Новый жизненный период начался в 2019 году, когда Калкин снялся в дебютном фильме Сета Грина «Мальчишник в Таиланде». Во время работы над картиной он познакомился с актрисой, бывшей звездой Disney Channel Брендой Сонг. Пара старалась держать отношения в секрете, но в апреле 2021 года у них родился первый ребенок, а еще через полтора года — второй. В промежутке между этими событиями актеры обвенчались.