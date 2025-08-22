Сиквелы... Ожидание vs. реальность! Порой это как встреча с бывшим через годы: вроде тот же, но искра улетучилась. И пока фанаты томятся в предвкушении, самые прозорливые кинозвезды отказываются от съемок в продолжениях. Посмотрим, чья интуиция стала выигрышной стратегией для карьеры и репутации.
1. Киану Ривз: сошел с того автобуса вовремя
После головокружительного успеха «Скорости» Киану Ривз предпочел не рисковать и отказался сниматься в продолжении. Его харизматичного Джека заменили на «почти такого же» Алекса (Джейсон Патрик). Фильм «Скорость 2: Контроль над круизом» превратился в катастрофу в квадрате, имея самые низкие рейтинги на киноплатформах. Киану же спокойно поехал на своей волне, прямиком к «Матрице» и вечной славе.
2. Джоди Фостер и элегантное молчание после «Оскара»
Звездный час Клариссы Старлинг в «Молчании ягнят» принес Джоди Фостер заслуженного «Оскара». Казалось бы, сиквел «Ганнибал» — логичный шаг. Но Фостер, известная безупречным вкусом и принципами, вежливо, но решительно отказалась. Ее место заняла Джулианна Мур. И хотя фильм собрал кассу, оценки критиков были сдержанными.
Лаконичный отзыв Джоди после просмотра: «Я посмотрела „Ганнибала“». Я не буду комментировать». Элегантнее не скажешь.
3. Кристен Стюарт: «Слава богу, меня там не было!»
Когда снимки папарацци дали почву для сплетен о романе Кристен Стюарт с режиссером «Белоснежки и охотника» Рупертом Сандерсом, оба были практически исключены из франшизы. Роль Стюарт в продолжении свелась к эпизоду, от которого брюнетка все же отказалась.
Тогда женой персонажа Криса Хемсворта стала прекрасная Джессика Честейн. Но фильм это не спасло — сиквел разочаровал всех: фанатов, критиков, продюсеров. Позже Кристен с облегчением высказалась о том, как она рада, что ее не было на съемках.
4. Рэйчел Вайс ушла и унесла магию «Мумии» с собой
Ее Эви Карнахан в приключенческих боевиках «Мумия» и «Мумия возвращается» была идеалом: умная, острая на язык, невероятно обаятельная. Химия с Бренданом Фрейзером сводила с ума! Но когда пришло время третьей части, «Мумия: Гробница Императора Драконов», Рэйчел Вайс отказалась. Официально — график, по слухам — сценарий актрисе показался нелепым.
Рэйчел заменила Мария Белло. Фильм имел кассовый успех, но он собрал меньше, чем собратья по франшизе. Запланированное продолжение впоследствии было отменено.
5. Джим Керри: когда юмор требует свежего воздуха
Джим Керри — вихрь энергии и мастер трансформации! Идея вернуться к безумному Стэнли Ипкиссу в «Сыне маски» поначалу его заинтересовала. Но горькое послевкусие от сиквела «Эйс Вентура 2: Когда зовет природа», который он открыто называл творческой пустышкой, привело к решению отказаться от съемок.
Керри понял, что повторение — враг его гениальной импровизации. И «Сын маски» без Джима провалился с оглушительным треском.
6. Маколей Калкин: ностальгия, которую не повторить
Вспомните магию семейной комедии «Один дома»: маленький Кевин (Маколей Калкин) стал иконой 90-х. Когда пришло время третьей части, Маколей, уже будучи подростком, взял паузу в карьере. Сиквел сфокусировался на новом мальчишке (Алекс Д. Линц). И хотя «Один дома 3» не был тотальным провалом, он навсегда остался в тени первых двух — продолжению истории не хватило той искренней, неуловимой магии Калкина.
7. Джунгли затихли и провалились из-за скупости
Похожая история с «Джорджем из джунглей». Брендан Фрейзер, в ту пору главный обаятельный увалень Голливуда, отказался от сиквела, сказав, что студия была «слишком скупа». Замена на Кристофера Шоуэрмана и выход фильма сразу на видео говорили сами за себя: без Фрейзера и его фирменной дурашливо-трогательной игры франшиза потеряла душу. «Джордж из джунглей 2» совершенно не впечатлил зрителей и немногих критиков, которые его посмотрели.