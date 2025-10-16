Ричмонд
Главная сердцеедка Голливуда: знаменитые мужчины, не устоявшие перед Аной де Армас

Огненная кубинка покоряет не только Голливуд, но и сердца самых завидных мужчин мира. Вспоминаем, с кем встречалась Ана де Армас — от актеров до миллиардеров
Альбина Пономарева
Автор Кино Mail
Ана де Армас
Ана де АрмасИсточник: Legion-Media

Ана де Армас громко заявила о себе в Голливуде. Зрители обратили на нее внимание после роли девушки Бонда в боевике «Не время умирать». Актрису обсуждали, когда она сыграла и Мэрилин Монро в провокационной «Блондинке». Еще один примечательный образ де Армас воплотила в детективе «Достать ножи». 

Слава на экране соперничает с популярностью Аны у мужчин. Вспоминаем наиболее обсуждаемые отношения актрисы.

Марк Клотет

Марк Клотет и Ана де Армас состояли в браке с 2011 по 2013 год
Ана де Армас и Марк Клотет познакомились на съемочной площадке и позже сыграли свадьбу.Источник: Legion-Media.ru

Карьера Аны де Армас началась на Кубе, но уже в 18 лет она переехала в Испанию для съемок в криминальной драме «Роза Франции». Именно там девушка встретила актера Марка Клотета. Роман развивался стремительно, и в 2011 году влюбленные поженились. Но уже через два года брак закончился разводом, а Анна уехала покорять Голливуд.

Франклин Латт

Педро Паскаль и Франклин Латт
Педро Паскаль со своим агентом Франклином Латтом, состоявшим в отношениях с Аной де АрмасИсточник: Соцсети

В Калифорнии Ана недолго проводила время в одиночестве. Красивую брюнетку приметил агент по поиску талантов Франклин Латт. Подробностей их отношений немного: парочка не раз попадала в объективы папарацци, но официально никто из них ничего не подтверждал.

Именно в этот период Ане досталась заметная роль Джой, виртуальной подруги главного героя в «Бегущем по лезвию 2049». Это породило слухи, что интрижка с агентом поспособствовала продвижению по карьерной лестнице. Де Армас подобные домыслы пресекает.

Алехандро Пиньейро Белло

Художник Алехандро Пиньейро Белло, у которого был роман с актрисой Аной де Армас
Кубинский художник Алехандро Пиньейро Белло встречался с Аной де АрмасИсточник: Соцсети

На премьеру неонуарной фантастики Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049» актриса пришла в сопровождении нового бойфренда, художника Алехандро Пиньейро Белло. Их многое связывало: оба творческие, увлеченные путешествиями, с общим кругом друзей. В соцсетях пара выглядела счастливой, а Ана легко нашла общий язык с дочерью Алехандро Софией. Но спустя два года влюбленные разбежались.

Бен Аффлек

Актеры Бен Аффлек и Ана де Армас в Лос Анджелесе
Роман Бена Аффлеак и Аны де Армас был одним из самых обсуждаемыхИсточник: East News

Актеры познакомились в 2019 году на съемках триллера «Глубокие воды». Первые слухи о романе всплыли в начале 2020-го, когда Бена Аффлека и де Армас заметили вместе на Острове свободы во время пандемии.

Любовная связь оборвалась в январе 2021-го. Позже Ана призналась, что причинами разрыва с Беном стали навязчивое внимание со стороны прессы и разные взгляды на совместное будущее: актриса хотела детей, тогда как у Аффлека их уже трое. 

Пол Букадакис

Бизнесмен Пол Букадакис и актриса Ана де Армас некоторое время встречались
Ана де Армас и Пол БукадакисИсточник: Legion-Media.ru

Следующим возлюбленным Аны де Армас стал Пол Букадакис — топ-менеджер Tinder и бывший клипмейкер. Их познакомили общие друзья. Отношения пара не афишировала. 

Известно, что Ана и Пол на некоторое время съехались и даже выходили вместе в свет, как, например, на афтепати церемонии вручения «Оскара» в 2023 году. Говорили, что бизнесмен даже представил актрису своей семье. Однако в 2024-м любовная история подошла к концу. Яркая латиноамериканка переключилась на нового избранника — своего соотечественника.

Мануэль Анидо Куэста

Пасынок президента Кубы Мануэль Анидо Куэста и актриса Ана де Армас
Ана де Армас и Мануэль КуэстаИсточник: Legion-Media.ru

Пасынок действующего президента Кубы пошел по стопам отчима. Мануэль Анидо Куэста стал адвокатом и вошел в ближний круг советников Мигеля Диаса-Канеля. Весной 2024 года таблоиды взорвал снимок, на котором Ана и Мануэль целуются.

Официальных подтверждений от пары не последовало. Но скандала избежать не удалось. Де Армас раскритиковали за связь с представителем кубинской политической элиты. 

Том Круз

По слухам, Ана де Армас встречается с Томом Крузом, состоящие в отношениях
Ана де Армас и Том КрузИсточник: Legion-Media.ru

Трижды женатый артист давно славится романами с партнершами по съемочной площадке. Когда стало известно, что Том Круз и Ана де Армас сыграют вместе в масштабном хорроре «Глубже», слухи не заставили себя ждать. А потом актеров подловили на ужине в честь Дня святого Валентина. 

2 мая Круз и де Армас вместе ушли с вечеринки по случаю дня рождения Дэвида Бекхэма. Причем не обошлось без эффектных жестов: чтобы доставить красотку из центра Лондона в аэропорт Хитроу, Том арендовал вертолет, потратив на это более 8,5 тысячи фунтов стерлингов (примерно миллион рублей).

Это мог бы быть самый красивый роман Голливуда, однако в середине октября стало известно, что пара рассталась. Как отметил инсайдер, им удалось сохранить дружеские отношения. Кроме этого они продолжают вместе работать над новым фильмом.