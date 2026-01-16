Кинокартину снимали преимущественно в павильонах США и Новой Зеландии, но ее визуальная эстетика принадлежит Азии. Джеймс Кэмерон и команда художников черпали вдохновение в национальных парках Китая, особенно в провинции Хунань, где скалы будто парят в тумане. Статья расскажет, где снимали фильм «Аватар», раскроет реальные локации, ставшие прообразами Пандоры, объяснит, как природные чудеса превратились на экране в цифровые декорации. Также отдельно будут упомянуты основные локации второго и третьего фильмов — «Аватар: Путь воды» и «Аватар: Пламя и пепел».