных исполнителей и сохранить целостность их образов на протяжении нескольких хронологических точек саги.
Единство замысла. Кэмерон изначально писал историю как многотомный эпос, и одновременные съемки позволяли выдерживать общую стилистику и драматургию.
Новозеландский этап и столкновение с пандемией
Следующая фаза переместилась в Новую Зеландию, где проходили натурные съемки и работы, требующие уникальных ландшафтов страны. Однако в марте 2020 года производство было экстренно остановлено из-за пандемии COVID-19. Работа продолжилась лишь в удаленном формате над визуальными эффектами в студии Weta Digital (Веллингтон).
Ключевым моментом стало организованное возвращение съемочной группы. Благодаря признанию проекта властями Новой Зеландии как имеющего «значительную экономическую ценность», Джеймсу Кэмерону, Джону Ландау и 55 членам команды в конце мая 2020 года было предоставлено специальное разрешение на въезд. После строгой двухнедельной изоляции в Веллингтоне, съемки фильма «Аватар: Пламя и пепел» возобновились.
Интересные факты о фильме «Аватар»
За кадром «Аватара» скрывается не меньше драматичных сюжетов, чем на экране. От китайских гор, вдохновивших летающие ландшафты Пандоры, до подводных рекордов актеров — создание фильма стало технологическим и культурным феноменом.
Рассмотрим несколько фактов, которые раскрывают, как земная реальность превратилась в космическую легенду.
Китайский маркетинг. После выхода фильма власти Чжанцзяцзе устроили масштабную кампанию по привлечению туристов. Они не только переименовали скалу, но и установили в парке статуи На’ви, а гиды стали рассказывать, что «Кэмерон украл идею у наших гор».
Лифт-рекордсмен. Лифт Байлун в Чжанцзяцзе, попавший в фильм, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий внешний лифт. Его кабины проезжают часть пути внутри скалы, что создает эффект «провала в другое измерение» — именно это впечатление Кэмерон хотел передать в сценах с летающими горами.
Битва за бренд. В 2014 году Китай подал заявку в ЮНЕСКО на переименование части парка Чжанцзяцзе в «Горы Аватара», но получил отказ. Эксперты сочли, что это исказит природное наследие. Однако неофициально название прижилось: даже указатели в парке теперь дублируют его.
Туман как спецэффект. В Чжанцзяцзе 200 дней в году стоит туман — это сэкономило художникам «Аватара» часы работы. Облака, скрывающие основания скал, позволили использовать реальные фото без сложной обработки нижних частей «летающих» гор.
Вьетнамский след. Хотя Кэмерон отрицал съемки в бухте Халонг, местные жители уверены, что команда тайно посещала остров Катба. Там нашли ракурсы, почти идентичные кадрам с «деревом-домом» На’ви.