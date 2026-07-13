Ожесточенные споры об Иване IV не утихнут никогда. Одни видят в нем мудреца, который укрепил государство. Другие — жестокого тирана, погубившего десятки тысяч невинных людей. Конечно, такая противоречивая личность не могла не заинтересовать кинематографистов. Многие выдающиеся актеры пытались раскрыть ее с разных сторон. В результате на экране появилось множество не похожих друг на друга образов.
Николай Черкасов
При упоминании Ивана Грозного у многих в голове в первую очередь возникают не портреты из школьных учебников, а лицо Николая Черкасова. Выдающийся советский актер первым предстал в образе царя на экранах нашей страны. А идея создания такого произведения и вовсе исходила от самого Иосифа Сталина. Он же и утверждал сценарий.
Первая серия рассказывает о молодом монархе и его борьбе с боярской оппозицией. Картина получила одобрение генсека и была удостоена Государственной премии. Однако продолжение, где Грозный предстает уже жестким правителем, который вводит опричнину, вызвало резкую критику. Изменившийся образ героя возмутил Сталина, который усмотрел в нем аналогии с собой. Так работа Эйзенштейна отправилась на полку, а зрители увидели ее только в 1958-м.
К сожалению, третья часть так и не сняли из-за смерти постановщика. Но первые две остались в истории как невероятно значимые. В них многократный лауреат всех мыслимых премий Николай Черкасов сумел показать эволюцию своего персонажа — от идеалистичного юноши до жестокого и измученного старца. Он настолько отдавался роли, что не мог выйти из нее даже после команды «Стоп!». Это вдохновило Эйзенштейна на создание отдельного фильма, куда вошли кадры с непрекращающейся игрой.
Юрий Яковлев
Золотая классика советского кино «Иван Васильевич меняет профессию» — наглядный пример, как самые противоречивые герои становятся уморительными персонажами. Комедию режиссера Леонида Гайдая знают наизусть и цитируют по поводу и без.
Фильм снят по мотивам пьесы Михаила Булгакова, запрещенной из-за «неуважительного» отношения к исторической фигуре. Гайдай практически полностью сохранил все диалоги, только перенес действие в 1970-е.
Сюжет мы все прекрасно помним: инженер-изобретатель Тимофеев создал машину времени, которая открывает двери в XVI век. В результате эксперимента царь случайно оказывается в советской Москве, а его тезка — управдом Бунш (тоже Яковлев), вместе с вором-рецидивистом Жоржем Милославским (Леонид Куравлев) — в покоях монарха.
Герои постоянно попадают в передряги и становятся жертвами неловких ситуаций. Иван Грозный здесь не кровожадный тиран, а скорее любопытный гость из прошлого, который, например, с интересом слушает Высоцкого. Пусть он недостоверный, но точно самый обаятельный и любимый у публики.
Евгений Евстигнеев
В кино над Иваном IV долго витали разговоры о проклятии, поскольку сразу в нескольких случаях все омрачалось чьею-то смертью. К несчастью, для Евгения Евстигнеева работа в телевизионном сериале «Ермак» оказалась последней. Его персонаж здесь второстепенный, но от этого не менее важный.
Сюжет охватывает вторую половину XVI века и присоединение Сибири. Правитель здесь не безжалостный, а умудренный опытом и потому хитрый. Он поддерживает поход Ермака, но при этом осознает опасность усиления казачьей вольницы.
Съемки начались еще в 1986-м и продолжались без малого 10 лет. Зрители увидели Евстигнеева в подобающем обличии лишь в 1997-м, когда его уже пять лет как не было в живых. Конечно, «Ермака» нельзя назвать венцом в его фильмографии. Он не выдерживает никакого сравнения, например, с профессором Преображенским в «Собачьем сердце». Тем не менее это финальный аккорд одного из грандиозных советских артистов.
Еще «Ермак» примечателен тем, что изначально на одну из ролей звали Арнольда Шварценеггера. Преградой стал лишь контракт звезды «Терминатора», предписывающий сниматься только в главных ролях.
Петр Мамонов
Увы, Петра Мамонова уже несколько лет как нет с нами. Но есть его богатое наследие в искусстве. Одно из главных достояний в нем — «Царь», режиссера Павла Лунгина. Это стало третьей и последней их совместной работой.
Лента сосредоточена на отношениях Ивана IV с митрополитом Филиппом в исполнении Олега Янковского (не дожил до премьеры, как и Евстигнеев), который пытается образумить его, но в итоге сам становится жертвой опричного террора.
Пожалуй, тут мы видим наиболее демоническую фигуру правителя. Он буквально разрывается между жаждой власти и муками совести. Мамонов создал героя, который то впадает в ярость, то рыдает в покаянии, то шепчет молитвы. Этот царь, одержимый и готовый на любую жестокость, совершенно точно поражает. Об этом свидетельствуют не только позитивные отзывы, но и негативные, которые едва не породили большой скандал.