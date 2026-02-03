После развода с актрисой Талией Болсам звезда фильмов «От заката до рассвета» и «Одиннадцать друзей Оушена» Джордж Клуни публично заявил, что больше никогда не женится. Он даже заключил пари на 100 тысяч долларов с Мишель Пфайффер, уверяя, что останется убежденным холостяком. Клуни продержался 21 год — и в итоге все-таки сделал актрису богаче. Правда, его второй избранницей стала женщина, весьма далекая от мира кино.
Юрист с ливанскими корнями
Амаль Аламуддин родилась в Ливане, но, когда ей было два года, ее родители бежали от надвигающейся гражданской войны в Великобританию. Там Амаль окончила школу, и колледж святого Хью, где получила степень бакалавра юриспруденции. В дальнейшем она поступила в Нью-Йоркский университет, откуда вышла со степенью магистра права.
Она стала адвокатом с правом ведения юридической практики в США, Англии и Уэльсе. Работала в Международном уголовном суде (МУС) и в Европейском суде по правам человека. Среди ее подзащитных в разное время были создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, филиппинская журналистка, лауреат Нобелевской премии мира Мария Ресса и другие. Также Амаль Аламуддин выступала в защиту прав женщин и в составе консультативной группы МУС рекомендовала выдать ордер на арест президента Израиля Биньямина Нетаньяху по подозрению в совершении военных преступлений в Газе.
Невеста с доставкой на дом
Однажды, в июле 2013 года агент Джорджа Клуни пригласил ее прийти в гости к актеру, с которым у них были общие взгляды на проблемы населения суданского Дарфура. Ранее Амаль никогда не встречалась с Клуни, но предложение приняла. Оказалось, что на импровизированной вечеринке присутствовали также родители артиста, и они все вместе общались до самого утра.
В завершении посиделок Аламуддин обменялась с Клуни адресами электронной почты, чтобы прислать ему фото с вечеринки. Завязалась переписка, которая через три месяца привела к первому официальному свиданию. Они встретились в Лондоне, где Клуни записывал музыку к своему фильму «Охотники за сокровищами». Тогда привыкшая к официальным публичным выступлениям Амаль Аламуддин впервые столкнулась с феноменом папарацци и с честью преодолела это испытание.
В начале 2014 года пара отправилась в путешествие по Африке, за время которого они окончательно утвердились в намерении связать себя узами брака. Для официального предложения Клуни пригласил свою избранницу к себе домой на ужин и спрятал кольцо в ящике стола. В нужный момент он попросил Амаль достать зажигалку, а когда она нашла коробочку, встал на колено и попросил стать его женой. По словам актера, она раздумывала целых 20 минут, прежде чем сказать: «Да».
Зрелые отношения
Джордж и Амаль, взявшая фамилию мужа, поженились 27 сентября 2014 года в Венеции. Поначалу церемонию планировалось держать в тайне, но затем будущие супруги решили, что им нечего скрывать от общественности.
Секретом успешного брака супруги Клуни называют постоянное общение, а залогом его являются общие интересы. В 2016 году они основали «Фонд Клуни за справедливость», целью которого является предоставление юридической поддержки несправедливо заключенным в тюрьму журналистам и защита прав женщин. Помимо этого пара жертвует сотни тысяч долларов на различные благотворительные инициативы.
Через год состоялось главное событие в семье Клуни: в июне 2017 Амаль родила близнецов Эллу и Александра. Первым о ее беременности узнал близкий друг семьи, актер Мэтт Дэймон, присутствовавший на свадьбе Клуни. С разрешения супругов он и рассказал эту новость журналистам.
В последнее время семья Клуни столкнулась с некоторыми сложностями, на фоне которых поползли слухи о возможном разводе. После ордера МУС в отношении Нетаньяху президент США Дональд Трамп ввел санкции против причастных к этому событию сотрудников организации. В частности — против Амаль Клуни, для которой посещение Соединенных Штатов теперь затруднено. Однако в последних интервью она заявила журналистам, что чувствует себя невероятно счастливой, особенно после увеличения их семьи вдвое, и ни о каком разрыве не помышляет.