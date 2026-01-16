Ричмонд
Где снимали фильмы франшизы «Аватар»: земные прототипы невероятной Пандоры

Фантастические пейзажи планеты Пандора из фильма Джеймса Кэмерона кажутся порождением цифровых технологий, но их прототипы существуют в реальности. Рассказываем, где снимали фильм «Аватар» и его продолжения
Авторы и эксперты
Денис Кудерин
Автор Кино Mail
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Аватар
Кадр из фильма «Аватар»

Кинокартину снимали преимущественно в павильонах США и Новой Зеландии, но ее визуальная эстетика принадлежит Азии. Джеймс Кэмерон и команда художников черпали вдохновение в национальных парках Китая, особенно в провинции Хунань, где скалы будто парят в тумане. Статья расскажет, где снимали фильм «Аватар», раскроет реальные локации, ставшие прообразами Пандоры, объяснит, как природные чудеса превратились на экране в цифровые декорации. Также отдельно будут упомянуты основные локации второго и третьего фильмов — «Аватар: Путь воды» и «Аватар: Пламя и пепел».

Места, локации в Китае и других странах, где снимали фильм «Аватар»

Кинематографическая магия «Аватара» — это симбиоз передовых технологий и реальных пейзажей. Если одни локации служили лишь референсами для художников, то другие, как Чжанцзяцзе, стали полноценными «соавторами» фильма. Отправляемся в путешествие по точкам земного шара, без которых Пандора не обрела бы свою гипнотическую красоту.

Чжанцзяцзе

Кадр из фильма Аватар, где главной декорацией является национальный парк в Китае Чжанцзяцзе
Кадр из фильма «Аватар»

Национальный парк Чжанцзяцзе в провинции Хунань — главная декорация среди локаций «Аватара». Кварцитовые столбы высотой до 800 метров, поросшие субтропической зеленью, стали прообразом летающих гор Аллилуйя. Кэмерон лично посещал эти места в 2008 году, а его команда сделала сотни фотографий для цифрового моделирования.

Особенно Джеймса Кэмерона впечатлила гора «Колонна Южного Неба» — после выхода фильма ее переименовали в «Аватар Аллилуйя». Туристы теперь толпами штурмуют смотровую площадку у ее подножия, хотя в кадре она «парит» на высоте в 10 раз выше благодаря технологиям CGI. Парк предлагает и другие аттракционы в духе Пандоры: 7,5-километровую канатную дорогу сквозь туман и лифт Байлун, который за 2 минуты взмывает на 360-метровую высоту.

Хуаншань

Кадр из фильма Аватар, на который режиссера вдохновили горы Хуаншань в Китае
Кадр из фильма «Аватар»

Горы Хуаншань в провинции Аньхой дополнили неземной образ Пандоры. Их гранитные пики, часто окутанные облаками, вдохновили сцены с «Древом Душ». Художники фильма использовали фотографии сосен, цепляющихся за скалы, и знаменитых «морских облаков» Хуаншань — природного явления, когда туман стелется ниже вершин, создавая иллюзию океана.

В отличие от Чжанцзяцзе, здесь нет прямых отсылок к «Аватару», но атмосфера места идеально совпадает с эстетикой фильма. Эффектно выглядит район Западного каньона с его узкими тропами над пропастями — они напоминают маршруты, по которым перемещались герои на летающих животных — икранах.

Веллингтон (Новая Зеландия)

Кадр из фильма Аватар
Кадр из фильма «Аватар»

Студия Weta Digital в Веллингтоне — место, где природные красоты Азии превратились в цифровую Пандору. Именно здесь с помощью технологии захвата движения (motion capture) и компьютерной графики «ожили» сцены с летающими горами. Художники сканировали фотографии Чжанцзяцзе, затем накладывали текстуры и «подкручивали» масштаб, чтобы скалы казались в разы выше.

Для сцен с флорой Пандоры использовали и новозеландские пейзажи — например, рощи серебристых папоротников из региона Вайкато. Эти растения, символ Новой Зеландии, стали прототипами «деревьев-антенн» из фильма.

Бухта Халонг (Вьетнам)

Хотя вьетнамская бухта Халонг не упоминается в официальных источниках съемок, ее известняковые острова явно повлияли на дизайн Пандоры. Блогеры и гиды отмечают сходство местных скал с «плавающими горами» из фильма, особенно когда туман скрывает их основания.

Кэмерон отрицал съемки здесь, но признавал, что изучал фотографии региона. В бухте действительно есть «аватароподобные» локации: пещера Тхиенкунг со сталактитами, напоминающими биолюминесцентные растения, и остров Катба с джунглями, где снимали сцены для «Индокитая» (1992).

Какие места съемок можно посетить сейчас

Поклонникам «Аватара» повезло: ключевые локации, вдохновившие фильм, открыты для туристов. Вот куда можно отправиться за впечатлениями в 2025 году.

ЛокацияЧто посмотретьКак добраться
Чжанцзяцзе, Китай
Горы «Аватар Аллилуйя», стеклянный мост
Прямые рейсы из Пекина или поезд + автобус
Хуаншань, Китай
«Море облаков», сосны на скалах
Поезд из Шанхая (4 часа)
Бухта Халонг, Вьетнам
Известняковые острова, пещеры
Катер из Ханоя (2.5 часа)
Веллингтон, Новая Зеландия
Студия Weta Workshop
Автобус из центра города

Где снимали «Аватар: Путь воды»

Кадр из фильма Аватар: Путь воды
Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Создание фильма «Аватар: Путь воды» стало не просто съемочным процессом, а грандиозной производственной кампанией, растянувшейся на годы и объединившей две противоположные точки земного шара. 

