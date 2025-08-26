Маколею Калкину уже 45 лет, но многие зрители по-прежнему помнят и любят его за роль обаятельного Кевина Маккаллистера, однажды оставшегося дома в полном одиночестве.
Актер получил всемирную известность, будучи еще ребенком, а потом на долгие годы сошел со сцены. Вместе с ним выросли и зрители, которые, кажется, еще вчера впервые вставили в видеомагнитофон кассеты с его фильмами.
Ранний успех
Первым крупным успехом Маколея Калкина стала семейная комедия 1989 года «Дядюшка Бак», в которой юный актер сыграл 8-летнего Майлза Рассела, оставленного на попечение непутевого дяди. Но сниматься в кино он начал еще раньше. Его первые появления на телевидении относятся к 1984 году, а в полнометражном кино актер дебютировал в возрасте восьми лет.
Но всемирная слава обрушилась на мальчика в 1990 году, когда на экраны вышел семейный рождественский фильм Криса Коламбуса «Один дома». Картина собрала 476 миллионов долларов по всему миру (гонорар Калкина составил всего 110 000 долларов), превратив его в суперзвезду.
Маколей Калкин закрепил успех душещипательной мелодрамой «Моя девочка», где снялся в главной роли вместе с начинающей актрисой Анной Кламски. За этот фильм 11-летние актеры получили премию MTV за лучший поцелуй.
Далее последовал «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», за который Калкину заплатили уже 4,5 миллиона долларов, и еще несколько фильмов. Но после выхода семейной комедии «Богатенький Ричи» ставший одним из самых кассовых актеров 90-х Маколей Калкин решил сделать перерыв в творчестве и пропал почти на десятилетие.
Годы затворничества
Как отмечал впоследствии один из близких друзей Калкина Сет Грин, у актера не получилось полностью пропасть с радаров. Он устроился в закрытую частную школу, однако на улицах его все равно поджидали папарацци, следившие за каждым шагом звездного актера. Время от времени Маколей эпатировал преследовавших его фотографов, перекрашивая волосы в вызывающие цвета или одевая непомерно дорогие вещи. Но чаще старался не попадаться им на глаза.
Одной из причин, побудивших Маколея Калкина уйти в тень, стали непростые отношения с отцом. Бывший театральный актер Кристофер Калкин испытывал зависть к успехам Маколея, поскольку сам ничего на актерском поприще не добился. При этом он контролировал и управлял карьерой сына, а тот, несмотря на юный возраст, прекрасно понимал, что является источником материального благосостояния для родителей и шести братьев и сестер.
Впоследствии актер инициировал судебный процесс, в ходе которого добился исключения имен родителей из числа управляющих его трастовым фондом.
Новая жизнь
В 2003 году актер прервал самоизоляцию, появившись в главной роли в биографическом триллере «Клубная мания». Он поразил давних поклонников, сыграв эпатажного любителя ночных тусовок.
Следующие полтора десятилетия прошли для Маколея Калкина под знаком экспериментов. Он снимался в малоизвестных фильмах, организовал комедийную рок-группу The Pizza Underground, появлялся в вирусной рекламе и веб-сериалах.
Новый жизненный период начался в 2019 году, когда Калкин снялся в дебютном фильме Сета Грина «Мальчишник в Таиланде». Во время работы над картиной он познакомился с актрисой, бывшей звездой Disney Channel Брендой Сонг. Пара старалась держать отношения в секрете, но в апреле 2021 года у них родился первый ребенок, а еще через полтора года — второй. В промежутке между этими событиями актеры обвенчались.
Несмотря на то, что все внимание Маколей старается уделять семье, работать он тоже успевает. В 2021 году артист появился в незабываемой роли в десятом сезоне «Американской истории ужасов». Кроме того, Калкин занимается озвучкой мультфильмов — кажется, где-то в нем еще живет знакомый зрителям озорной мальчишка.
Признаний заслуг от коллег и публики у актера тоже прибавилось: в 2023 году он получил именную звезду на голливудской «Аллее славы». А в декабре ждем его появления во втором сезоне сериала «Фоллаут», где Калкин сыграет харизматичного антагониста.