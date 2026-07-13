Съемки начались еще в 1986-м и продолжались без малого 10 лет. Зрители увидели Евстигнеева в подобающем обличии лишь в 1997-м, когда его уже пять лет как не было в живых. Конечно, «Ермака» нельзя назвать венцом в его фильмографии. Он не выдерживает никакого сравнения, например, с профессором Преображенским в «Собачьем сердце». Тем не менее это финальный аккорд одного из грандиозных советских артистов.