Карьера Аны де Армас началась на Кубе, но уже в 18 лет она переехала в Испанию для съемок в криминальной драме «Роза Франции». Именно там девушка встретила актера Марка Клотета. Роман развивался стремительно, и в 2011 году влюбленные поженились. Но уже через два года брак закончился разводом, а Анна уехала покорять Голливуд.