Главная штаб-квартира: MBS Media Campus в Калифорнии

Для реализации своего грандиозного замысла Джеймс Кэмерон сделал стратегический и необычный шаг: он на 5 лет арендовал целый съемочный комплекс — MBS Media Campus (бывший Manhattan Beach Studios) в Южной Калифорнии. Это решение позволило создать стабильную, полностью контролируемую среду для многолетней работы над второй частью картины. 

Здесь, в калифорнийских павильонах, проходила основная часть сложнейших съемок с использованием технологии захвата движений под водой — уникального изобретения команды Кэмерона, позволившего с точностью зафиксировать игру актеров в специальном резервуаре, имитирующем нулевую гравитацию.

Пандорский ландшафт: Новая Зеландия

Если Калифорния стала домом для технологической магии, то Новая Зеландия вновь, как и в случае с первой частью, выступила в роли реального прототипа Пандоры. Ее потрясающие, нетронутые ландшафты, богатые водные ресурсы (от прозрачных озер до изрезанных фьордами побережий) и разнообразная природа стали бесценным источником для натурных съемок и создания референсов для художников и специалистов Weta Digital.

Где снимали «Аватар: Пламя и пепел»

Кадр из фильма Аватар: Пламя и пепел
Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Съемки фильма «Аватар: Пламя и пепел» стали уникальным явлением в истории кинопроизводства, реализовав смелую стратегию Джеймса Кэмерона по параллельному созданию нескольких фильмов-сиквелов как единого эпического полотна. Этот процесс, стартовавший до пандемии и завершившийся в ее разгар, доказал жизнеспособность самых амбициозных планов даже в условиях глобального кризиса.

Стратегия «два-в-одном»: одновременный старт в Калифорнии

Работа над третьей частью не была отдельным проектом. Она стартовала в тандеме с фильмом «Аватар: Путь воды» на все той же арендованной на долгий срок площадке MBS Media Campus в Манхэттен-Бич (Калифорния). Это решение было продиктовано логистической и творческой целесообразностью.

  • Экономия ресурсов. Использование одних и тех же декораций, технологических установок (включая новаторские подводные комплексы для захвата движения) и инфраструктуры для двух фильмов.

  • Непрерывность работы актеров. Возможность зафиксировать возраст юных исполнителей и сохранить целостность их образов на протяжении нескольких хронологических точек саги.

  • Единство замысла. Кэмерон изначально писал историю как многотомный эпос, и одновременные съемки позволяли выдерживать общую стилистику и драматургию.

Новозеландский этап и столкновение с пандемией

Следующая фаза переместилась в Новую Зеландию, где проходили натурные съемки и работы, требующие уникальных ландшафтов страны. Однако в марте 2020 года производство было экстренно остановлено из-за пандемии COVID-19. Работа продолжилась лишь в удаленном формате над визуальными эффектами в студии Weta Digital (Веллингтон).

Ключевым моментом стало организованное возвращение съемочной группы. Благодаря признанию проекта властями Новой Зеландии как имеющего «значительную экономическую ценность», Джеймсу Кэмерону, Джону Ландау и 55 членам команды в конце мая 2020 года было предоставлено специальное разрешение на въезд. После строгой двухнедельной изоляции в Веллингтоне, съемки фильма «Аватар: Пламя и пепел» возобновились.

Интересные факты о фильме «Аватар»

Кадр из фильма Аватар
Кадр из фильма «Аватар»

За кадром «Аватара» скрывается не меньше драматичных сюжетов, чем на экране. От китайских гор, вдохновивших летающие ландшафты Пандоры, до подводных рекордов актеров — создание фильма стало технологическим и культурным феноменом.

Рассмотрим несколько фактов, которые раскрывают, как земная реальность превратилась в космическую легенду.

  • Китайский маркетинг. После выхода фильма власти Чжанцзяцзе устроили масштабную кампанию по привлечению туристов. Они не только переименовали скалу, но и установили в парке статуи На’ви, а гиды стали рассказывать, что «Кэмерон украл идею у наших гор».

  • Лифт-рекордсмен. Лифт Байлун в Чжанцзяцзе, попавший в фильм, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий внешний лифт. Его кабины проезжают часть пути внутри скалы, что создает эффект «провала в другое измерение» — именно это впечатление Кэмерон хотел передать в сценах с летающими горами.

  • Битва за бренд. В 2014 году Китай подал заявку в ЮНЕСКО на переименование части парка Чжанцзяцзе в «Горы Аватара», но получил отказ. Эксперты сочли, что это исказит природное наследие. Однако неофициально название прижилось: даже указатели в парке теперь дублируют его.

  • Туман как спецэффект. В Чжанцзяцзе 200 дней в году стоит туман — это сэкономило художникам «Аватара» часы работы. Облака, скрывающие основания скал, позволили использовать реальные фото без сложной обработки нижних частей «летающих» гор.

  • Вьетнамский след. Хотя Кэмерон отрицал съемки в бухте Халонг, местные жители уверены, что команда тайно посещала остров Катба. Там нашли ракурсы, почти идентичные кадрам с «деревом-домом» На’ви.