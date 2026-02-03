В начале 2014 года пара отправилась в путешествие по Африке, за время которого они окончательно утвердились в намерении связать себя узами брака. Для официального предложения Клуни пригласил свою избранницу к себе домой на ужин и спрятал кольцо в ящике стола. В нужный момент он попросил Амаль достать зажигалку, а когда она нашла коробочку, встал на колено и попросил стать его женой. По словам актера, она раздумывала целых 20 минут, прежде чем сказать: «Да».