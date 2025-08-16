Ричмонд
Обзор на «М3ГАН 2.0» — сиквел фильма ужасов про куклу-убийцу, управляемую ИИ

О том, как хоррор про зловещую девочку-андроида Меган наследует «Терминатору» и сворачивает в комедию, читайте в обзоре Кино Mail

О чем фильм «М3ГАН 2.0»

Однажды управляемая ИИ кукла Меган попыталась убить свою создательницу, робототехника Джемму, но была побеждена. Годы спустя Джемма все еще пытается наладить отношения с находящейся под ее опекой племянницей Кейди. Получается так себе, Кейди — ершистый подросток.

Ситуация только усугубляется, когда к ученой с вопросами приходят спецслужбы: их боевой робот по имени Амелия, отправившийся на задание на Ближний Восток, вышел из-под контроля и собрался захватить мир. Предполагается, что разработка Амелии была как-то связана с исследованиями Джеммы. Последней приходится объединиться с вроде как уничтоженной Меган (выясняется, что кукла успела выгрузить свое «сознание» в окружающие Джемму и Кейди электронные устройства) и вступить в бой с взбесившимся роботом.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «М3ГАН 2.0»
Кадр из фильма «М3ГАН 2.0»

Первая «М3ГАН», вышедшая на экраны пару лет назад, была наследницей хоррор-серии «Детские игры». Новая же версия состоит в родстве с «Терминатором», и дело не только в том, что речь идет о противостоянии двух роботов. Создатели сиквела (что любопытно, это те же самые люди, которые работали над предыдущей лентой) на этот раз решили снять боевик с комедийным оттенком — и в целом справились с задачей.

Понятно, что «М3ГАН 2.0» — далеко не самая дорогостоящая по сегодняшним меркам лента, но она сносно выглядит, не претендует на серьезность и содержит кучу экшен-сцен. Спецэффекты не завораживают, но по большей части и глаза не режут; драки сняты достаточно компетентно, а схватка, заставляющая Джемму (Эллисон Уильямс) вступить в бой в буквальном, а не метафорическом смысле, и вовсе получилась смешной.

Отдельно хочется остановиться на самой Меган (Эми Дональд): эта кукла, за чьим одновременно умильным и жутким лицом скрывается невероятно саркастичный компьютер, остается лучшей находкой создателей франшизы. Она пугает больше, чем ее гораздо более типичная соперница, планирующая уничтожить человечество Амелия (Иванна Сахно), но при этом еще и развлекать аудиторию не забывает.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «М3ГАН 2.0»
Кадр из фильма «М3ГАН 2.0»

Для поклонников первой «М3ГАН» смена жанра — достаточный повод проигнорировать сиквел. Но тут возникает вопрос: а есть ли у предыдущего фильма действительно преданные фанаты? В рамках киновселенной Меган сумела сохраниться в смартфонах и прочих девайсах, но в реальном мире она начисто стерлась из памяти большинства зрителей. Впрочем, то же самое ждет и версию 2.0 с ее вторичными сюжетными ходами и предсказуемыми визуальными решениями.

М3ГАН 2.0
2025/США
18+
триллер
боевик
ужасы
фантастика