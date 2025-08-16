Первая «М3ГАН», вышедшая на экраны пару лет назад, была наследницей хоррор-серии «Детские игры». Новая же версия состоит в родстве с «Терминатором», и дело не только в том, что речь идет о противостоянии двух роботов. Создатели сиквела (что любопытно, это те же самые люди, которые работали над предыдущей лентой) на этот раз решили снять боевик с комедийным оттенком — и в целом справились с задачей.