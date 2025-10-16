Ана де Армас громко заявила о себе в Голливуде. Зрители обратили на нее внимание после роли девушки Бонда в боевике «Не время умирать». Актрису обсуждали, когда она сыграла и Мэрилин Монро в провокационной «Блондинке». Еще один примечательный образ де Армас воплотила в детективе «Достать ножи».
Слава на экране соперничает с популярностью Аны у мужчин. Вспоминаем наиболее обсуждаемые отношения актрисы.
Марк Клотет
Карьера Аны де Армас началась на Кубе, но уже в 18 лет она переехала в Испанию для съемок в криминальной драме «Роза Франции». Именно там девушка встретила актера Марка Клотета. Роман развивался стремительно, и в 2011 году влюбленные поженились. Но уже через два года брак закончился разводом, а Анна уехала покорять Голливуд.
Франклин Латт
В Калифорнии Ана недолго проводила время в одиночестве. Красивую брюнетку приметил агент по поиску талантов Франклин Латт. Подробностей их отношений немного: парочка не раз попадала в объективы папарацци, но официально никто из них ничего не подтверждал.
Именно в этот период Ане досталась заметная роль Джой, виртуальной подруги главного героя в «Бегущем по лезвию 2049». Это породило слухи, что интрижка с агентом поспособствовала продвижению по карьерной лестнице. Де Армас подобные домыслы пресекает.
Алехандро Пиньейро Белло
На премьеру неонуарной фантастики Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049» актриса пришла в сопровождении нового бойфренда, художника Алехандро Пиньейро Белло. Их многое связывало: оба творческие, увлеченные путешествиями, с общим кругом друзей. В соцсетях пара выглядела счастливой, а Ана легко нашла общий язык с дочерью Алехандро Софией. Но спустя два года влюбленные разбежались.
Бен Аффлек
Актеры познакомились в 2019 году на съемках триллера «Глубокие воды». Первые слухи о романе всплыли в начале 2020-го, когда Бена Аффлека и де Армас заметили вместе на Острове свободы во время пандемии.
Любовная связь оборвалась в январе 2021-го. Позже Ана призналась, что причинами разрыва с Беном стали навязчивое внимание со стороны прессы и разные взгляды на совместное будущее: актриса хотела детей, тогда как у Аффлека их уже трое.
Пол Букадакис
Следующим возлюбленным Аны де Армас стал Пол Букадакис — топ-менеджер Tinder и бывший клипмейкер. Их познакомили общие друзья. Отношения пара не афишировала.
Известно, что Ана и Пол на некоторое время съехались и даже выходили вместе в свет, как, например, на афтепати церемонии вручения «Оскара» в 2023 году. Говорили, что бизнесмен даже представил актрису своей семье. Однако в 2024-м любовная история подошла к концу. Яркая латиноамериканка переключилась на нового избранника — своего соотечественника.
Мануэль Анидо Куэста
Пасынок действующего президента Кубы пошел по стопам отчима. Мануэль Анидо Куэста стал адвокатом и вошел в ближний круг советников Мигеля Диаса-Канеля. Весной 2024 года таблоиды взорвал снимок, на котором Ана и Мануэль целуются.
Официальных подтверждений от пары не последовало. Но скандала избежать не удалось. Де Армас раскритиковали за связь с представителем кубинской политической элиты.
Том Круз
Трижды женатый артист давно славится романами с партнершами по съемочной площадке. Когда стало известно, что Том Круз и Ана де Армас сыграют вместе в масштабном хорроре «Глубже», слухи не заставили себя ждать. А потом актеров подловили на ужине в честь Дня святого Валентина.
2 мая Круз и де Армас вместе ушли с вечеринки по случаю дня рождения Дэвида Бекхэма. Причем не обошлось без эффектных жестов: чтобы доставить красотку из центра Лондона в аэропорт Хитроу, Том арендовал вертолет, потратив на это более 8,5 тысячи фунтов стерлингов (примерно миллион рублей).
Это мог бы быть самый красивый роман Голливуда, однако в середине октября стало известно, что пара рассталась. Как отметил инсайдер, им удалось сохранить дружеские отношения. Кроме этого они продолжают вместе работать над новым фильмом.